Ezekkel készülhet a Samsung a februári nagy bejelentésére

Kevesebb mint egy hónap múlva a Samsung lerántja a leplet új, csúcskategóriás mobiljairól, az esemény dátumához közeledve pedig a pletykák és a szivárogtatások is kezdenek megszaporodni.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, hosszas várakozás után a múlt héten végre kiderült, hogy a Samsung mikor leplezi le csúcskategóriás készülékcsaládjának új generációját, a dél-koreai vállalat ráadásul három év után ismételten egy élő eseménnyel jelentkezik. A nagy nap február 1-je lesz, magyar idő szerint este hétkor kezdődik a nagyszabású bemutató, aminek középpontjában egyértelműen a Galaxy S23-as család tagjai fognak állni.

De mit lehet tudni jelenleg ezekről a mobilokról, illetve jelent-e be a telefonokon kívül mást is majd a Samsung? Többek között ezeknek is utánajárunk alábbi cikkünkben.

A tavaly februárban megjelent Galaxy S22-es család meglepően jól teljesített, a dél-koreai gyártó csúcskategóriás mobilja, az S22 Ultra pedig igazi közönségkedvenc lett – benne támadt fel ugyanis a rég elfeledett Note széria. Ennek függvényében szinte biztosra vehetjük, hogy a mobil heteken belül megkapja az utódját, de mi a helyzet az alapmodellekkel?

Galaxy S23 és S23 Plus

A kiszivárgott információk alapján a mobilok számos dologban hasonlítani fognak az elődjeikre – ugyanazzal a 6,1 hüvelykes FHD+-kijelzővel, ugyanazzal a 120 Hz-es képfrissítési frekvenciával, ugyanannyi memóriával (8 gigabyte) és a megapixelek tekintetében ugyanazokkal a hátlapi kamerákkal, vagyis egy 50 megapixeles elsődleges szenzorral, egy 12 megapixeles ultraszéles és egy 10 megapixeles, háromszoros optikai zoomra képes teleobjektívvel érkeznek majd a mobilok. De akkor mi fog változni?

Az S23-as telefonokban szinte biztosan a legújabb, Snapdragon 8 Gen 2-es chip ketyeg majd, méghozzá egy, a Qualcomm-mal kötött exkluzív együttműködésnek köszönhetően a többi mobilba kerülő chipekhez képest magasabb órajellel. Szintén újdonság, hogy a szivárogtatások szerint minden új mobilba Snapdragon SoC-t helyeznek majd,

így a Samsung felhagy azzal a hagyományával is, hogy az európai régióba a saját fejlesztésű Exynos chipekkel szerelt mobilokat szállítsa.

A pletykák szerint az S22-höz képest változik még a hátlapi kamerasziget dizájnja, amely stílusában közelebb áll a Samsung Galaxy S22 Ultrához, illetve egy valamivel nagyobb, 3900 milliamperórás akkumulátorról és egy továbbfejlesztett 12 megapixeles szelfikameráról is olvasni lehet. A telefonok emellett 256 gigabyte tárhellyel indulhatnak, ami a Samsung Galaxy S22 indulókapacitásának a kétszerese.

Az S23 Plus többé-kevésbé pontosan ugyanaz a mobil lesz, mint az alap S23, csupán kap egy nagyobb, 6,6 hüvelykes FHD+-kijelzőt és egy szintén nagyobb, 4700 milliamperórás akkumulátort.

Galaxy S23 Ultra

Az est igazi sztárja persze az S22 Ultra utódja, az S23 Ultra lesz, melyről egy fokkal már több infót tudni az alapmodellekhez képest. A kiszivárgott információk szerint a legerősebb Galaxy egy teljesen új, 200 megapixeles kamerát kap, amely az Unpacked egyik kedvcsinálója alapján kiváló éjszakai felvételek készítésére lesz képes.

A készülék legnagyobb újdonsága ez a bizonyos kamera lesz, természetesen a korábban már részletezett, Snapdragon 8 Gen 2-es lapka mellett. Ha hihetünk a szivárogtatásoknak, az S23 Ultra egy 6,8 hüvelykes, QHD+-felbontású panellel kerül majd a boltok polcaira, a már megszokott, szögletes kialakítással és természetesen a készülékházba rejthető S-Pennel.

A mobil minden hájjal megkent változata akár 12 gigabyte memóriát is kaphat, tárhelye pedig akár 1 terabyte-ra is bővíthető lesz,

természetesen felár ellenében. Az üzemidővel kapcsolatban szintén nem lesz miért aggódni, az 5000 milliamperórás telep ugyanis bitang nagy, emellett pedig természetesen a gyorstöltés is támogatott lesz.

Nagyjából ennyit lehet tudni az új készülékek hardveres újdonságairól, azt azonban mind tudjuk, hogy ez csak a történet fele. Azt, hogy milyen szoftveres, illetve mesterséges intelligencián alapuló fejlesztéseket kap az S-Pen, vagy éppen a telefonok új kamerarendszere, egyelőre nem tudni, így mindenképp érdemes lesz figyelemmel követni február 1-jén a közvetítést.

Galaxy Book

A telefonok mellett a TechRadar cikke szerint még egy teljesen új laptopcsalád debütálására is számíthatunk. Az új gépek a lap szerint a Galaxy Book 3, a Galaxy Book 360 és a Galaxy Book 3 Ultra neveket viselik majd, megjelenésükben és specifikációikban pedig a MacBookok kihívói szeretnének lenni. A laptopokról ezenfelül szinte semmit sem tudni, egyedül csak a prémium-árkategória a már-már garantált.

Mint azt korábban említettük, a 2023-as Galaxy Unpackedet a samsung.com-on vagy a Samsung hivatalos YouTube-csatornáján követheti majd élőben.