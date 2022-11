Félkarú óriás lett a Huawei új csúcskészüléke

Közel két évvel az előd bemutatása után idén ősszel feltámadt hamvaiból a Huawei Mate szériája, mely egy olyan csúcskészülékkel tért vissza, ami bármikor megalapozhatná a Huawei újbóli trónbitorlását – de nem most és nem a kínált áron.

A kínai cég meglehetősen nehéz időknek nézett elébe 2020 környékén, a szankciók ugyanis látszólag szinte teljesen ellehetetlenítették a gyártót, azonban találtak egy, a fennmaradás felé vezető utat. Mobiljaikat azóta GMS, azaz Google-szolgáltatások nélkül kínálják, így a legaktuálisabb Android-verzió mellett olyan applikációkat sem találunk a telefonokon, mint a Gmail, vagy éppen a YouTube.

Az évek alatt persze rengeteget fejlődött a Huawei is, saját fejlesztésű alkalmazásboltjukba, az AppGallerybe napról napra egyre több alkalmazás kerül fel, de a kereső képes más, harmadik féltől származó alkalmazásboltok kínálatában is böngészni és onnan letölteni különböző appokat. Ennek köszönhetően a 1,5-2 évvel ezelőtti helyzethez képest ma már sokkal könnyebben el lehet boldogulni idehaza is egy huaweies mobilon, a dolog azonban még mindig nem az igazi, ez pedig nemcsak a gyártó hajlítható mobiljának, hanem új zászlóshajójának, a Mate 50 Prónak is az egyik, ha nem a legnagyobb problémája.

Az új készülék ugyanis az abszolút csúcskategóriát képviseli, már amennyiben a szankciók miatti nyilvánvaló elmaradásokat nem vesszük figyelembe. Azt ugyanis még most érdemes leszögezni, hogy a Mate 50 Prónak csúfos hiányosságai vannak: mint említettük, különösebb mókolás nélkül nem fogunk hozzáférni a Google keretrendszeréhez és az 5G-ről is le kell mondanunk, mely manapság már az alsó-középkategóriás mobiloknál is alapelvárás.

A készülék egy matt, fekete csomagolásban érkezik, melynek tetejét csak egy Huawei-logó és egy aranyszínű Mate 50 Pro felirat töri meg. A doboz belsejében a meglehetősen masszív súllyal rendelkező telefont, egy átlátszó szilikontokot, egy SIM-tűt, valamint a kötelező papírmunkát találjuk egy 66 W-os gyorstöltő és egy USB Type-C kábel társaságában – igen, a kínai gyártó egyáltalán nem ült még fel arra a vonatra, melyen az Apple vagy a Samsung (és most már a Nokia) készülékei is régóta utaznak.

Egy lépés vissza, kettő előre

Külsőre a készüléket a Mate szériát mindig is végigkísérő szimmetrikusság jellemzi, a középen elhelyezett hátlapi kameraszigettől kezdve egészen az előlapba betüremkedő notchig. A Huawei ugyanis egyet visszalépett, és a Mate 40 Próban használt, bal oldalra csúsztatott, pirula alakú kamerakivágást a Mate 20 és Mate 30-as mobilokban már megismert, középre pozicionált félszigetre cserélték vissza, melybe már ismét belefértek a Huawei-féle arcazonosításhoz használatos szenzorok is.

A kijelző egyébként egy 6,74 hüvelyes, 2616 x 1212 képpontos, 10 bites OLED-panel, mely természetesen a mai trendeknek megfelelően már 120 Hz-es képfrissítéssel is rendelkezik. Egy biztos: a színekre, a fényerőre és a kontrasztra semmiképp sem lesz panasza, a Mate 50 Pro kijelzője ugyanis a jelenleg elérhető legjobb specifikációkkal lett felvértezve.

Az egyetlen hátrány talán az oldalakon túlságosan legörbülő kijelző, manapság egy ennél már sokkalta szofisztikáltabb megoldást választanak a gyártók, ez ugyanis a mobil egyik legsérülékenyebb pontja. A mobilt egy gyári kijelzővédő fólia is védi, melyért abszolút pluszpont jár, azt azonban érdemes észben tartani, hogy ez a betekintési szögeket mindenképp rontani fogja – oldalról nézve a fehérek például már sárgának hatnak, szemből pedig a kétoldali vízesésszerű görbüléseknél vehetünk észre egy kisebb elsötétedést. A kijelző alatt egy optikai ujjlenyomat-olvasó is helyet kapott, így a 3D-s arcfelismerésen felül akár ezt is használhatjuk biometrikus azonosítás gyanánt.

Csúcserő

A Mate 50 Próban az androidos fronton jelenleg a legerősebb, nyolcmagos Snapdragon 8+ Gen 1-es lapka ketyeg, mely a pontosan hozza azt, ami tőle elvárható: a csúcsteljesítményt. A játékok úgy futnak a mobilon, mint kés a vajban, az OLED-kijelzőn pedig cserébe még gyönyörűen is mutatnak. A 8 GB memóriának köszönhetően a multitaszkingolással sem lesz problémánk, simán futtathatunk egyszerre több alkalmazást is, a 256 GB-os háttértár okán pedig a hely miatt sem kell nagyon aggódnunk, ha azonban mégis kifogynánk, Huawei-féle NM kártyával tovább bővíthetjük azt.

