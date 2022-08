Három évvel ezelőtt egy teljesen új irány jelent meg az okostelefonok piacán, a Samsung jóvoltából 2019 szeptemberében ugyanis hivatalosan is a boltok polcaira került a Galaxy Fold, mely a koreai cég első hajlítható kijelzővel felvértezett telefonja lett. A Fold érkezéséről persze már régóta hallani lehetett, így természetesen a konkurencia is rákapcsolt egy hasonló tulajdonságokkal felvértezett mobil kifejlesztésére. A Huawei első próbálkozása alig két hónappal a Samsung készüléke után jelent meg, mely bár koncepciójában szintén egy hajlítható, összecsukható mobil volt, egy teljesen más formatervvel állt elő, mint a Samsung készüléke.

A kínai cég első hajlítható telefonja, a Mate X nagyobb kijelzője ugyanis nem a „szendvics” belsejében, hanem a készülék körül bújt meg, összecsukott állapotban ezzel a kijelző egyben a hátlap egy részévé is vált. Mate X2 néven persze készült a vállalatnak egy, a Galaxy Fold mobilokhoz hasonló kivitelezése is, a Mate X igazi utódja azonban a Mate Xs lett, ami tovább finomította az egyébként remek formatervet, a Huawei idén nyáron megtartott isztambuli sajtóeseményén pedig Európában is hivatalossá vált a Mate Xs 2, mely megmutatta, hogyan is kell kinéznie egy hajlítható mobilnak 2022-ben.

Akárcsak az elődök, a Mate Xs 2 is egy meglehetősen grandiózus dobozban érkezik. A mágneses fedelet felhajtva egyből a mobil tárul elénk kihajtott állapotban, alatta pedig az olyan kötelezőnek mondható kiegészítőket találjuk, mint a töltőkábel és az adapter, a simtű, illetve a papírmunka – de a dobozban még egy toknak is jutott hely, mely igazából alig véd valamit, cserébe pedig még csúnya is, és nehézkessé teszi a használatot is. Ennek felhelyezése persze teljesen opcionális, ha valaki számára mindenképp szükséges az extra védelem, meg lehet élni a tok mellett is, a mobil varázsából azonban mindenképp elvesz.

Már csak azért is, mivel a Mate Xs 2 a legvékonyabb hajlítható okostelefon ma a piacon, összecsukott állapotban vastagsága megegyezik egy tokban lévő iPhone 13 Pro Maxéval, a kijelzőt kinyitva pedig ennek pontosan a felével kell számolnunk, mely a jobb oldalra eső vaskosabb sávot leszámítva elképesztően vékonynak számít. Az említett sáv alján találjuk egyébként az USB-C-csatlakozót, melyet töltésre és adatátvitelre tudunk használni, oldalán a hangerő-szabályozó gombokat, valamint a be- és kikapcsológombot, mely egyben ujjlenyomat-olvasó is, hátoldalán pedig a hármas kamerarendszert és a kioldógombot. Utóbbit nevéből adódóan az összecsukott állapotban lévő kijelző kioldására tudjuk használni, hogy ne történjenek véletlen balesetek. Végül de nem utolsósorban a hangszórókra is érdemes kitérni, abból ugyanis egy sztereó párt kapunk: egy a telefon alján, míg egy annak tetején kapott helyet.

