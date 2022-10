Leleplezte új, csúcskategóriás mobiljait a Google

Magyar idő szerint október 6-án délután négy órakor megtartotta régóta várt médiaeseményét a Google, melyen bemutatták új telefonjaikat – de érkezett új okosóra és félig-meddig egy tablet is.

Fotó: Google

Közel félévnyi várakozás után tegnap délután végre mindent megtudhattunk a Google új készülékeiről, melyek közül többet már a májusi Google I/O-n lelepleztek, részletesebb információval azonban azóta se szolgáltak róluk. Ehhez hasonló stratégiát korábban csak a kínai gyártók részéről láthattunk, akik a hazai piacon már rég megjelent készülékeikkel állítanak be az európai vagy amerikai országokba, teljesen új készülékként eladva telefonjaikat – jelen esetben azonban még csak erről sem beszélhetünk, a Google készülékeinek létezéséről ugyanis hiába tudtunk, megvásárolni sehol sem lehetett őket.

A keresőóriás minden bizonnyal egyébként a kiszivárogtatásoknak szeretett volna elébe menni, így inkább úgy döntöttek, megmutatják ők maguk új telefonjaik kinézetét, részleteket azonban csak a valódi megjelenéshez közeledve árulnak el. És hát így is tettek. Az elmúlt egy hétben szinte minden kiderült egyaránt az új Pixel mobilokról és a Pixel Watchról is, a tegnapi esemény azonban tartogatott még némi meglepetést, így hát összegyűjtöttük, miről maradt le, ha nem nézte a Google nagyon kreatívan Made by Google névre keresztelt bemutatóját.

Egyenesen a csúcskategóriába

A délután legnagyobb sztárja egyértelműen a Google Pixel 7 és Pixel 7 Pro volt, melyek nem drasztikus frissítések az előző generációhoz képest, a ráncfelvarrásoknak köszönhetően azonban első blikkre meglepően jó mobiloknak tűnnek. A kaliforniai vállalat ezúttal meglepően sok figyelmet szentelt az új készülékek dizájnjának, mely nemcsak a Pixel mobilokra, hanem az egész ökosztisztémára, tehát a Pixel Watchra, a Pixel Budsra és a Pixel Tabletre is kiterjed.

Az új Pixel 7-es telefonok lelke ezúttal is a Google saját fejlesztésű Tensor chipje lesz, mely most a G2 névre hallgat. Ugyan az új SoC nem hoz eget rengető újdonságokat, az előző szériához képest szerencsére jobb számítási és grafikus teljesítményre, illetve akár 60 százalékkal gyorsabb gépi tanulásra is számíthatunk.

Fotó: Google

Az alap Pixel 7 egy 6,3 hüvelykes, Full HD felbontású, OLED-technológiás, 90Hz-es képfrissítésre képes kijelzővel rendelkezik, mely kültéren akár 1400 nites fehérfényerőt is képes kibocsátani. A kijelző alá beépítve találjuk a még gyorsabb ujjlenyomat-olvasót, azonban a fejlett mesterséges intelligenciának köszönhetően az előlapi kamerát kihasználva arcalapú feloldásra is lehetőségünk van mindkét új Pixel telefonban. Különös módon az új modell akkumulátora 4600 mAh-ról 4355 mAh-ra zsugorodott, a keresőóriás azonban így is több mint egész napos üzemidőt ígér a mobilhoz. Kamerák tekintetében egy 50 megapixeles elsődleges kamerát és egy 12 megapixeles ultraszéles kamerát kapunk, a teleobjektívről ez esetben le kell mondanunk.

A készülékház üveg és alumínium kombinációja, mely lehetővé teszi a vezeték nélküli töltést is, akár 20 W-on is. Az új mobil alapváltozata 128 GB tárhellyel és 8 GB memóriával kerül a boltok polcaira 599 dolláros (azaz körülbelül 260 ezer forintos) indulóárral, felár ellenében azonban akár 256 GB tárhellyel ellátott modellre is válthatunk.