Az akkumulátor kereken 4700 mAh-ra nőtt, mely nem nevezhető különösebben kiemelkedőnek, a megfelelő optimalizálás (és talán az 5G-modem hiánya miatt) azonban meglepően magasra nőtt az egy töltéssel elérhető maximális képernyőidő. Méréseink alapján heves használat mellett is mindenképp kibír egy teljes napot a mobil, visszafogottabb használat mellett pedig a kétnapos üzemidő sem lehetetlen – ilyenkor azonban a játszásról és a 4K-videózásról érdemes letenni. Szerencsére a dobozba pakolt 66 W-os gyorstöltő is remekül muzsikál, 0-ról 100 százalékra körülbelül 40-45 perc alatt tölti fel a mobilt.

Kameraszörnyeteg

Nem túlzás azt mondani, hogy a Mate 50 Pro rendelkezik jelenleg az egyik legkomolyabb, mobilokba szánt kamerarendszerrel, mely még véletlenül sem a 100 vagy 200 megapixeles felbontásban mutatkozik meg. A fő, Ultra Aperture Xmage névre keresztelt, Sony IMX766 szenzor ugyanis „csak” 50 megapixeles, melyet egy fizikailag f/1.4 és f/4.0 között állítható rekeszértékkel rendelkező, optikai képstabilizálással és lézeres autofókusszal ellátott optika egészít ki. Emellé került még egy 64 megapixeles periszkópos lencse (f/3.5, optikai képstabilizálás, PDAF) és egy 13 megapixeles (f/2.2, 120˚, PDAF) ultraszéles látószögű lencse, hogy teljes legyen az összkép.

A mobillal lőtt fotók nappal szintén a csúcskategóriát képviselik, fej fej mellett versenyezve az iPhone 14 Pro és iPhone 14 Pro Max kamerarendszerével, melyet bizonyos szempontokban felül is múl, néhány szituációban azonban alulmarad az almás telefonnal szemben. Hiába állíthatjuk ugyanis a a főkamera rekeszértékét manuálisan tíz különböző értékre is, ha minderre csak a „Pro” módban van lehetőségünk, ahol a képfeldolgozás egyelemes – így az elkészült képek is szó szerint rosszabb minőségűek lesznek az utólagos többszöri képfeldolgozás hiányában.

Azt ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy továbbra is egy mobillal van dolgunk és nem egy profi fényképezőgéppel, ahol a képek minőségéért ma már leginkább a mesterséges intelligencia és a különböző képfeldolgozó algoritmusok felelnek.

Az előlapi kamera 13 megapixeles (f/2.4, 3D ToF), segítségével pedig talán a legjobb szelfik készíthetők a mobilos szférában. A Mate 50 Pro szépen kihasználja a 3D ToF szenzort, minek köszönhetően a potréképek is remekül festenek, a hátlapi kamerával készült képek szintjét azonban nem meglepő módon nem éri el, illetve a fókusz is fix, így az iPhone 14-es széria tagjainál bemutatkozott autofókuszról itt le kell mondanunk.

Videózás szempontjából természetesen adott a 4K-s felbontás és a 60 fps-es képrögzítés, mellyel remek videókat készíthetünk, a képstabilizálás, a színek, a dinamika és a fehéregyensúly is általánosságban rendben volt, az Apple telefonjait azonban ezúttal sem sikerült a konkurenciának felülmúlni videózás terén.

Félkarú órás

A készüléken idehaza az Android 12-es alapokra épülő EMUI 13-as felület fut, míg keleten a Huawei saját fejlesztésű, HarmonyOS-re keresztelt operációs rendszerrel érkezik. A felület intuitív és reszponzív, mely láthatóan több területen is az iOS-ből inspirálódott, de ez nem feltétlenül hátrány vagy negatívum. Ami azonban az, az a korábban is említett Google keretrendszer hiánya, idehaza ugyanis Gmail, Google Maps, YouTube és Google Play nélkül használni egy telefont meglehetősen kínkeserves.

Minderre megoldás lehet a Huawei által most már hivatalosan is promózott Gspace nevezetű, harmadik fél által fejlesztett alkalmazás, mely ugyan megkerüli a különböző szankciókat, adatvédelmi szempontból még mindig több kérdés is felmerül a megbízhatóságával kapcsolatban. Az app mindenesetre működik és az ígéreteknek megfelelően teszi a dolgát, ha azonban Google-fiókjában olyan személyes adatokat tárol, amelyeknek nagyon nem örülne, ha egy esetleges adatszivárgás során kikerülnének (pl. bankkártyaadatok), egyelőre nem tudjuk jó szívvel ajánlani a használatát.

Mindezt pedig tovább árnyékolja az elképesztően magas ajánlott fogyasztói ár, mely idehaza nem kevesebb mint 580 ezer magyar forintnál indul a 8 GB memóriával és 256 GB tárhellyel szerelt modell esetében. Összehasonlításképp az iPhone 14 Pro 570 ezer forintról, a Samsung Galaxy S22 Ultra 555 ezer forintról, míg egy Xiaomi 12 Pro körülbelül 400 ezer forintról indul manapság – így a Huawei készülékét jelenleg csak csillagászati áron lehet beszerezni, melyet az ismert szankciók tekintetében a számtalan pozitív tulajdonság ellenében sem lehet igazán ajánlani.