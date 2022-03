Minden, amit az új iPhone SE-ről tudnia kell

Röviddel a bemutató kezdete után Tim Cook, az Apple vezérigazgatója már rá is tért az iPhone-okat érintő frissítésekre, bejelentette, hogy hamarosan teljesen új, zöld és alpesi zöld színekben érkezik az iPhone 13 és 13 Pro, valamint hogy az ezekben a telefonokban is ketyegő A15-ös chipet egy újabb mobil is megkapja,

méghozzá a harmadik generációs iPhone SE.

Az új iPhone, akárcsak az előző SE, az iPhone 8-ból megismert külsőt kapta meg, maradt tehát a már jól megszokott home gombos, alumíniumkeretes, üveghátlapos design, utóbbi azonban már az okostelefonok számára elérhető legerősebb. Emellett a színek tekintetében is történt egy apró változás, a Product RED variáció mellett ugyanis már nem fekete és fehér, hanem a nagyon enyhe kékes beütéssel rendelkező éjfekete és csillagfény elnevezésű színváltozatok kaptak helyet.

A kijelző továbbra is egy 4,7 hüvelykes, 1334×750 képpontos, 1400:1 kontrasztarányú, maximum 625 nites fehér fényerőre képes P3 szabvánnyal ellátott Retina HD-panel, mely támogatja a True Tone technológiát is, újdonságra tehát itt nem kell számítani, a telefon belsejében azonban már izgalmasabbak a dolgok. Az új iPhone SE megkapta ugyanis az iPhone 13 és 13 miniben is ketyegő A15 Bionic chip 4 magos grafikus gyorsítóval szerelt változatát, mely egyaránt hatással van a teljesítményre, a kamerára és az akkumulátorra is.

Az új SE az Apple adatai alapján 1,2× jobb grafikai teljesítményre képes, mint az előző iPhone SE, az iPhone 8-nál 2,2× erősebb, a 6s-t pedig egyenesen ötször lekörözi. Az új 12 megapixeles, ƒ/1,8-as széles látószögű kamera a 16 magos Neural Engine-nek köszönhetően már használni tudja a Smart HDR 4-et, a Deep Fusiont, valamint az iPhone 13-ból már megismert fotografikus stílusokat, de ezek mellett természetesen képes portréfotózásra is, az éjszakai módról azonban le kell mondanunk. Videózás tekintetében továbbra is 4K-s videófelvételre van lehetőségünk 24, 25, 30 vagy 60 képkocka/s sebességgel, és bár hiába az új chip, a filmszerű mód nem támogatott.

Szintén újdonság, hogy az előlapi FaceTime HD-kamera már támogatja a lassított videók felvételét, vagyis a katasztrofális nevű Slofies-t.

Az akkumulátor pontos méretéről egyelőre még nincsenek adatok, feltehetően az új SE is az előd 1821 milliamperórás akkumulátorával operál, az üzemidőben azonban mégis történt javulás, mely az A15 Bionic kedvezőbb energiafogyasztási szokásainak köszönhető. Az Apple adatai szerint az új SE videólejátszás esetén két órával bír többet a 2020-as SE-nél, míg hanglejátszás esetén már tíz óra a különbség a 2022-es modell javára.

Bár az Apple idén is egy már meglévő designt használt, a mobil árát ezúttal már nem tudták 400 euró alatt tartani, még annak ellenére sem, hogy a dobozban kizárólag a készülék és egy USB-C – Lightning kábel pihen. A harmadik generációs iPhone SE európai ára 429 euró lett, mely Magyarországon a forgalmi adó és a törvényileg előírt díjakkal együtt bruttó 194 990 forintba kerül az alap, 64 GB-os tárhellyel szerelt modell esetében – tehát egy körülbelül 15 ezer forintos áremelkedésről beszélünk. A mobilt március 11-én 14 órától lehet előrendelni az Apple oldalán, az első készülékeket pedig március 18-án szállítják ki.

Apple iPhone SE (3. generáció) Ház mérete, jellemzői: Magasság: 138,4 mm

Szélesség: 67,3 mm

Mélység: 7,3 mm

Tömeg: 144 g Kijelző: Retina HD-kijelző

4,7 hüvelyk, 16:9

LCD-kijelző IPS-technológiával

1334 × 750 képpont

326 ppi képpontsűrűség

1400:1 kontrasztarány

True Tone

P3 szabvány

Haptikus érintés

626 nites maximális fényerő Rendszerchip és grafikus egység: 5nm-es A15 Bionic chip:

6 magos CPU 2 nagy teljesítményre optimalizált és 4 energiatakarékos maggal

4 magos GPU

16 magos Neural Engine

5G hálózati modem Rendszermemória és tárhely: 3 GB memória

64 GB, 128 GB, 256 GB tárhely Akkumulátor és töltés: Beépített lítiumionos akkumulátor

Vezeték nélküli töltés Qi-töltőkkel

Akár két órával tovább bírja, mint az előző generációs iPhone SE

Gyorstöltés: Akár 50%-os töltöttség 30 perc alatt külön kapható 20 wattos vagy nagyobb teljesítményű adapterrel Kamerák: Hátlapi kamera:

12 megapixeles, f/1,8-as fényrekesszel ellátott széles látószögű kamera

Deep Fusion

Optikai képstabilizálás

Akár ötszörös digitális zoom

True Tone vaku lassított szikronizálással

Portré mód bokeh effekttel és mélységállítással

Potrémegvilágítás hat effekttel

Smart HDR 4

Fotografikus stílusok



Videofelvétel:

4K-s videofelvétel 24, 25, 30 vagy 60 képkocka/s sebességgel

Optikai képstabilizálás

Akár háromszoros digitális zoom

QuickTake-videók

Lassított videók 1080p felbontásban 120 vagy 240 képkocka/s sebességgel

Time-lapse videók képstabilizálással

Sztereó hangfelvétel



Előlapi kamera:

FaceTime HD-kamera

7 megapixeles, f/2,2-es fényrekesszel ellátott széles látószögű kamera

Retina Flash vaku

Smart HDR 4

Fotografikus stílusok

Portrémód bokeh-effekttel és mélységállítással

Potrémegvilágítás hat effekttel

1080p felbontású HD-videófelvétel 25 vagy 30 képkocka/s sebességgel

Mozi minőségű képstabilizálás

Deep Fusion

QuickTake-videók Operációs rendszer: iOS 15.4 Ár: 64 GB (194 990 Ft), 128 GB (214 990 Ft), 256 GB (254 990 Ft)