Egy kijelző, mely mégis kettő

Ugyan egy hajlítható mobilról beszélünk, kijelzőből mégis csak egy van, ami bizonyos esetekben képes kettőként is szuperálni. Alapjáraton egy 7,8 hüvelykes, 2200 x 2840 pixel felbontású, 120 Hz-es képfrissítésre képes OLED-panelről beszélünk, melynek egy része összecsukott állapotban a készülék bal oldalára és hátlapjára simul teljesen eggyé is válva azokkal. „Hétköznapi” telefonként használva a Mate Xs 2-t egy 6,5 hüvelykes, 1176 x 2840 pixel felbontású kijelzőt kapunk, mely elég nagy ahhoz, hogy bármilyen feladatot vígan elvégezzünk rajta, egyszerre akár két alkalmazást is megnyitva, ha azonban még több helyre és képernyőfelületre lenne szükségünk, alig több mint egy másodperc alatt megnövelhetjük azt. Maga a zsanér egyébként meglehetősen masszív, a kijelzőt az általam várt nagyobb erőbehatással lehet csak kinyitni, mely az első néhány nyitásnál még rémisztő is lehet, de nem kell aggódni, nem tesszük tönkre a készüléket. Az erős zsanérnak köszönhetően azonban a kijelzőt szinte bármilyen pozícióban hajlítva hagyhatjuk, az onnan nem mozdul el, így külön tok és állvány nélkül is kvázi kitámaszthatjuk az eszközt, ha éppen filmet vagy videót nézni támad kedvünk.

Ami szintén kiemelkedővé teszi az Xs 2-t, az az, hogy kinyitott állapotban egyáltalán nem érezni a hajlítható telefonok kijelzőjében már-már megszokott törést, fényforrás felé fordítva azonban enyhén még kivehető. Szerencsére ezt a hétköznapi használat során alig lehet észrevenni, csak akkor szembeötlő, ha szándékosan erre helyezzük a figyelmünket.

Továbbra is a szankciók áldozata

Az elmúlt években nem kevesebb mint 127 cikkünk született arról, hogy hogyan is jutott el a Huawei oda, ahol most van, így részletekbe menő történelemórát felesleges lenne tartani, a következményeket azonban meglehetősen egyszerű ismertetni. A kínai cég már nem tud több Kirin chipet gyártani, valamint nem férnek hozzá sem a Google-szolgáltatásokhoz, sem az 5G technológiához. Ebből kiindulva a Mate Xs 2 a másfél éves Snapdragon 888-as 4G chipsetével operál, mely bár ugyan nem mai darab, a már-már Apple-szintű optimalizálásnak köszönhetően sikerült a lehető legtöbbet kihozni belőle – az alkalmazások egyenletesen futnak mind normál, mind nagy képernyős nézetben, a menüben navigálva az animációk pedig zökkenőmentesek.

Mivel egy hatalmas kijelzőről beszélünk, az ember önszántából is megpróbál egyszerre több applikációt futtatni rajta, mely a 8 GB beépített memóriának köszönhetően szintén problémamentesen kivitelezhető, a játékokkal azonban csínján kell bánni. Félreértés ne essék, az Xs 2-n kifejezetten nagy élmény játszani, az ultravékony kivitelezésnek köszönhetően azonban nem maradt túl sok hely a különböző hőelvezetési technológiáknak, így hamar arra lehetünk figyelmesek, hogy mobilunk csúnyán elkezdett melegedni, mellyel egyenesen arányos a teljesítmény-visszafokozás is.

A szankcióknál maradva szintén megemlítendő, hogy a készülék az Android 11-es alapokra épülő EMUI 12-es rendszert futtatja, ahogy pedig azt korábban is említettük, Google-alkalmazásokat sehol sem fogunk találni. Többek között nincs YouTube, nincs Gmail, nincs Google Chrome és Google Maps sem, hiányukat a Huawei saját fejlesztésű alkalmazásaival, vagy a beépített böngészőből való felkereséssel pótolhatjuk, kisebb-nagyobb sikerrel. A kínai cég alkalmazásboltjában, az AppGalleryben szerencsére egyre több külső fejlesztő applikációja jelenik meg, melyeket már ismerhetünk az androidos és iOS-es felületekről, a választék azonban még mindig hiányos, a legnépszerűbb közösségi oldalak, mint a Facebook vagy az Instagram alkalmazásait, például csak külső weboldalakról tudjuk beszerezni. Ez egyesek számára bonyolult és megbízhatatlan lehet, tény azonban, hogy csak egyszer kell elvégezni a feladatot. Összességében azonban hiába kerülgetjük a forró kását, a Google-alapú szolgáltatások hiánya igenis érezhető, egyszerűen pótolni őket pedig nem lehet, hiszen az európai és amerikai társadalmakban félelmetesen sok dolog épül rájuk.

