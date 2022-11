Életeket menthet az iPhone-ok új funkciója

November 15-től élesedett az Apple legújabb, bizonyos esetekben életmentő funkciója, a műholdas vészhelyzeti SOS, amely az összes iPhone 14-es modellre elérhető, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a mobil- és wifilefedettségen kívül is üzenetet küldjenek a segélyszolgáltatóknak.

Emellett ha a felhasználók a hálózaton kívül utazva is meg akarják nyugtatni barátaikat és családtagjaikat hollétük felől, mostantól megnyithatják a Find My alkalmazást, és műholdon keresztül megoszthatják tartózkodási helyüket, szintén internet-hozzáférés nélkül.

A legnépszerűbb utazási helyszínek némelyike a kitaposott ösvényektől távol esik, ahol egyszerűen nincs térerő. A műholdas vészhelyzeti SOS-szolgáltatással az iPhone 14 termékcsalád egy olyan nélkülözhetetlen eszközt kínál, amely a felhasználóknak segítséget nyújt, amikor a hálózaton kívül tartózkodnak

– magyarázta Greg Joswiak, az Apple marketingért felelős vezető alelnöke.

Mint mondta, csapatai fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy a megbízható helyszíni infrastruktúra kiépítése mellett új technikai kihívásokkal is megbirkózzanak, hogy életre keltsék a szolgáltatást.

A műholdas vészhelyzeti SOS egy olyan áttörést jelentő szolgáltatás lett, amely csak az iPhone 14 termékcsaládban érhető el, és egy olyan új innováció, amely reményeink szerint minden korábbinál nagyobb nyugalmat biztosít ügyfeleinknek

– fejezte be.

Az Apple egyébként idei, szeptemberi eseményén meglehetősen nagy szerepet szentelt a biztonságnak, az iPhone-ok ugyanis egy másik életmentő funkcióval, az ütközés észlelésével is el lettek látva. Ezek mellett az új, extrém sportolóknak tervezett Apple Watch Ultra is igazi túlélőtárs lett több napos üzemidejének és az olyan extra funkcióinak köszönhetően, mint például a 180 méterről is hallható sziréna, sokkal bátrabban vághat neki az ember az ismeretlennek.

Így tudja kipróbálni és használni

Mielőtt olyan helyre megy, ahol nem áll rendelkezésre mobil- és wifihálózat, mindenképp hozzon létre egy orvosi azonosítót, és adjon meg vészhelyzetben is értesíthető kontaktokat a biztonsága érdekében. Ha ezekkel a lépesekkel megvan, nyissa meg a beállításokat, majd a Vészhelyzet – SOS menüpontot, ahol legörgetve már láthatja a bemutató kipróbálása lehetőséget.

Erre koppintva az iPhone bemutatja, éles helyzetben hogyan kezdeményezhet majd segélyhívást, ha esetleg megtörténne a baj. Fontos megjegyezni, hogy a műholdas kapcsolat létrehozásához elég természetes módon a kezében tartania telefonját, nem kell felemelnie a karját, vagy felfelé tartania – arra azonban mindenképp ügyeljen, hogy a telefon ne legyen se a zsebében, se a táskájában.

Szintén problémát és a műholdas kapcsolat megszakadását okozhatja, ha sűrű lombok alatt tartózkodik, vagy más akadályok veszik körül.

Miután a kapcsolat sikeresen létrejött, az iPhone elindít egy szöveges beszélgetést, amelyben kritikus fontosságú információkat oszt meg a segélyhívóval, mint például az ön orvosi azonosítóját és a vészhelyzetben értesítendő kontaktok információit (ha beállította őket). Megosztja továbbá az ön vészhelyzeti kérdőívre adott válaszait, helyzetét (a magassággal együtt), valamint az iPhone akkumulátorának töltöttségi szintjét – ezek után pedig már csak várnia kell, hogy megérkezzen a segítség.

A műholdas kapcsolaton keresztüli segélyhívás az iPhone 14 és iPhone 14 Plus, valamint az iPhone 14 Pro és iPhone 14 Pro Max készülékeken érhető el, egyelőre csakis az Egyesült Államokban és Kanadában, decembertől azonban Európába is megérkezik a szolgáltatás, egészen pontosan az Egyesült Királyságba, Írországba, Németországba és Franciaországba. Az új funkció egyelőre díjmentesen használható, a jövőben azonban az Apple egy előfizetéses modellel szeretné bővíteni a szolgáltatást.