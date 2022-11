Ez lenne a jövő telefonja?

A 2022-es berlini IFA-n még a vártnál is nagyobb termékpalettával jelent meg a finnországi Nokia, amely egész pályás letámadást indított a belépő és a középkategóriában. Többek között három új telefont, két új táblagépet, egy okoshangszórót és egy teljesen új, vezeték nélküli fülhallgatót is bemutattak, melyek mind erős versenyzők a maguk kategóriájában.

A felsoroltak közül az elmúlt két hétben két készüléket is lehetőségünk volt kipróbálni, név szerint az alsó középkategóriás Nokia G60-at és a középkategóriát képviselő Nokia X30-at – ebben az írásban az utóbbival fogunk részletesebben foglalkozni, hamarosan azonban a G60-ról készült részletes beszámolónkat is elolvashatja.

A finn gyártó néhány évvel ezelőtti feltámadása óta folyamatosan adja ki újabb és újabb telefonjait, melyeket szinte minden esetben felvérteznek valamilyen extra tulajdonsággal, legyen az az akár háromnapos üzemidő, az extrém strapabíróság vagy éppen a környezettudatos felépítés és csomagolás. A Nokia X30 5G éppen ebbe a kategóriába esik, a készülék egyik legmeghatározóbb tulajdonsága ugyanis az, hogy számtalan része újrahasznosított nemesfémekből és műanyagokból áll.

A mobil doboza 94 százalékban újrahasznosított papírból készült, ennek ellenére a gyártó eddigi legtetszetősebb tervezése lett, már-már azt is mondhatnák, hogy felső-csúcskategóriás mobilok kibontási élményét idézi. A dobozban maga a telefon, a kötelező papírmunka és egyetlen, mindkét oldalán USB Type-C-ben végződő töltőkábel lapul, így ezt a magyar háztartások többségében jelenleg is fellelhető USB-A bemenetű adapterekbe nem fogjuk tudni beledugni.

A környezettudatosság (na meg a költséghatékonyság) miatt természetesen a hálózati adapterről is lemondhatunk, így ha valakinek nincs a háztartásában megfelelő töltő, az kénytelen egyet külön vásárolni a készülékhez. Félreértés azonban ne essék, korántsem kötelező a Nokia által csomagolt kábelt használni, ha előző telefonjának töltője is USB Type-C csatlakozóval volt ellátva, nyugodtan használhatja azt is új Nokiájához.

A fedőt levéve egyből a telefont pillanthatjuk meg, melynek alumíniumkerete 100, míg matt tapintású műanyag hátlapja 65 százalékban újrahasznosított.

Az összeszerelés minősége egyébként csillagos ötös, a műanyag hátlap használatának ellenére a készülék nem recseg-ropog, a kézbe jól illeszkedik, és még vízálló is, egészen pontosan IP67-es besorolást kapott. Az előlapon egy 6,43 hüvelykes, 20:9 képarányú, 1080 × 2400 képpontos, maximális 700 nites fehérfényerőt kibocsátani képes OLED-kijelző tárul elénk, mely támogatja az adaptív képfrissítést is, egészen 90 Hz-ig. A betekintési szögek rendben vannak, a színek élénkek, a magas felbontásnak köszönhetően pedig pixeleket még közelről nézve sem láthatunk.

A karcok ellen a panelt Gorilla Glass Victus üveg védi, míg a biometrikus azonosításért egy, a kijelző alá beépített optikai ujjlenyomat-olvasó felel. Ez teszi a dolgát, gyorsnak azonban semmiképp sem mondható, sőt, a tesztidőszak alatt egyes esetekben csak második vagy harmadik próbálkozásra oldott fel a készülék,

így akarva-akaratlanul is azt vettem észre, hogy ha gyorsan szeretnék valamit megnézni az X30-on, inkább bepötyögöm a hat számjegyű jelkódot.

Ma még elmegy, de mi lesz holnap?

