Háromnapos üzemidő? Lehetséges! Teszten a Nokia G21

Egyik legújabb mobiljuk, a G21 mind árban, mind specifikációiban a belépőszintet képviseli, így nem érdemes tőle csodákat várni – egy dolgot azonban hihetetlenül jól tud.

Mivel nem egy prémium kategóriás készülékről beszélünk, így annak csomagolása is meglehetősen átlagos. A kartondoboz oldalából tudjuk kicsúsztatni a bölcsőt, amely a mobilt tartja, alatta a szokás papírokat, valamint kiegészítőket találjuk, ami ez esetben egy fekete színű, egyméteres USB-A–USB-C töltőkábelben és egy 10 wattos adapterben merül ki. Kézbe véve a készülék meglepően kényelmes, bár sokak számára elsőre fura lehet a teljesen műanyag borítás, érzésre leginkább a 2010-es évek mobiljait idézi. A műanyag használatának azonban van egy jó tulajdonsága is, gigászi mérete ellenére a G21 egy kifejezetten könnyű mobil, mindösszesen 190 grammot nyom.

A készülék jobb oldalán találjuk a hangerőszabályzó, valamint a ki- és bekapcsoló gombokat. Utóbbi egyben ujjlenyomat-olvasóként is működik, amelynek a használata kényelmes, a telefon felébresztésével egy időben már fel is oldhatjuk azt, de csak ha sikeres az azonosítás, tapasztalataim szerint ezzel ugyanis néha meggyűlik a készülék baja – a leolvasó például nem feltétlenül szereti a kicsit is izzadt ujjakat, így megesik, hogy csak második vagy harmadik próbálkozásra enged be minket. Továbbhaladva a készülék keretén az alsó rész jobb oldalán a hangszórót találjuk, amely teszi, amit tud, egy buli közepén azonban semmiképp sem a G21-ről fog szólni a muzsika, a basszus jelenlétéről pedig tulajdonképpen teljesen le kell mondanunk.

Középen a töltésért és adatátvitelért felelő USB-C portot, valamint egy mikrofont találhatunk. A mobil bal oldalán kapott helyett a beépített Google Asszisztens gomb, amelyet sehogy sem lehet átprogramozni, de legalább nincs útban; itt találjuk még a hatalmas méretű SIM-tálcát is, amely egy akár 515 GB-os MicroSD-kártya mellett akár kettő nano-SIM-et is képes befogadni. Végezetül a keret felső része ismét a 2010-es éveket idézi, a G21-ben ugyanis helyet kapott egy már-már ritkaságnak számító 3,5 mm-es jack csatlakozó is.

A bruttó 69 990 forintos árért egy 6,5 hüvelykes, 720×1600 pixeles, 400 nites, 20:9 képarányú IPS LCD kijelző néz vissza ránk, amely az előddel ellentétben már megkapta a 90 Hz-es képfrissítési rátát is. A színek néhol fátyolosnak érezhetők, az alapbeállítások alapján a hidegebb tónusok dominálnak. A fényerő beltéri használatnál több mint elegendő, a tavaszi napsütésben azonban már bőven találni olyan helyzetet, amikor kevésnek érződik a 400 nit.

Mindezek ellenére a kijelzőt érintő legnagyobb zavaró tényező a felbontás, a 270-es ppi miatt ugyanis különösebb odafigyelés nélkül is észrevehetők a pixelek.