Fotózni szerencsére tud

A Mate Xs 2 többé-kevésbé a kamerák tekintetében is a csúcskategóriát hozza – nézzük meg, pontosan mivel is állunk szemben. A készülék kapott egy 50 megapixeles (23 mm, f/1.8) széles látószögű szenzort, egy 8 megapixeles (81 mm, f/2.4) telefotó szenzort, mely háromszoros optikai zoomolásra képes és egy 13 megapixeles (13 mm, f/2.2), 120 fokos látószöggel rendelkező, ultraszéles látószögű szenzort. A nappali fotókra nem lehet panasz, a Huawei képfeldolgozó algoritmusának azonban továbbra is van egy olyan furcsa szokása, hogy a képeit enyhén túlszaturálja, a textúrákat pedig túlságosan kiemeli, ettől eltekintve azonban a kamera hozza az általunk is tesztelt P50 Pro szintjét.

Az előlapi oldalon egy 10,7 megapixeles (26 mm, f/2.2) szenzorral találkozhatunk, mellyel kielégítő szelfiket készíthetünk, a keleti gyártók készülékeinél gyakran előforduló utólagos arcszépítés azonban itt is feltűnik, még akkor is, ha az egyébként a mobil szerint ki van kapcsolva. Szelfikészítésre egyébként nemcsak az előlapi kamerát használhatjuk, hanem akár a hátlapi, 50 megapixeles egységet is – ez persze minden mai mobilra igaz –, az Xs 2 azonban annyiban képes megkönnyíteni ezt a procedúrát, hogy összecsukott állapotban életre kelti a hátlapra simuló kijelzőt, hogy azon követhessük végig, pontosan milyen képet is készülünk lőni magunkról. A Huawei készüléke egyébként mind az előlapi, mind a hátlapi kamerával maximum 4K, 30 fps-es videók felvételére képes, a fotózás tekintetében pedig olyan extrákra számíthatunk mint a HDR, a portré, az éjszakai és a makró mód.

A feketeleves

A Mate Xs 2 egy 4600 mAh-s akkumulátort kapott, mely ma már közel sem nevezhető kiemelkedőnek, ez pedig az üzemidőn is megérződik, főleg, ha javarészt nagy képernyős módban használjuk a mobilt. Tapasztalataim alapján használattól függően körülbelül 4-5 órás képernyőidőre érdemes számítani, mely tragikusnak ugyan nem nevezhető, de semmiképp sem élvonalbeli. Szerencsére a gyorstöltés támogatott, és bár nem olyan sebességgel, mint amit a Honor Magic4 Prója produkál, a Huawei készülékére sem lehet panasz, a 66 W-os töltés több mint elég – segítségével körülbelül 40-50 perc alatt tölthetjük 0-ról 100 százalékra a készülékünket.

Az eddig leírtak alapján a Huawei új hajlíthatója az egyik, ha nem a legjobb készülék lehet a kategóriában, az akkumulátort leszámítva azonban két további tényező csúnyán beárnyékolja ezt a helyzetet: az egyik az ár, a másik pedig az elérhetőség. Aki most szeretne lecsapni a Mate Xs 2-re, annak érdemes megbarátkoznia a nem kevesebb mint 2000 eurós indulóárral, mely a cikk írásának pillanatában körülbelül 785 ezer jó magyar forintnak felel meg. Ha ezen túltette magát és még mindig meg szeretné vásárolni a mobilt, akkor sem fogja tudni, a magyarországi piacon az ugyanis nem kerül forgalomba, külföldről azonban természetesen beszerezhető. A Mate Xs 2 három különböző, fekete, fehér és ibolya színben jelent meg, nálunk a fekete színű modell járt.