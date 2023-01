Nem akármilyen telefont villantott a Lenovo

Igaznak bizonyultak a múlt év végén felbukkanó pletykák, miszerint a Lenovo titokban egy teljesen új, csúcskategóriás mobilon dolgozik. Akkoriban ugyan sok minden nem derült ki a készülékről annak dizájnját leszámítva, a 2023-as Consumer Electronics Show-n, vagy röviden CES-en, azonban teljes egészében felfedte magát a készülék.

Fotó: Lenovo

Mint kiderült, az új mobil a ThinkPhone by Motorola nevet viseli majd, hiszen azt a Lenovo tulajdonában lévő Motorola fogja gyártani – ezek mellett azonban a névválasztásban többé-kevésbé az is szerepet játszhatott, hogy míg a mobilos piacon a Lenovo név kvázi idegennek számít, addig a Motorola már jó néhány dolgot letett az asztalra.

Ahogy írtuk, a 2022-es pletykák teljes egészükben igaznak bizonyultak, így a ThinkPhone valóban egy minden hájjal megkent csúcskészülék lett. A telefon belsejében a nyolcmagos Snapdragon 8+ Gen 1 chip ketyeg, 8 vagy 12 gigabyte LPDDR4X memória társaságában. Ezek mellett természetesen adott az 5G és a Wi-Fi 6E kompatibilitás is, mely szabadjára engedi az új 6 GHz-es wifiszabvány erejét, amely a ma elérhető leggyorsabb internetsebességet biztosítja.

Kijelző tekintetében egy 6,6 hüvelykes 1080×2400 pixel felbontású, akár 144 Hz-es képfrissítésre is képes OLED-technológiát használó panelt kapunk, melyet Gorilla Glass Victus véd. Az akkumulátor 5000 milliamperórás, mely a Lenovo szerint akár 36 órán át is képes hajtani a ThinkPhone-t, ha azonban mégis lemerülnénk, ott van a 68 wattos TurboPower fantázianevű gyors töltés, mellyel „percek alatt” feltöltve tudhatjuk a mobilunkat – vagy akár a laptopunkat is, a gyártó szerint ugyanis akár a hordozható gépek töltésére is használhatjuk.

Mindezt egy MIL-STD-810H katonai tanúsítvánnyal rendelkező, könnyű, ámbár az acélnál is erősebb alumíniumház zárja magába, mely IP68-as tanúsítvánnyal is rendelkezik. Ennek függvényében a ThinkPhone ellenáll a pornak és akár 30 percen át egy 1,5 méter mélységű vízbemerülésnek is.

A specifikációkat olvasva néhány olvasónak déjà vu élményben lehet része, mely nem véletlen – a gyártó egyik korábbi készüléke, a Motorola Edge 30 Ultra ugyanis jóformán ugyanezekkel a specifikációkkal került a boltok polcaira a tavalyi év második felében.

Kamerából hármat kapunk a hátlapon, és egyet az előlapon. A hátlapi főegység 50 megapixeles (f/1.8, 1/1.5", 1.0µm, PDAF, OIS), ezt egészíti ki egy 13 megapixeles ultraszéles látószögű kamera (f/2.2, 120˚, 1.12µm, AF), valamint egy mindösszesen 2 megapixeles (f/2.4), elsősorban csak mélységérzékelésre használatos szenzor. Az előlapi szelfikamera 32 megapixeles (f/2.5, 0.7µm, AF).

De mitől más, mint a többi?

A Motorola ThinkPhone több szempontból is eltér az átlagos okostelefonoktól, kezdve azzal az aprócska ténnyel, hogy azt a hagyományos elektronikai szaküzletekben vagy telefonos boltokban egyáltalán nem fogja tudni megvásárolni – a Lenovo ugyanis kifejezetten csak a B2B csatornákon keresztül szeretné értékesíteni a mobilt. Mindez nem is annyira meglepő döntés, ha figyelembe vesszük, hogy a Lenovo kvázi a ThinkPad laptopok kiegészítésének/társának tervezte az egyébként teljes értékű mobilt.

Az együttműködés az olyan fejlesztésekben mutatkozik meg, mint például a Think 2 Think kapcsolat, mely jóformán az Apple-féle Continuity egy windowsos és androidos rendszerre fejlesztett változata. A Think 2 Think lényege, hogy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül dokumentumokat és képeket mozgathatunk a ThinkPhone és a ThinkPadek között, egyszerű drag and droppal. Emellett adott még az értesítésmegosztás, valamint a telefonos alkalmazások laptopon való futtatása is.

Egy másik újdonság – mely szintén az Apple ökoszisztémájában vált elsőként igazán népszerűvé Continuity Camera néven – az az Advanced Webcam funkció, minek keretein belül

a ThinkPadek beépített webkamerája helyett a ThinkPhone 50 megapixeles, sokkal jobb tulajdonságokkal felruházott kameráját használhatjuk például videókonferenciák során.

Szintén megemlítendő, hogy a készülékre előretelepítve érkezik egy Microsoft-alkalmazáscsomag, mely magába foglalja Wordhöz, a PowerPointhoz, az Excelhez, az Outlookhoz és a Teamshez hasonló alkalmazásokat. A ThinkPhone-ban fellelhető még a Moto KeySafe is, egy biztonsági processzor, amely elsősorban a jelszavak és az egyéb kényes adatok védelméért felel.

A Lenovo tehát kvázi nem talált fel semmi újat, hiszen a bemutatott fejlesztéseket már mind láttuk vagy az Apple, vagy más androidos gyártó oldalán – az azonban még nem derült ki, hogy a gyakorlatban hogyan szerepelnek a fejlesztések, a felsorolt funkciók esetében pedig egyértelműen a stabil működés és a megbízhatóság az, amit a felhasználók keresnek. Ha ezeket sikerül megadnia a ThinkPhone-nak és a ThinkPad laptopoknak, a Lenovo akár az élre is kerülhet.