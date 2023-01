Kiakasztotta felhasználóit az Apple

Nem várt lépésre szánta el magát az Apple, márciustól ugyanis globálisan árat emelnek, amire már jó ideje nem volt példa – főleg nem az év ezen szakaszában. A drágulás elsősorban a gyártó szervizeit fogja érinteni, azon belül is a régebbi iPhone-okon végzett akkumulátorcseréket.

Mint az az Apple közleményéből kiderült, az iPhone 12 és 13 család tagjainak akkumulátorcseréje március 1-től 20 dollárral fog többe kerülni, amennyiben a készülékeken nincs aktív AppleCare+ biztosítás – ez esetben ugyanis a javítás és a csere továbbra is teljesen ingyenes marad. Az áremelés meglehetősen szignifikánsnak mondható, korábban ugyanis csak 69 dollárt kért el érte az almás cég, míg márciustól a javítás már 89 dollárba fog fájni a felhasználóknak.

Az iPhone-ok mellett több „régebbi” iPad akkumulátorcseréjének is nő a költsége, szintén 20 dollárral. Az érintett modellek között ott vannak a 12,9 hüvelykes, ötödik generációs és régebbi iPad Prók, a 11 hüvelykes, harmadik generációs és régebbi iPad Prók, a 10,5 és 9,7 hüvelykes iPad Prók, a hatodik generációnál régebbi iPad minik és az ötödik generációnál régebbi iPad Airek. Az iPad Air negyedik generációs akkumulátorának cseréje például jelenleg 99 dollárba kerül, március 1-től azonban már 119 dollárt kell fizetni érte.

Idehaza is érezni fogjuk a változást

Mivel az Apple globálisan emel árat, ezt a változást idehaza is érezni fogjuk, függetlenül attól, hogy a gyártó termékei a forint–dollár árfolyam helyzete miatt már így is 35-40 százalékos áremelésen estek át. A hivatalos Apple-szervizekben az iPhone 12 és 13-as termékcsalád akkumulátorcseréje jelenleg bruttó 38 600 forintba kerül, ami még az Apple korábbi árazásának felel meg. Ennek függvényében nem lennénk meglepődve,

ha a márciusi áremelés után az érintett modellek akkumulátorcseréje az 50 ezer forintot karcolná,

kiindulva abból, hogy a 20 dolláros emelés már önmagában 7500 forint pluszt jelent, a különféle adók figyelembevétele nélkül.

Az Apple természetesen nem indokolta, miért döntött az áremelés mellett. A pluszbevételszerzés persze nyilvánvaló ok, ezek mellett azonban érdemes másik szolgáltatásukat, az AppleCare+ helyzetét is figyelembe venni. Az AppleCare+ egy olyan határozott időre köthető baleset-biztosítás, amely fedezi az egyes Apple-készülékekkel előfordulható károk jelentős részét.

Ha például leejtjük a telefont, és annak kijelzője összetörik, a biztosítással végtelen számú ingyenes javítást és cserét kérhetünk – mindaddig, míg aktív az előfizetés. Ennek ára éves szinten 220 dollár, így nem nehéz kiszámolni, hogy egy garancián túli akkumulátorcsere és egy második, tetszőleges javítás áráért akár egy teljes körű éves biztosítást is bezsebelhetünk, ami üzletileg még jobban megéri az Apple-nek és nekünk is. Ennek feltétele, hogy az időtartam alatt tényleg történjen valami a készülékkel, ha ugyanis vigyázunk rá, és makulátlan állapotban tartjuk, akkor ingyen adtunk 220 dollárt az Apple-nek.

Nem csak emiatt akadtak ki a felhasználók

Az áremelés mindig érzékeny pont, ami még az Apple legelkötelezettebb rajongóit is megérinti, így felettébb rossz időpontban érkezett a pletyka, miszerint a gyártó soha többé nem hozza vissza az elmúlt évek egyik legkedveltebb iPhone-modelljét.

Mint ismeretes, az Apple még 2020-ban mutatta be az első iPhone minit a 12-es család tagjaként, majd rá egy évvel befutott az utód, az iPhone 13 mini is. Bár a mobilokat a szakmától kezdve a rajongókon át mindenki elismerte és méltatta, mindez az eladásokban egyáltalán nem látszott, így tavaly az Apple stratégiát váltott, és a mini modellt egy, az alapmodellnél nagyobb, Plus készülékre cserélték, bízva abban, hogy ez a telefon már hozni fogja a tőle elvárt eladási számokat.

Nos, tévedtek.

Az iPhone 14 Plus ugyanis még a mini készülékeknél is kevesebb vásárlót érdekel, olyannyira, hogy az Apple már azon is elgondolkodott, hogy csökkentik a készülék árát. Erre persze nem került sor, azt azonban a szivárogtatók szerint komolyabban is fontolóra vette a cég, hogy az iPhone 15-ös szériából teljesen kivegyék a Plus modellt, és csak három készülékkel vágjanak neki a 2023-as ünnepi szezonnak – a mini telefonokat a jelek szerint ugyanis soha nem tervezik visszahozni.

Ennek függvényében a 2023-as őszi iPhone line-up az iPhone 15-ből, az iPhone 15 Próból és az iPhone 15 Ultrából állna, az igazság azonban minden bizonnyal valahol a két pletyka között lesz – az Apple idén is piacra dobja a Plus jelölésű iPhone-t, csupán egy, a tavalyinál kedvezőbb ajánlott fogyasztói áron.