A telefont a 12 nanométeres gyártástechnológiával készülő Unisoc T606 chip hajtja, amelyben két 1,6 GHz-es Cortex-A75-ös és hat 1,6 GHz-ez Cortex-A55-ös mag kapott helyet – munkájukat egy Mali-G57 MP1-es grafikus gyorsító és 4 GB memória segíti. A teljesítmény manapság már kifejezetten gyengének mondható, az árkategóriának azonban megfelelő, és játékok futtatására is teljesen alkalmas. Az alkalmazások közötti váltás, valamint az azokba való be- és kilépés viszont nem teljesen gördülékeny, ilyenkor érezni lehet, hogy a mobil kér magának egy-két másodperc gondolkodási időt. Hasonló jelenség figyelhető meg a kezdőképernyő lapjainak gyors lapozgatása közben is, ahol néha csúnyán vissza tud esni a másodpercenkénti képfrissítés, melyet a 90 Hz-es kijelző még feltűnőbbé tesz. A G21-en a 2020 szeptemberében megjelent Android 11 fut, amely a Nokia által semmiféle cicomázást nem kapott, a teljesen nyers, tiszta Android-felületet kapjuk a készülékkel, köszönhetően az Android One-nak.

A gyártó egyébként a készülék dobozán két éven át tartó folyamatos rendszerfrissítéseket és három éven át tartó biztonsági frissítéseket ígér,

amely egy abszolút örömmel látott fogadalom, sajnos azonban még mindig alulmarad a Samsung vagy az Apple által kínált, több éven át tartó támogatottsággal szemben.

Bár egy belépőszintű mobilról beszélünk, kamerából egyenesen négyet is kapunk – egyet az előlapon és hármat a hátlapon. Előbbi egy 8 megapixeles, f/2.0-s rekeszértékkel rendelkező széles látószögű szenzor, mely kiváló pár szelfi lövésére, a közösségi oldalak sztárjai azonban nem ezzel a kamerával leszünk. A hátlapi főnszenzor már egy 50 megapixeles, f/1.8-as, 28 mm-es széles látószögű kamera, amely mellett helyet kapott még egy 2 megapixeles makró- és egy 2 megapixeles mélységérzékelő szenzor is. A G21-gyel készített képek tökéletes fényviszonyok mellett meglepően jók, amint azonban félhomályban vagy netalán éjszaka kezdenénk el fotózni, azonnal elönti a képeket a zaj, a minőség pedig drasztikusan leesik. Összességében ha a kamera most érettségizne, mindössze egy ponton múlna, hogy hármast kapjon, de ez így sajnos csak egy kettes.

Soha nem merül le

Van azonban valami, amiben a Nokia telefonja még a csúcskategóriás készülékeket is lekörözi, az pedig nem más, mint az akkumulátoridő. A G21 egy hatalmas, 5050 mAh-s akkumulátorral lett ellátva (S22 Ultra: 5000 mAh, iPhone 13 Pro Max: 4352 mAh), amelyet egy nap alatt szinte lehetetlen lemeríteni, kettő napot simán kibír, de napi 4-5 óra képernyőidővel akár három napig is kihúzhatjuk vele egy töltéssel – és ez még nem minden! A beállításokban lehetőségünk van bekapcsolni egy szuper akkumulátorkímélő módot, mely korlátozza a legtöbb energiafogyasztó rendszerfunkciót, csökkenti a készülék teljesítményét, és csak az alapvető funkciókat (pl. hívás, üzenetküldés) engedélyezi. Így ugyebár a telefon kvázi elveszti okostelefon mivoltát, az akkumulátoridő azonban még nagyobbra nő, akár egy hetet is kihúzhatunk egy töltéssel. Mindezek mellett a készülék a 18 W-os gyorstöltést is támogatja, ahhoz megfelelő adaptert a gyártó azonban már nem csomagolt a dobozba.

A Nokia új próbálkozása remek mobil lehet, ha a helyén kezeljük. A prémium kategóriás mobiloktól megszokott minőséget természetesen nem várhatjuk el azok árainak negyedéért, a G21 azonban a gyengébb processzor és kamerák ellenére is egy használható készülék – akár céges mobilnak is kifejezetten jó választás lehet.

A Nokia G21 64 GB-os tárhellyel, valamint két különböző színben, északi kékben és feketében érhető el a hazai viszonteladóknál.

(A tesztkészüléket a HMD Global OY biztosított számunkra tíz napra, a cikk tartalmába a cégnek nem volt beleszólása.)