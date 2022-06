Okostelefont keres a gyerekének? Ez lesz az!

A 2022-es barcelonai MWC-n a Honor igazi nagyágyúként jelentette be legújabb prémium kategórás mobilcsaládját, a Magic4 szériát, amely akkor a Honor Magic4-ből és a Magic4 Próból állt, alig egy hónappal később, márciusban azonban a hazai piacra is befutott a Magic4 Lite 5G, amely a felszínen a nagy tesókéhoz hasonló teljesítményt nyújtana – sokkal kedvezőbb áron.

A dobozból kibontva a mobilt egyből három dologra lehetünk figyelmesek: a hatalmas kijelzőre, a hátlapon elhelyezkedő, tekintélyt parancsoló, kör alakú kameraszigetre, amely zavarba esés nélkül foglalja el a készülék hátsó részének egyharmadát – de erről majd később –, valamint a műanyag hátlapra, amelynek a színe ugyan pompás, de úgy gyűjti az ujjlenyomatokat, mintha kötelező lenne. A kijelző egy 6,81 hüvelykes, Full HD felbontású, IPS LCD panel, amely 500 nites maximális fehér fényerő kibocsátására képes. Összességében tehát egy meglehetősen átlagos panelről beszélünk, a 120 Hz-es képfrissítési képesség és a meglepően jó színhűség azonban dob egy kicsit a használati élményen.

A Magic4 Lite-ot a Qualcomm 8 magos, Snapdragon 695-ös, 6 nm-es gyártási technológiával készült chipje hajtja, egy Adreno 619-es GPU-val kiegészülve. Hasonló kombináció ketyeg egyébként a OnePlus jóárasított készülékében, a Nord N20-ban is, így a hétköznapi feladatok elvégzése közben nem fogunk akadályokba botlani, csodát azonban ezen a téren sem kell várnunk.

nagyszabású videós projekteket például semmiképp se kezdjünk el ezen a mobilon vágni.

Biometrikus azonosítóból kettő is a rendelkezésünkre áll: egy ujjlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve, valamint egy arcfelismerő, amely nappal meglepően jól működik – elég csak felemelnünk az asztalról a mobilt, és már fel is old – az éjszaka folyamán vagy gyengébb megvilágításnál azonban már van, hogy gondja akad.

Nem a legújabb, de teszi a dolgát

A felhasználóélmény többé-kevésbé zökkenőmentes, a 6 GB memóriának köszönhetően akár több alkalmazásban is dolgozhatunk egyszerre, ilyenkor azonban már érződik, hogy nem a legerősebb processzorral szerelt mobillal van dolgunk. A Magic4 Lite-on az Android 11-es verziója fut, a Honor saját fejlesztésű, MagicUI felületével megspékelve, amelyből ugyan már 6.0-s verzió is van, a készülék mégis csak a 4.2-es verziót futtatja. A MagicUI a Honor-felhasználók számára már nem fog újdonságokat tartogatni, a más égtájakról érkezőknek azonban a leginkább úgy lehetne leírni, mint a nyers Android és az iOS kereszteződése – könnyedén észrevehető, hogy egyes területeken honnan is inspirálódott a kínai gyártó.

Rátérve a korábban is említett méretes hátlapi kameraszigetre: a Magic4 Lite három kamerát is felvonultat: egy 48 megapixeles, f/1.8-as, 26 mm-es, széles látószögű PDAF-szenzort, valamint kettő, egy a makró-, egy a portréfotók tökéletesítésére szolgáló, egyaránt 2 megapixeles, f/2.4-es szenzort, amelyek tökéletes fényviszonyok mellett is meglehetősen rossz képeket készítenek, így ezeket jobb, ha el is felejtjük. Szerencsénkre azonban még mindig van egy 48 megapixeles főszenzorunk, mellyel éjszakai és magas dinamikatartományú képeket is lőhetünk. A kamera alkalmazásban ezenfelül találunk még egy „Továbbiak” menüpontot, ahol olyan nyalánkságok közül válogathatunk, mint a panoráma- vagy a nagy felbontású fotók készítése. A legérdekesebb menüpont azonban a „Pro” mód, amelyben lehetőségünk van egyaránt beállítani az ISO-értéket, a záridőt, a fehéregyensúlyt és barátait – egészen sokáig el lehet szórakozni ezzel a menüponttal. Az előlapi szelfikamera egy 16 megapixeles, f/2.5-ös rekeszértékkel rendelkező szenzor, amely teljesen elegendő néhány videóhívás lebonyolítására és per szelfi elkattintására.

