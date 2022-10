Töltő nélkül már el sem mer indulni otthonról? Ezt próbálja ki!

A mai szuper erős és meglehetősen vékony, néhány esetben pedig már összehajtható okostelefonoknak köszönhetően kifejezetten produktívak lehetünk a mindennapok során, egészen addig, míg egy merülőfélben lévő akkumulátor keresztbe nem tesz a számításainknak.

Ekkor jön a külső akkumulátorok vagy hálózati adapterek megtalálásáért folytatott kétségbeesett keresés – azonban míg előbbi megoldással tovább rohangálhatunk a városban, addig az utóbbival egy fal mellé leszünk szögezve, legalább egy fél órára. Mondanunk sem kell, a kettő közül egyik sem ideális eset, így összegyűjtöttünk néhány tippet, amelyek betartásával drasztikusan megnövelheti telefonjának üzemidejét.

Még mielőtt belevágnánk a dolgok közepébe, fontos leszögezni, hogy az akkumulátorok élettartama véges, és jóformán minden egyes teljes feltöltéssel, majd merítéssel veszítenek korábbi teljesítményükből. Az akkumulátorok úgynevezett ciklusokban működnek – egy ciklus akkor ér véget, ha a felhasználó az akkumulátor kapacitásának 100 százalékával megegyező töltést használt el, mindezt azonban nem feltétlenül kell egyszerre tennie.

Előfordulhat például, hogy az akkumulátor kapacitásának 75 százalékát használja fel egy nap, majd egy éjszaka alatt teljesen feltölti. Ha a következő napon további 25 százalékot elhasznál, akkor ér véget egy ciklus, közel két nap alatt elhasználta ugyanis az akkumulátor kapacitásának 100 százalékát. Manapság az akkumulátorok többségét úgy tervezik, hogy több év használat után is megtartsák az eredeti kapacitás legalább 80 százalékát, vannak azonban esetek, amikor már semmilyen trükk nem segíthet a készüléken, csak egy kiadós akkumulátorcsere.

Ha telefonja nagyobb terhelés alatt, például fotózás, videózás vagy játék alatt váratlanul kikapcsol, az az egyik jele lehet az elöregedett akkumulátornak. Ilyen esetben mindenképp érdemes felkeresni egy hivatalos márkaszervizt, ahol a szakértők további tanácsokkal láthatják el készüléke kapcsán. Ha azonban nincsenek ilyen problémái, és csak egy picit hosszabb üzemidőt szeretne kifacsarni egyébként teljesen jól működő telefonjából, a lehető legjobb helyen jár.

A kijelzőt érintő finomhangolások

A telefonok akkumulátorának legnagyobb energiavámpírja egyértelműen a kijelző, így a hosszabb üzemidő érdekében mindenképp ezen a területen kell néhány finomhangolást elvégezni. Az első és legfontosabb dolog, hogy kapcsolja be az automatikus fényerő-szabályozást, és engedje, hogy telefonja döntse el, hogy mekkora fényt bocsájtson ki a kijelzője – az esetek többségében ugyanis a felhasználók a kelleténél sokkal nagyobb fényerővel használják mobiljaikat.

A mai közép-felső és csúcskategóriás mobilok többsége már egy magas képfrissítésű, 90 vagy 120Hz-es kijelzővel rendelkezik, melyek szintén több energiát fogyasztanak hagyományos, 60Hz-es társaiknál. Persze a magasabb képfrissítésnek köszönhetően minden gyorsabbnak és folyékonyabbnak érződik, ha a hosszabb üzemidő a cél, érdemes ezt a funkciót feláldozni annak oltárán. Válassza az adaptív módot, hogy a telefonja döntse el, mikor mekkora képfrissítésre van szükség, vagy egyszerűen csak korlátozza le azt 60Hz-re.

A manapság szintén népszerű OLED-kijelzővel felszerelt mobilok akkumulátorainak másik nagy ellensége a mindig éber kijelző. A funkciónak köszönhetően a kijelző még lezárt állapotban sem alszik el teljesen, hanem valamilyen infót – a legtöbb esetben a pontos időt és az aktuális értesítéseket – mutatja a felhasználó számára.

Mondanunk sem kell, az, hogy a kijelző egyes pixeleinek folyamatosan világítania kell, szintén leszívja az akkumulátort, így ezt a funkciót is érdemes kikapcsolni.

Szintén meglepően sok energiát takaríthat meg azzal, ha a fényerőt nem emeli körülbelül 75 százalék fölé, illetve beállítja, hogy a kijelző hány másodperc vagy perc tétlenség után zárja le magát – a legoptimálisabb egy fél és egy perc közötti értéket választani.

Az alkalmazásokat érintő finomhangolások

Annak érdekében, hogy a felhasználó a lehető legtöbbet tudja mobiljáról, egyaránt az Android és az iOS is meglehetősen részletes betekintést enged az akkumulátor különböző statisztikáiba. Az egyik legérdekesebb ilyen az, hogy láthatjuk, mely alkalmazások fogyasztják a legtöbb energiát, akár napi vagy heti lebontásban is, így a hosszabb üzemidő érdekében érdemes kevesebbet vagy egyáltalán nem használni az ominózus appokat.

Az alkalmazások többsége használat közben a készülék GPS-éhez is hozzáfér, melynek igénybevétele szintén energiát használ – nem utolsósorban pedig a fejlesztők az ön helyzetéhez is hozzáférnek, melynek megtagadása kiberbiztonsági szempontból sem elhanyagolható lépés. Mindezek mellett az appokból hiába lépünk ki, azok a legtöbb esetben a háttérben tovább futnak és frissítik magukat, hogy újra megnyitva ismét aktuális és releváns információkat tudjanak mutatni a felhasználónak.

Az egyrészről pozitív tulajdonság, másrészről azonban a háttérben való frissítés meglehetősen nagy energiaigényű feladat, főleg, ha egyszerre ezt több alkalmazással is el kell végeznie a telefonnak.

Szintén nem érdemes megfeledkezni az egyik legalapvetőbb funkcióról, az Androidon és iOS-en is fellelhető Alacsony töltöttségű módról, melyet nevével ellentétben akár 100 százalékos töltöttségnél is be lehet kapcsolni. A funkció olyan területeken veszi vissza az energiafogyasztást, mely nem károsítja drasztikusan a felhasználói élményt, cserébe pedig bizonyos esetekben akár órákkal is meghosszabbíthatja az üzemidőt.

Egy lemerülő akkumulátornál azonban csak egy hasonlóan rossz dolog van: a megtelt tárhely – szerencséjére azonban egy korábbi cikkünkben már ezt a témát is körüljártuk.