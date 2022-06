Öt népszerű iPhone-modellt is kivégzett az Apple

A június 6-án megrendezett World Wide Developer Conference (WWDC) nyitóműsora a vártnál több meglepetést is tartogatott, arra azonban senki sem számított, hogy egyszerre többgenerációnyi iPhone-t is támogatás nélkül hagy az Apple.

Mint arról az Index is beszámolt, az iOS 16 teljesen átszabja a zárképernyő működését, ezek mellett pedig még számtalan más fejlesztéssel kényezteti majd a felhasználókat – a sok újdonság közepette arról azonban sokan megfeledkeztek, hogy melyek lesznek azok az eszközök, melyeket a legújabb iOS támogatni fog.

Mivel az iOS 14 pontosan ugyanazokat az eszközöket támogatta, mint az iOS 13, és az iOS 15 is, mint az iOS 14, szinte mindenki biztos volt benne, hogy a közel 125 milliós példányszámban eladott iPhone 6s és 6s Plus is megkapják a legújabb szoftvert,

de nem.

Kicsivel kevesebb mint hét évvel a bejelentés után az Apple végleg lemondott egyik legnépszerűbb mobiljuk támogatásáról, mely olyan innovatív – és azóta kivezetett – technológiákkal debütált, mint például a 3D Touch kijelző. Szintén az iPhone 6s volt az első iPhone, mely 12 megapixeles szenzort kapott, de itt élvezhettük először az élőképek és a Retina Flash vaku nyújtotta előnyöket is.

Itt még nem állt meg a kivégzés

A búcsú az iPhone 6s szériától tehát meglehetősen fájdalmas, de az Apple itt még nem állt meg, ezzel egy időben ugyanis az iPhone 7 és 7 Plustól is elvágták a támogatást, pedig azok már az eggyel erősebb, A10 Fusion chippel voltak szerelve. A döntés mögött minden bizonnyal az a tényező állhat, hogy ez a két generáció volt az utolsó, melyek chipjei nem rendelkeztek még neurális motorral – az ugyanis az A11 Bionicban debütált –, az iOS 16 új funkciói közül pedig rengeteg épít a mesterséges intelligenciára, melyeket a régebbi mobilok fizikailag képtelenek lettek volna végrehajtani.

Az iPhone 7 és 7 Plus volt az első minősített por- és cseppállósággal rendelkező iPhone, illetve ez a generáció volt az, mely hatalmas felháborodások közepette teljesen elhagyta a jackcsatlakozót. Mindezek mellett a 7 Plus volt az első dupla kamerás iPhone, így ez a generáció vezette be a portréfotózás világát is az Apple-ökoszisztémába.

Végül, de nem utolsósorban az Apple az első generációs iPhone SE támogatását is megszüntette, mely ugyan 2016-ban debütált, valójában a 2013-as iPhone 5s és a 2015-ös iPhone 6s szerelemgyereke volt. Az SE volt az első olyan Apple-mobil, mely az akkori csúcskategóriás iPhone teljesítményét kínálta egy megfizethetőbb áron, melyet úgy ért el az almás cég, hogy a 6s belsejét az 5s külsejébe csomagolták be. Az iPhone SE igazi slágertermék lett, főleg idehaza, ahol az alacsony, mindössze 159 ezer forintos ár még a legnagyobb Android-fanokat is elgondolkodtatta a váltásról.

Érdekesség, hogy ugyan az A9 és A10 Bionic chippel szerelt iPhone-ok már nem támogatják az iOS 16-ot, az ugyanazokkal a chipekkel szerelt iPadek még igen, melyre különösebb magyarázatot egyelőre nem találtunk.

A teljes támogatottsági listát alább találja:

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (3. generáció), iPhone SE (2. generáció)