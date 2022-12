Régóta várt funkció kerülhet a Samsung új csúcsmobiljaiba

Az év végéhez közeledve egyre több és egyre pontosabb szivárogtatás lát napvilágot a Samsung új, csúcskategóriás készülékeivel kapcsolatban, mely nem meglepő, a mobilokat ugyanis január végén leplezheti le a dél-koreai gyártó, egy február eleji megjelenési dátummal egybekötve.

Az már szinte biztos, hogy a Samsung három mobillal készül, név szerint az S23-mal, az S23+-szal, és a minden hájjal megkent S23 Ultrával, mely, akár csak az előd, szintén egy, a készülékházba helyezhető érintőceruza társaságában fog a boltok polcaira kerülni. Az, hogy a mobilok hogyan nézhetnek ki, egy a szivárogtatásokra alapozó renderképnek köszönhetően már ki is derült, pontosan úgy, mint az, hogy milyen chip fogja a készülékeket hajtani.

Bár korábban még arról írtunk, hogy az európai régióba kerülő modellek idén is a bizonyos esetekben gyengébben teljesítő, a Samsung gondozásában lévő Exynos 2300-as chipekkel lesznek szerelve (a Sanpdragon legújabb SoC-jával szemben), a legfrissebb híresztelések már közel sem erről szólnak. Kiderülni látszik ugyanis, hogy jövőre mindhárom S23-as szériás mobil az új, Snapdragon 8 Gen 2 chippel érkezik majd, azonban annak sem a bárki számára hozzáférhető, hanem az eggyel erősebb, kifejezetten ezekbe a mobilokba tervezett változatával – így teljesítmény tekintetében biztosan nem lesz okunk a panaszra. Minderre lehet garancia az is, hogy az Android 13-as alapokra épülő OneUI 5.0-as frissítés kifejezetten jóra sikerült, mely a jelenlegi generációs Samsung-mobilok többségére már most is telepíthető.

A teljesítmény mellett a kamera tekintetében is tarolni fog az S23 Ultra, a jelek szerint ugyanis egy 200 megapixeles kamerával lesz szerelve. A Samsung még egy évvel ezelőtt, 2021-ben mutatta be első mobilokba szánt, kétszáz megapixeles ISOCELL szenzorát, mely H1-es kétszeres pixelegyesítést használ, így képes a hagyományos felbontás mellett a valósnál nagyobb méretű fizikai szenzor szerepét betölteni. Akkor azt írtuk, az új szenzort már a 2021 elején bemutatott S21-es család tagjaiban ketyegő Exynos 2100-as lapka is képes lenne meghajtani, így izgatottan vártuk, hogy mit villant az S22 Ultra – a 200 megapixeles szenzor azonban elmaradt. Jövő év elején viszont nagyon úgy tűnik, hogy pótolja saját magához mért lemaradását a Samsung.

Extrákból sem lesz hiány

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az idei iPhone 14-es széria egyik legnagyobb újdonsága a műholdas vészhelyzeti SOS-funkció, melynek köszönhetően a mobilok akkor is képesek üzeneteket küldeni és fogadni (szigorúan vészhelyzet esetén), ha az adott területen egyáltalán nincs térerő. Míg az Apple megoldása a Globalstarral, egy amerikai műholdas kommunikációs vállalattal való együttműködésnek köszönhetően jöhetett létre, addig a jelenlegi pletykák szerint a Samsung a szintén amerikai Iridium Communicationsszel tárgyal egy hasonló funkció kifejlesztéséről.

A két megoldás azonban különbözni fog, méghozzá abban, hogy míg az Apple megvalósítása csak vészhelyzeti kommunikációt kínál, addig a Samsung funkciója elméletben lehetővé teszi majd a felhasználók számára azt is, hogy szöveges üzeneteket és alacsony felbontású képeket is küldjenek.

Mint ahogyan arról a gsmarena is beszámolt, a legnagyobb kihívást egy ilyen funkció megvalósításánál az antenna miniatürizálása jelenti, hogy az a méretek megnövelése nélkül tudja ellátni feladatát. A jelek szerint a Samsung egyébként hazájában, Dél-Koreában nem is dobja majd piacra a funkciót, az ország ugyanis túl kicsi, így a fókusz Észak- és Dél-Amerikára, Oroszországra, Európára és Kínára szűkülhet, biztosat azonban persze csak a bejelentés után fogunk tudni. Mint azt korábban írtuk, a pletykák szerint a 2023-as Galaxy Unpackedet valamikor január végén rendezhetik meg.