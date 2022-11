Rossz hírünk van, ha iPhone-t venne karácsonyra

Idén sem maradhatott tartós fejfájás nélkül az Apple, hiszen csillagászati áruk ellenére hatalmas a kereslet az új iPhone-ok iránt, a készlethiány miatt azonban a megjelenés napja óta többhetes a várakozás.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az elmúlt hónapokban nem volt egyszerű dolga annak, aki a legújabb iPhone-nal szeretett volna a zsebében mászkálni, a kaliforniai gyártó mobilja ugyanis a készlethiány miatt igazi ritkaságnak számított. Bár sokáig lehetett reménykedni abban, hogy az év végére normalizálódik a helyzet, most mégis úgy néz ki, hogy ez korántsem lesz így – sőt mi több, tovább rosszabbodik.

Az Apple ugyanis figyelmeztetést adott ki, miszerint jelentősen növekedett az iPhone 14 Pro és iPhone 14 Pro Max modellek házhoz szállítási ideje, melyekre ha valaki most ad le rendelést, már nem biztos, hogy a karácsonyi időszak előtt megkapja azokat. A lassabb szállítási idő hátterében az egyik kulcsfontosságú beszállító, a Foxconn áll, Csengcsouban ugyanis nemrégiben újabb koronavírus-járvány tört ki, üzemük pedig pontosan itt található.

A Bloombergnek nyilatkozó források szerint hárommillió iPhone 14 készülékkel készül kevesebb idén, mint amennyit az Apple várt.

A The Telegraph beszámolója szerint a koronavírus-járvány által érintett üzem az iPhone 14 Pro és iPhone 14 Pro Max modellek egyik fő gyártója volt, ennek köszönhető az, hogy az alapmodellek jelenleg is készleten vannak, csupán a Pro telefonokra kell jelenleg is 5-6 hat hetet várni.

Az Apple egyébként szeptemberben csökkentette az iPhone 14-es készülékek megrendeléseit, miután a vártnál gyengébb volt az alapmodellek iránti fogyasztói kereslet, bár a múlt héten nyilvánosságra hozott háromhavi pénzügyi eredmények azt mutatják, hogy az almás cég még így is hatalmas bevételt tehetett zsebre.