Videó tekintetében a Magic4 Lite már nem tündököl, mind az előlapi, mind a hátlapi kamerák esetében maximum Full HD, 30 fps-es videók rögzítésére lesz lehetőségünk, a képkockák másodpercenkénti számán pedig akkor sem tudunk emelni, ha a felbontást csökkentjük.

Akárcsak az általunk is tesztelt Nokia G21-es esetében, az akkumulátoridővel itt sem lesz probléma. Ugyan háromnapos üzemidőt a Magic4 Lite-ból nem tudtam kifacsarni, a 4800 mAh-s akkumulátornak köszönhetően elmondható, hogy átlagos használat mellett elég a mobilt csupán kétnaponta tölteni – de ha egész nap használjuk is, magabiztosan kibírja estig. A dobozban ráadásul ott csücsül a Honor 66 wattos gyorstöltője is, amellyel akár alig egy óra alatt száz százalékra tölthetjük az akksit.

Furcsa anomália

A techvilág szerelmeseinek a mobilról készült képeket látva lehetett egy olyan érzésük, mintha valahol már látták volna a Magic4 Lite-ot – nos, mint kiderült, nem tévedtek. A Honor újdonsága ugyanis Honor X30 vagy X9 5G néven már 2021 óta elérhető a kínai piacon, idehaza azonban a Magic4-széria tagjaként került be a cég repertoárjába.

A tökéletes kezdőszett

A Magic4 Lite talán a fiatalabb korosztály tagjai között lehet a legnépszerűbb, akár első komolyabb okostelefonnak is remek választás lehet a szülők részéről, hiszen a dobozban minden megtalálható, amire szükségünk lehet: a manapság már luxuscikknek számító fali adapter, a töltőkábel, egy átlátszó szilikontok, valamint maga a mobil, amelynek a kijelzőjére előre felhelyezett a Honor egy védőfóliát.

Mindezek mellett a szoftver is teljesen használatra készen érkezik. Értem ezt arra, hogy az olyan alkalmazások, mint a YouTube, a Gmail, a WPS Office vagy éppen a TikTok letöltésével még csak foglalkoznunk sem kell, ezek már az első indításnál ott fognak minket várni a kezdőképernyőn néhány játék kíséretében – ez egyaránt lehet pozitívum és negatívum is. A Magic4 Lite 124 990 forintos ajánlott fogyasztói áron már elérhető a hazai viszonteladóknál kék, ezüst és fekete színekben, 128 GB-os háttértárral.

Honor Magic4 Lite 5G A ház mérete, jellemzői: Magasság: 166 mm

Szélesség: 75,8 mm

Mélység: 8 mm

Tömeg: 189 g Kijelző: 6,81 hüvelyk

IPS LCD-kijelző

1080 × 2388 pixel

385 ppi

500 nites maximális fehérfényerő

1300:1 kontrasztarány Rendszerchip és grafikus egység: Qualcomm Snapdragon 695 5G chip:

6 nm-es gyártási technológia

Nyolcmagos CPU két teljesítményre ( 2,2 GHz) és hat energiatakarékosságra (1,7 GHz) optimalizált maggal

Adreno 619 GPU Rendszermemória és tárhely: 6 GB memória

128 GB tárhely Akkumulátor és töltés: 4800 mAh-s akkumulátor

66 W-os gyorstöltő a dobozban

USB-C csatlakozó Kamerák: Főszenzor:

48 megapixel

f/1.8

26 mm (széles látószögű)

PDAF



Mélységérzékelő:

2 megapixel

f/2.4



Makró:

2 magpixel

f/2.4



Szelfi:

16 megapixel

f/2.5



Videó:

1080p@30fps



Egyéb:

„Pro” mód

HDR-támogatás

Éjszaki fotózás

Panorámafotózás

Makrófotózás

Nagy felbontású fotózás

Kettős nézet Operációs rendszer: Android 11.0, MagicUI 4.2 Egyéb: Bluetooth 5.1 (A2DP, LE)

GPS (A-GPS, GLONASS, BDS)

NFC Ár: 124 990 Forint