Durva hiányossággal került a boltok polcaira az iPhone 14

Mint arról korábban már az Index is beszámolt, az iPhone 14-től kezdve az Apple elhagyja a fizikai SIM-foglalatokat, helyette a legújabb iPhone-ok eSIM-et használnak majd, és bár a technológia támogatása nem újdonság a piac legjobb telefonjai számára, a fizikai SIM-kártya teljes elhagyása jelentős váltás az iparban.

A radikális döntés egyelőre csak az Egyesült Államokban értékesített modelleket érinti, nem nehéz azonban kikövetkeztetni, hogy melyek az almás cég hosszú távú tervei.

De mi is az az eSIM?

Az eSIM egy meglehetősen egyszerű koncepció, melynek lehetősége az iPhone-okban legelőször 2018-ban, az iPhone XS, XS Max és XR készülékekben mutatkozott be. Lényege, hogy ahelyett, hogy egy fizikai tárggyal határozná meg a készülék, hogy pontosan melyik szolgáltatóhoz is csatlakozunk, ezt a feladatot inkább egy szoftverrel végzi el. Bevezetésének köszönhetően vált elérhetővé az iPhone-ok körében a dual-SIM használata is, az eSIM ugyanis teljesen függetlenül tudott működni a fizikai SIM-től, most pedig, hogy már csak ezt a technológiát alkalmazza a cég, a határ a csillagos ég – kérdéses azonban, hogy milyen áron.

A jó, a rossz, és a csúf

Az eSIM használata megszámlálhatatlan előnnyel jár, nem szabad elsiklani azonban azon kicsiny tény felett, hogy a szolgáltatóknak először is támogatniuk kell azt. Amerikában a legnagyobb vállalatok (mint például a Verizon vagy a T-Mobile) természetesen mind hozzáférést biztosítanak az eSIM technológiához, ezért is merte az Apple meglépni. A kevésbé fejlett országokban azonban a jövőben mindez nem kis problémát okozhat, feltéve, hogy a kaliforniai cég nyomására sem vezetik be a szolgáltatást.

A jelenlegi pletykák szerint nem kizárt, hogy a jövő évi iPhone-modellek már az egész világon fizikai SIM-mentesek lesznek, ennek köszönhetően pedig nem lenne meglepő, ha más márkák is az Apple-t követnék – mind tudjuk ugyanis, mi történt azok után, hogy az almás cég 2016-ban felhagyott a jackcsatlakozók iPhone-ba való helyezésével, illetve 2020-ban az eddig alaptartozéknak számító töltők készülékhez adásával. Idehaza szerencsére nem kell aggódnunk a kizárólag eSIM technológiát alkalmazó mobilok úttörésétől, a három legnagyobb hazai szolgáltató (Telekom, Yettel, Vodafone) ugyanis egyaránt támogatja a technológiát.

Az eSIM egyik legnagyobb előnye, hogy a fizikai SIM-kártya-foglalat eltávolításával a telefonban meglehetősen sok hely szabadul fel, mely újabb kapukat nyit meg az Apple előtt, hogy a jövőben még komplexebb és még jobb telefonokat készíthessenek. Ráadásul az sem elhanyagolható, hogy nem kell többé a SIM-tűvel babrálnunk. Szintén nem elfelejtendő, hogy az eSIM-kártyákat nem lehet elveszíteni, ráadásul mobilinterneten vagy wifin keresztül is frissíthetők, ahelyett, hogy fizikailag kellene cserélni őket. Biztonság szempontjából az eSIM szintén a fizikai SIM fölött áll, a világutazók életét azonban megkeserítheti az Apple újítása. Jelen pillanatban rengeteg szolgáltató ugyanis csak előfizetéses modell mellé kínálja a technológiát.

Így tudja beállítani

Bár az idehaza árult iPhone-okban még ott lesz a fizikai SIM-foglalat, az eSIM technológiát akár ön is használhatja, amennyiben azt szolgáltatója is lehetővé teszi. A legegyszerűbben ezt a Beállításokban tudja megtenni, ahol a Mobilhálózat majd az eSIM hozzáadása menüpontokra kell koppintania.

Itt az iOS 16-nak köszönhetően lehetősége lesz a Quick Transfer funkciót használni, melynek lényege, hogy néhány másodperc alatt átköltöztetheti egy régebbi iPhone eSIM-jét egy új iPhone-ba (feltéve, hogy mindkét telefon a legfrissebb szoftvert futtatja), míg a QR-kód használata menüpontra koppintva egy teljesen új eSIM-et adhat hozzá – értelemszerűen egy QR-kód beolvasásával, melyet saját szolgáltatójától kell megkapnia. Az iPhone 14 család tagjai egyébként maximum nyolc darab eSIM-et képesek tárolni, melyek közül kettőt tudnak aktívan működtetni.

Az, hogy az amerikai példa mikor terjed ki az egész világra, egyelőre még a jövő kérdése, azonban ahogy azt mi is írtuk, nem lennénk meglepődve, ha a jövő évi modellek már mind fizikai SIM-foglalat nélkül érkeznének.