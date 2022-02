Hazánkban is bemutatta összecsukható okostelefonját a Honor

Lehetőségünk nyílt arra, hogy a barcelonai MWC előtt még idehaza szemügyre vegyük a Honor legújabb zászlóshajóját, a Honor Magic V-t, mely egyszerre szeretne mind a hétköznapi, mind az összecsukható mobilok kihívója lenni, de mint kiderült, a kisebb méretű táblagépet használóknak is remek alternatíva lehet.

Sean Ding, a Honor hazai country managerének elmondása szerint a kínai vállalat célja az, hogy a jövőben az összecsukható okostelefonok is sztenderdnek számítsanak, ezért az első ilyen készülékük létrehozása közben mindvégig arra törekedtek, hogy a felhasználó kényelme legyen szem előtt. A Honor Magic V összecsukott állapotban egy meglehetősen masszív készülék – de melyik ilyen mobil nem az? Ennek ellenére azonban még így is a legvékonyabb összecsukható okosmobilnak számít a maga 14,3 milliméteres vastagságával.

Első pillantásra a Galaxy Z Fold család készülékei juthatnak eszünkbe, közelebbről is szemügyre véve azonban már több különbséget is észrevehetünk – az első ilyen például a kijelző. A Honor V – ami V, és nem öt – egy 6,45 hüvelykes, 2560 x 1080 pixeles, 10-bites, 120Hz-es, 1000 nites maximális fehérfényerővel és HDR10+ tanúsítvánnyal rendelkező, 21:9 képarányú előlapi OLED panelt kapott, mely kicsivel nagyobb a Z Fold3 6,2 hüvelykes kijelzőjénél , ráadásul a Magic V minden tekintetben vékonyabb kávákkal is operál.

A belső kijelző esetében a Honor már kicsit visszavett a specifikációkból. A telefont kinyitva egy 7,9 hüvelykes, 10-bites, 2272x1984 pixeles, 90Hz-es, 800 nites maximális fehérfényerővel és szintén HDR 10+ tanúsítvánnyal rendelkező OLED panel köszön vissza, mely egy új nanotechnológiás filmrétegnek köszönhetően kevésbé tükröződik, mint vetélytársai. A képarány itt már 10:9, mely lehetővé teszi, hogy a belső kijelzőn tökéletesen elférjen egymás mellett két 21:9-es képarányú alkalmazás, a telefont kinyitva tehát megduplázzuk a munkafelületünket. Nem elhanyagolható továbbá, hogy a Magic V az első összecsukható okkostelefon, mely megkapta az IMAX Enchanced minősítést, valamint az sem, hogy mind a két kijelző 100 százalékosan támogatja a DCI-P3 színtartományt.

A bemutatón a cég a hatodik generációs iPad minivel állította szembe a készüléket, mely specifikációiban minden tekintetben felülmúlta az Apple táblagépét.

A telefont a Honor saját fejlesztésű, nem kevesebb mint 213 alkatrészből álló „Floating Waterdrop” névre keresztelt zsanérja tartja egyben, mely legalább 200 ezer hajtást kibír – Sean Ding szerint ez napi ötven kinyitással majd becsukással számolva legalább tíz éven át tartó problémamentes használatot garantál. Az új zsanér ráadásul azt is lehetővé teszi, hogy összecsukott állapotban a kijelzők teljesen összeérjenek, így kvázi megszűnt a Z Fold3-nál még észrevehető hézag, ezzel is kompaktabbá téve a telefont.

Akárcsak a Samsung legújabb S-szériás mobiljaiban, a Magic V-ben is a Snapdragon 8 Gen 1-es, 4 nanométeres chipje ketyeg, melynek működését 12 gigabájt memória és 256/512 gigabájt tárhely támogatja – és mivel 2022-t írunk, természetesen egy 5G képes készülékről beszélünk. Az egész napos üzemidőért egy dupla áramkörös akkumulátorkialakítás és a 4750 mAh-s akkumulátor felel, mely támogatja a 66 W-os Honor SuperCharge töltést, így az akkumulátor mindössze 15 perc alatt 50 százalékra feltölthető.

Kamerák tekintetében egyáltalán nincs hiány, egészen pontosan ötöt is kapunk – két szelfi és három hátlapi kamerával van lehetőségünk képeket lőni. A két szelfikamera egyaránt 42 megapixeles, f/2.4-es rekeszértékekkel rendelkezik, a kényelem miatt pedig mind az előlapi, mind a kinyitott kijelzőben találkozhatunk eggyel. A hátlapon egy háromkamerás design fogad minket, egy 50 megapixeles, f/1.9-es széles látószögű, egy 50 megapixeles, f/2.2-es ultraszéles látószögű és egy ugyancsak 50 megapixeles f/2.0-ás „spectrum enhanced” kamerát figyelhetünk meg, melyek mindegyike támogatja 4K-s videófelvételt, az éjszakai módot és a HDR fotózást, a lehető legszebb végeredményért pedig természetesen a Magic V-ben is a mesterséges intelligencia felel.

A telefon Android 12-vel és a Honor Magic UI 6.0-ás felületével kerül majd a boltok polcaira, fekete, űrezüst és sötétnarancs színekben, az európai megjelenésről és árakról azonban egyelőre még semmit sem tudni. Mint az kiderült, a cég elsősorban a barcelonai MWC-n bemutatni kívánt Magic 4 készüléket szeretné a hazai piaccal megkedveltetni és majd csak ezek után elérhetővé tenni Magic V-t is, melynek kínai ára a 256 gigabájtos modell esetében 9999 jüan (kb. 500 ezer forint), míg az 512 gigabájtosért 10 999 jüant (550 ezer forintot) kér el a gyártó.