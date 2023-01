Kiszivárgott, hogyan nézhet ki az iPhone 15

Bár még csak néhány hete, hogy átléptünk a 2023-as évbe, a különböző techfórumok már most a következő iPhone-ról szóló pletykáktól izzanak.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az Apple-nek meglehetősen nagy tervei vannak a 15-ös széria tagjaival, azzal kapcsolatban azonban továbbra sincs egyetértés a szivárogtatók között, hogy pontosan milyen modellekből fog állni a felhozatal.

Ami biztos, hogy érkezni fog egy iPhone 15 és egy iPhone 15 Plus is, melyek az idei 14-es széria alapmodelljeinek utódjai lesznek, kisebb ráncfelvarrásokkal – a 14 Pro és 14 Pro Max utódjait azonban egyelőre homály fedi. A pletykák korábban arról szóltak, hogy a Pro Max modellt az almás cég idén lecseréli egy Ultra fantázianevű készülékre, mely nemcsak nevében, hanem specifikációiban is eltért volna az iPhone 15 Prótól – rozsdamentes acél helyett például titántokot kapott volna – a legfrissebb jelentések szerint azonban ez nem így lesz.

Egy neves szivárogtató, bizonyos ShrimpApplePro szerint ugyanis mind a két Pro modell ugyanazokkal a specifikációkkal kerül majd a boltok polcaira, az egyetlen különbség közöttük a kijelző és akkumulátor mérete lesz. Ezek mellett leszögezte azt is, hogy a korábban általa kiadott információk, miszerint a készülékek titánvázat, nyomásérzékeny fő- és hangerőgombokat, illetve a széleinél lekerekített hátlapi üveget kapnak, belátása szerint továbbra is valósnak bizonyulnak.

Ezt egészítette most még ki azzal, hogy informátorai szerint nemcsak a hátlapi, hanem a kijelzőt védő üveg is lekerekített lehet a széleinél, méghozzá „az Apple Watch Series 7-ben és Series 8-ban már megismert dizájnhoz hasonlóan”. Elmondása szerint mindezt úgy éri majd el az Apple, hogy a kávák sokkal vékonyabbak lesznek, a telefonok titánkerete pedig az elődökhöz hasonlóan szögletes marad – ezt azonban meglehetősen nehezen lehet elképzelni, nekünk legalábbis nem sikerült.

ShrimpApplePro szerint az ívelt elülső üveg állítólag az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus dizájnjában is jelen lesz, de ezek a készülékek nem kapnak vékonyabb kávákat. A készülékek megjelenése még messze van, így nem meglepő, hogy a pletykák még meglehetősen ködösek. A megjelenésre a korábbi évekhez hasonlóan szeptember első heteiben lehet számítani – írja a MacRumors nevű szakportál.