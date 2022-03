Bemutatkozott a Samsung Galaxy A33 5G és A53 5G, a dél-koreai gyártó kedvezőbb árú, ám meglepően jó specifikációkkal rendelkező készülékcsaládjának új generációja, mely nemes kihívója lesz a harmadik generációs iPhone SE-nek.

Király kijelző, király kamera, hosszan tartó akkumulátoridő

– továbbra is ebben a szentháromságban szeretne erős lenni a Galaxy A-széria, melyet kisebb-nagyobb sikerrel be is tud váltani, ebben az árkategóriában azonban szinte minden területen kompromisszumokat kell kötnünk.

A marketing alapján egyértelműen fiataloknak szánt új mobilok a már megszokott fehér és fekete mellett egy teljesen új királykék (mely ne tévesszen meg senkit, valójában egy púderkék szín) és királybarack (mely tulajdonképpen az eddig is ismert arany) színekben lesznek elérhetők 128 vagy 256 GB beépített tárhellyel, melyet akár 1TB-os memóriakártyával is bővíthetünk.

Kijelzők tekintetében az olcsóbb, A33-as modell esetében egy 6,4 hüvelykes, FullHD+ felbontású, 90 Hz-es képfrissítési rátára képes, Super Amoled panelről beszélünk Infinity-U előlapi kamerakivágással – ezzel szemben azonban az A53 már egy vékonyabb kerettel rendelkező, 6,5 hüvelykes, szintén FullHD+ felbontású, ám már 120 Hz-es képfrissítési rátára képes Super Amoled kijelzővel operál, Infinity-O előlapi kamerakivágással.

Mindkét modell egy négykamerás hátlapi kameraszigetet kapott, a szenzorok tulajdonsága azonban eltérő. Az A33-ban egy 8 MP-es ultraszéles, egy 48 MP-es széles, egy 2 MP-es mélységérzékelésre használt és egy 5 MP-es makro lencsét találunk, míg az A53-ben egy 12 MP-es ultraszéles, egy 64 MP-es széles, egy 5 MP-es mélységérzékelésre használt és egy szintén 5 MP-es makro lencsét kapunk, előbbi esetében egy 13, míg utóbbinál egy 32 MP-es szelfikamerával kiegészülve.

Nem elhanyagolható, hogy mindkét modell támogatja a portré és az éjszakai fotózást, valamint egy a Snapchattel kötött közös együttműködésnek köszönhetően egy „Fun” mód is került a beépített kameraalkalmazásba, mellyel különböző filtereket és effekteket helyezhetünk fotóinkra.

A processzor pontos nevéről a Samsung nem árult el információkat, annyit tudni, hogy egy 5nm-es, 8 magos, 2,4, valamint 2,0 GHz-en ketyegő lapkáról beszélünk, mely valószínűsíthetően a dél-koreai gyártó saját fejlesztésű Exynos 1280-asa lesz, de ez még megerősítésre vár.

Az egész napos üzemidőért mindkét modellben egy 5000 mAh-s akkumulátor gondoskodik, és természetesen a gyorstöltés is támogatott. Az új telefonok Android 12-vel, és a Samsung OneUI 4.1-es felületével kerülnek a boltok polcaira, melyhez a gyártó még legalább négy év további támogatást és frissítéseket ígér. Az előrendelés az A53 esetében már most elérhető, induló ára a 128 GB-os modell esetében 174 989 jó magyar forint, a kiszállításra pedig április első napján kell számítani. Az A33-ra még egy kicsit várnunk kell, ha minden jól megy azonban április 22-én ez a modell is elérhetővé válik hazánkban.

De mit kapunk ennyi pénzért a konkurenciánál?

Hasonló kategóriában jóformán semmit. Az új A-szériás mobilok egyértelműen az Apple kicsivel több, mint egy héttel ezelőtt bemutatott új, harmadik generációs iPhone SE kihívói szeretnének lenni, mely a specifikációkat tekintve – a processzort leszámítva – szinte minden téren elmarad kihívójától, 194 990 Ft-os ára ráadásul még 20 ezer forinttal több is, mint a Samsung telefonjáé. Mégis, ha valaki az iOS, az Apple ökoszisztéma, valamint az eddigi leggyorsabb A15-ös mobilprocesszor nyújtotta képességekre éhezik, az iPhone SE marad továbbra is egy egyetlen releváns választás ebben a kategóriában. Ha azonban mindenképp az Androidnál szeretnénk maradni, remek választás lehet az általunk is tesztelt Honor 50 5G, valamint a Huawei által forgalmazott Nova 9 is, melyek hazai forgalmi ára egyaránt 184 990 Ft.

Galaxy A33 5G Galaxy A53 5G Ház mérete, jellemzői: Magasság: 159,7 mm

Szélesség: 74,0 mm

Mélység: 8,1 mm

Tömeg: 186 g Magasság: 159,6 mm

Szélesség: 74,8 mm

Mélység: 8,1 mm

Tömeg: 189 g Kijelző: 6,4 hüvelyk, 20:9

Super AMOLED

FullHD+, 1080 × 2400 pixel

411 ppi

90 Hz

Infinity-U kamerakivágás 6,5 hüvelyk, 20:9

Super AMOLED

FullHD+, 1080 × 2400 pixel

405 ppi

120 Hz

Infinity-O kamerakivágás Rendszerchip és grafikus egység: 5nm-es Exynos 1280-as chip:

8 mag (2 × 2,4 GHz, 6 × 2,0 GHz)

Mali G68-as grafikus gyorsító 5nm-es Exynos 1280-as chip:

8 mag (2 × 2,4 GHz, 6 × 2,0 GHz)

Mali G68-as grafikus gyorsító Rendszermemória és tárhely: 128 GB (6 vagy 8 GB memóriával szerelve)

256 GB (8 GB memóriával szerelve)

Akár 1 TB-os memóriakártyával is bővíthető 128 GB (6 vagy 8 GB memóriával szerelve)

256 GB (8 GB memóriával szerelve)

Akár 1 TB-os memóriakártyával is bővíthető Akkumulátor és töltés: 5000 mAh-as akkumulátor

25W-os gyorstöltés 5000 mAh-as akkumulátor

25W-os gyorstöltés Kamerák: Hátlapi kamerák:



Ultraszéles: 8MP, f/2.2

Széles: 48 MP, f/1.8, optikai képstabilizálás (OIS)

Mélységérzékelő: 2 MP, f/2.4

Makró: 5 MP, f/2.4



Videófelvétel:



Akár 4K/30 fps



Előlapi:



13 MP, f/2.2 Hátlapi kamerák:



Ultraszéles: 12MP, f/2.2

Széles: 64 MP, f/1.8, optikai képstabilizálás (OIS)

Mélységérzékelő: 5 MP, f/2.4

Makró: 5 MP, f/2.4



Videófelvétel:



Akár 4K/30 fps



Előlapi:



32 MP, f/2.2 Operációs rendszer: Android 12, Samsung OneUI 4.1 Android 12, Samsung OneUI 4.1 Egyéb: IP67-es por- és cseppállóság IP67-es por- és cseppállóság Ár: 128 GB (174 989 Ft) Még nem ismert