Fotó: Google

Ezzel szemben a Pixel 7 Pro csak a kijelző és az akkumulátor méretében, illetve a kamerák tekintetében jelent különösebb változást. Ez esetben a kijelző már 6,7 hüvelykes, felbontása QHD+, a másodpercenkénti képfrissítési képesség pedig már 120 Hz. A Pixel 6-hoz képest a kávák vékonyabbak lettek, a maximális fényerő 20 százalékkal nőtt, a kijelzőt védő üveg azonban továbbra is Gorilla Glass Victus maradt.

A Pro modell esetében már egy hármas kamerarendszerről beszélhetünk, mely egy 50 megapixeles főérzékelőből, egy 12 megapixeles ultraszéles kamerából és egy frissített, 48 megapixeles, ötszörös optikai zoomolásra is képes teleobjektívből áll.

Az olyan extrák, mint például az NFC chip vagy az IP68-as víz- és porállósági besorolás, mindkét mobilban jelen vannak, a Tensor G2-ben fellelhető Titan M2 alegységnek köszönhetően pedig a Pixel 7-es mobilok a Google eddigi legbiztonságosabbjai. Az új készülékek minimum 5 évig garantáltan el lesznek látva a legfrissebb biztonsági patchekkel, és a Google saját VPN alkalmazását is megkapják – teljesen ingyenesen. Mint írtuk, a Pixel 7 és 7 Pro alapmodelljei egyaránt 128 GB tárhellyel lesznek szerelve, indulóáruk pedig 599 és 899 amerikai dollár lesz, mely átszámítva körülbelül 260 és 390 ezer forintnak felel meg.

Ütött az egészség órája

A délután második legnagyobb sztárja persze az a Pixel Watch volt, melyről már szintén számtalan dolgot megosztott a Google, arra azonban, hogy az utolsó részleteket is megismerjük, egészen idáig kellett várnunk. Mint arról korábban is beszámoltunk, a Pixel Watch a keresőóriás első saját gyártású okosórája, melyen szintén a saját fejlesztésű operációs rendszerük, a WearOS fut. A Pixel Watch ránézésre olyan, mintha a Samsung és az Apple okosóráit ötvözték volna – előbbitől a kör alakú dizájnt, míg utóbbitól a letisztult formatervet kölcsönözve.

Fotó: Google

Tokozás tekintetében három különböző változat közül válogathatunk (fekete, ezüst, arany), melyek közül mindegyik rozsdamentes acélból készült. Akárcsak a konkurencia okosórái, a Google próbálkozása is egy egészségügyi társ szeretne lenni, hátrány azonban, hogy csak optikai pulzusmérő és EKG-készítő található benne, melyeket az Apple, a Samsung vagy a Huawei órái már évekkel ezelőtt implementáltak – és azóta tovább is léptek a véroxigént és a vérnyomást mérő szenzorok beépítése felé.

Szíjak és számlapok tekintetében a Google szerint több ezer különböző variációt állíthatunk majd össze, így mindenki megtalálhatja a saját maga számára legmegfelelőbb kompozíciót, idehaza azonban fölösleges ábrándozni, akárcsak a Pixel mobilok, a Pixel Watch sem lesz Magyarországon elérhető. Az új okosóra ára 349 dollárról (azaz kb. 150 ezer forintról) indul, 399 dollárért (kb. 170 ezer forintért) pedig az eSIM-mel szerelt változatot is beszerezhetjük.

Előrendelés és elérhetőség

A Pixel 7, illetve 7 Prón, valamint a Pixel Watchon felül a korábban pletykált Pixel Tabletet is bemutatta a Google, utóbbi készülék azonban csak valamikor 2023-ban fog megjelenni. Az új mobilok és az okosóra azonban már most elérhető a Google saját webshopjában, magyarországi megjelenésről és hivatalos árról azonban ezúttal sem tudunk beszámolni. A teljes eseményt itt nézheti vissza: