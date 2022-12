Újabb Samsung mobilok kaptak frissítést

Bár a Samsung készüléklistája már-már végtelennek tűnhet, a dél-koreai gyártó mégis remekül halad az a OneUI 5.0-ás felülettel rendelkező Android 13-as frissítések kiadásával.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a gyártó még az év októberében kezdte el kiküldeni az új frissítéseket, először az aktuális csúcsmodellekre, mint például a Galaxy S22 Ultrára és a Galaxy Fold 4-re, majd szépen lassan közép-felső kategóriás készülékeikre is becsúszott az új szoftver.

A dömping azonban a napokban sem állt meg, a héten ugyanis még több Galaxy mobilra befutott az Android 13, köztük sokak kedvencére is, a Galaxy A71 5G-s változatára is. Ezek mellett a Galaxy Tab S7 FE, illetve a Galaxy S10 Lite tulajdonosok is örülhetnek, igaz, utóbbi készülékre bizony piacokon már korábban is telepíthető volt a frissítés, hívja fel a figyelmet a SamMobile.

Szintén megérkezett az Android 13 az abszolút belépőszintű Galaxy A03s-re is, ráadásul hónapokkal a becsült határidő előtt, valamint a Galaxy Fold 2, a gyártó második generációs hajlítható mobilja is megkapta az újdonságokat.

A tervek szerint a jövő év elején a következő készülékekkel folytatódhat a frissített készülékek listája: Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab Active 3, Galaxy Buddy 2, Galaxy Wide 6, Galaxy Wide 5, Galaxy Buddy, Galaxy A23, Galaxy A13, Galaxy M12, Galaxy XCover 5, Galaxy Tab Active 4 Pro.