A Nokia egy különleges, hármas stratégiával állt elő a mobil bejelentésekor, mely három garantált operációsrendszer-frissítést, három évig tartó biztonsági foltozást és három év kiterjesztett garanciát foglal magában. Ez remekül egybecseng a mobil másik nagy előnyével, a fenntarthatósággal, a hardveres specifikációk azonban egy kicsit aggasztó képet festenek. A mobilt a Qualcomm nyolcmagos, Snapdragon 695-ös chipje hajtja, mely ma még pont elég erőt szolgáltat a mindennapi feladatok elvégzéséhez és egy-egy játék kellő minőségben való futtatásához, két-három év múlva azonban már biztosan problémánk lesz a teljesítménnyel.

Az X30-on jelenleg az Android 12 fut, az Android One program keretében, így egy letisztult, fölösleges animációktól és előretelepített alkalmazásoktól mentes felületet kapunk, mely javarészt megegyezik az Android eredeti kezelőfelületével. Egy gyors számítással rájöhetünk, hogy a készülék által utoljára támogatott szoftververzió az Android 15 lesz, az előző évek tendenciáiból kiindulva azonban már az Android 14 környékén jelentősebb teljesítmény-visszaesésre számíthatunk, valószínűleg még a 8 GB memória ellenére is. A tárhely mindenesetre a legtöbbek számára elég lesz, abból ugyanis 256 GB-ot kapunk, hátrány azonban, hogy MicroSD-kártyával a későbbiekben bővíteni már nem fogjuk tudni – így ha mégis kifogynánk, az egyetlen lehetőségünk valamilyen felhőalapú tárhely beszerzése.

Átlagos belső

Ami a kamerákat illeti, a hátlapon egy 50 megapixeles, optikai képstabilizálással felturbózott széles (f/1.8, 1/1.56”) és egy 13 megapixeles, 123 fokos ultraszéles kamerát kapunk egy LED-vaku társaságában. Jó fényviszonyok mellett a készülék meglepően jó képeket készít, az indokolatlanul magas megapixelszámok ellenére azonban a részletesség néha egyáltalán nincs a helyén. Videózás tekintetében FullHD-felbontással és maximum 60 fps-es képfrissítéssel kell beérnünk, a rendszerchip egyszerűen nem teszi lehetővé a 4K-s felvételek rögzítését. Az előlapon egy 16 megapixeles (f/2.4, 1/3.06”) szenzor köszön vissza ránk, mely, akárcsak a hátlapi kamerarendszer, szintén támogatja a portréfotózást is.

Az akkumulátor kereken 4200 mAh-s, ami egy teljesen átlagos érték, intenzív használat mellett egy napnál hosszabb üzemidőt nem fogunk tudni kifacsarni a mobilból. A gyorstöltés azonban szerencsére támogatott, egészen 33 W-ig, mellyel méréseink szerint körülbelül egy bő óra alatt tudjuk teljesen feltölteni a készüléket. A környezettudatosságra és a fenntarthatóságra való tekintettel a gyártó ezen a területen is ígéretet tett – a Nokia X30 akkumulátora a méréseik szerint ugyanis legalább 800 ciklusig jelentősebb teljesítményromlás nélkül kell hogy üzemeljen.

Összegzés

A Nokia X30 egy rendkívül jól összerakott mobil lett, a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra való törekvést azonban beárnyékolja a gyengébb processzor, mely miatt korántsem nevezhető egy különösebben időtálló mobilnak. A körülbelül 200 ezer forintos ajánlott fogyasztói ár szintén magasnak érződik, kiindulva abból, hogy Snapdragon 695-ös chippel szerelt mobilokat már 100-150 ezer forint környékén is beszerezhetünk – ilyen például a Samsung palettájáról az A23 5G vagy a Xiaomi térfeléről a Xiaomi Poco X4 Pro 5G, de a Nokia másik készüléke, a G60 is ezzel a chippel lett szerelve egy sokkal kedvezőbb áron.

A Noki X30 5G már kapható a különböző elektronikai szaküzletekben, idehaza két különböző színben, égkékben és jégfehérben – nálunk az utóbbi modell járt.