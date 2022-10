Teljesen új külsőt kaphat az új, olcsó iPhone

Bár a 2016-ban derült égből villámcsapásként bemutatott első generációs iPhone SE sikerét sem a második, újratervezett készülék, sem pedig a harmadik, 5G-vel ellátott telefon nem tudta felülmúlni, az Apple továbbra sem mond le az „olcsó” iPhone-ról, mely remekül egészíti ki csakis kizárólag csúcskategóriás készülékekből álló termékpalettájukat.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az almás cég idén márciusban leplezte le az iPhone SE harmadik generációját, mely egy frissített chipen (A13 helyett már A15), az 5G-képességen és az elérhető színválaszték hajszálnyi módosításán kívül jóformán semmit sem változott a második generációs SE-hez képest. Mindez hatalmas csalódást okozott a termékcsalád rajongói számára, hiszen abban reménykedtek, hogy mer újítani az Apple – sajnos azonban csalódniuk kellett.

Az aktuális pletykák szerint jövőre viszont már teljesen más lehet a helyzet. Jon Prosser Apple-fanatikus és szivárogtató szerint a negyedik generációs iPhone SE a korábbiakhoz képest már egy megújult külsővel fog érkezni, az azonban egy az egyben úgy fog kinézni, mint a 2018-ban bemutatott iPhone XR. Ez egyrészről jó hír, hiszen külsőre végre egy modernebb telefont kaphatunk, másrészről azonban rossz, hiszen ez azt jelentené, hogy az Apple felhagy az iPhone SE egyik legnagyobb előnyével – a kompakt mérettel.

Az iPhone XR ugyanis egy 6,1 hüvelykes, HD-felbontású Liquid Retina LCD-kijelzővel rendelkezik, mely méretében pontosan megegyezik az iPhone 14 és 14 Pro telefonokéval – így aki eddig csak azért használt SE-modellt, mert túl nagynak találta az aktuális csúcskategóriás iPhone-okat, ezentúl már nem nagyon lesz választása. Az almás cég az idén ősszel ráadásul az iPhone minikről is lemondott, a 14-es szériában a helyét már egy 6,7 hüvelykes kijelzővel ellátott Plus modell váltja, melyhez az Apple hatalmas reményeket fűzött, az információk szerint azonban még a tavalyi mini iPhone-oknál is kisebb rá a kereslet.

Egy másik forrás, bizonyos Ross Young ezzel szemben azt állítja, az új SE nem az iPhone XR-ből már ismert 6,1 hüvelykes dizájnnal, hanem egy teljesen új, 5,7 hüvelykes kijelzővel szerelve érkezhet a boltok polcaira – arról azonban nem beszél, hogy Home gombbal, vagy éppen anélkül. Mindenesetre érdemes észben tartani, hogy az iPhone 8 Plus, az egyik utolsó Home gombbal szerelt iPhone „csak” egy 5,5, hüvelykes kijelzővel volt felvértezve, mérete pedig ennek ellenére is hatalmas volt.

Viszlát Home gomb

Amennyiben Prosser pletykái igaznak bizonyulnak, az egyben azt is jelenti, hogy az Apple végleg felhagy a Home gombbal ellátott telefonok gyártásával, melyek utolsó túlélője a harmadik generációs iPhone SE lehet. A vállalat az átállást a teljes kijelzős mobilokra 2017-ben kezdte meg az iPhone X bemutatásával, azóta nem is adtak ki olyan csúcskategóriás mobilt, amely Home gombbal rendelkezett volna.

A biometrikus azonosítást a Touch ID helyett az új SE-ben már a jóval biztonságosabb és gyorsabb Face ID végezheti el, hogy annak melyik generációja, az azonban már kérdéses.

Véleményünk szerint a negyedik generációs iPhone SE akkor lenne a legtökéletesebb, ha megkapná az idén elkaszált iPhone 12/13 minik külsejét és az aktuálisan elérhető legerősebb rendszerchipet, ahhoz, hogy az ár továbbra is 450 dollár alatt maradjon pedig – igaz, nem túl nagy örömmel –, de megválnánk a Super Retina XDR kijelzőtől és akár az ultraszéles látószögű kamerától is.

Nem is annyira olcsó

Bár az iPhone SE telefonokra idehaza mindig az „olcsó” iPhone-ként hivatkoztak, fontos észben tartani, hogy az Apple új, leginkább Európát sújtó árazási stratégiájának köszönhetően már az SE készülékek sem nevezhetők kifejezetten olcsónak. A megjelenés pillanatában a harmadik generációs iPhone SE bruttó 195 ezer forintba került, ehhez képest szeptemberi eseményük után az Apple 240 ezer forintra emelte a termék magyar árát.

A második generációs iPhone SE bruttó 179 ezer forintos árral nyitott, míg az első generációsért 159 ezer jó magyar forintot kért el az almás cég, így jól látható, hogy az évek során ugyanazért a 400 dolláros (a 2022-es SE esetében 430 dolláros) telefonért közel 100 ezer forinttal kért el többet a cupertinói vállalat. A pletykák szerint a negyedik iPhone SE is a 400-450 dolláros árkategóriában fog majd mozogni, azt viszont, hogy a magyar ára hogyan alakul majd, egyelőre lehetetlenség kimatekozni.

Mikor jelenhet meg?

Prosser és Young is úgy gondolja, hogy az új mobil már 2023-ban megjelenhet, belátásunk szerint azonban ez egy meglehetősen furcsa lépés lenne, főleg azt beleszámítva, hogy a második SE érkezésére négy, míg a harmadikra két évet kellett várnunk. Szintén értelmét veszti a 2023-as tippelt megjelenési dátum abból a szempontból, hogy az Apple idén még legújabb telefonjaiba sem feltétlenül rakott új chipet, az iPhone 14 és 14 Plus pontosan azzal az A15-ös SoC-vel érkezik, amivel a tavalyi iPhone 13 Pro és Pro Max.

Ugyan az iPhone 14 Prókban már az A16 ketyeg, az csak elenyésző mértékben teljesít jobban elődjénél, így ezt a chipet egy iPhone SE-be helyezni szintén értelmetlen lenne teljesítménynövekedés szempontjából – érzékelhető pluszt ugyanis nem adna a mobilhoz.

De akkor mégis mikor jelenhet meg? – merülhet fel a kérdés.

Egyelőre nagyon homályos, hogy az Apple pontosan mit is szeretne kezdeni az SE-családdal, ha ugyanis az iPhone XR külsejébe rejtik az aktuálisan elérhető legnagyobb teljesítményű chipjüket, felhagynak az SE egyik legmeghatározóbb karakterisztikájával. Véleményünk szerint leghamarabb 2024 tavaszán számíthatunk a legújabb generációra, már A17-es chippel és Isten se tudja, milyen külsővel.