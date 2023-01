Ezekkel újíthat a következő iOS

Bár az új rendszer leleplezése még meglehetősen messze van – azt leghamarabb júniusban, a 2023-as Worldwide Developer Conference-en (WWDC) jelenthetik be –, a pletykáknak és a szivárogtatásoknak nem lehet gátat szabni.

Miután a tavalyi frissítés, az iOS 16 meglehetősen szignifikáns ráncfelvarrás lett, talán az tűnhet a leglogikusabb döntésnek, hogy az Apple az iOS 17-tel kicsit leveszi a lábát a gázról, a jelek szerint ez pedig így is történik – az idei szoftververzió korántsem tartogat annyi újdonságot magában, mint elődje, ettől függetlenül mindenképp érdemes lesz rá várni.

Az aktuális pletykák szerint az almás cég egyébként ezt a verziót is fejlesztésekkel csordulásig megpakolt frissítésként szerette volna kiadni, a vállalat saját gyártású kiterjesztettvalóság-szemüvegének fejlesztése miatt azonban újra kellett gondolniuk a stratégiát. Ennek köszönhető az, hogy a jelentősebb fejlesztések nagy része valószínűsíthetően át lett tolva a következő évre, tehát az iOS 18-ba. De akkor mivel szolgál az iOS 17? Ennek jártunk utána.

Alternatív alkalmazásboltok

Mint arról korábban már az Index is beszámolt, az Európai Unió az elmúlt hetekben jócskán megszorongatta a legnagyobb techcégeket. Az EU szerint ugyanis egyes nagy online tartalomközvetítő platformok „kapuőr” szerepet töltenek be a kiberszférában, melynek következtében ellehetetlenítik a kisebb vállalkozásokat és tartalomgyártókat. A digitális piacokról szóló jogszabály, azaz a DMA, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabállyal, azaz a DSA-val együtt az európai digitális stratégia központi eleme szeretne lenni, hogy megakadályozzák a kapuőrök monopóliumát.

Ennek következménye többek között az is, hogy amennyiben az EU törvénybe hozza az új jogszabályt, az Apple kénytelen lesz annak eleget tenni, és engedélyezni a harmadik féltől származó alkalmazásboltokat. Hogy erre pontosan miért kényszerül rá az Apple, azt ebben a cikkünkben taglaltuk.

Az alternatív alkalmazásboltok bevezetésével az App Store elvesztené monopóliumát, és az Androidhoz hasonlóan az iOS-re is lehetne külső alkalmazásokat telepíteni. Mivel a cég továbbra is szeretné készülékeit az uniós országokban is forgalmazni, ezért a szivárogtatók szerint ez lehet az új rendszer egyik legnagyobb újdonsága. A jelek szerint egyébként fennáll annak az esélye is, hogy az almás cég elsősorban csak az európai felhasználók számára engedélyezi a funkciót, ezzel tulajdonképpen nyilvános tesztfázist indítva a széles körű bevezetés előtt – fogalmaz a MacRumors nevezetű szakportál.

Újratervezett CarPlay

Az Apple még a 2022-es WWDC-n mutatta be a CarPlay új generációját, mely már több kijelzős, widgetes és a jármű olyan egyéb részeire koncentráló támogatással rendelkezik, mint például a műszerfal, a klímaberendezés és az FM-rádió. A bejelentésből kiderült az is, hogy az első, a következő generációs CarPlay-élményt már támogató járműveket előreláthatólag 2023 végén jelentik be, így valószínűsíthető, hogy a csatlakoztatott iPhone-okhoz iOS 17 vagy újabb iOS-re lesz szükség.

Fotó: Apple

Az Apple szerint az elkötelezett autógyártók közé tartozik többek között az Acura, az Audi, a Ford, a Honda, a Jaguar, a Land Rover, a Mercedes-Benz, a Nissan, a Porsche és a Volvo.

Amit még jó lenne látni

A jelenlegi pletykák szerint ez minden, amit eddig tudni lehet az iOS 17-ről, a megjelenéshez közeledve azonban szinte biztos, hogy újabb információk is kiderülnek – bár az sem lenne különösebb probléma, ha ez nem így történne. Az Apple operációs rendszerére ugyanis ráférne egy jókora stabilitási frissítés, az új iOS-ek ugyanis egyáltalán nem hozzák azt a mértékű stabilitást, amelyet a korábbi verzióktól megszokhattunk.

Mint azt korábban említettük, az új kiterjesztettvalóság-szemüveg miatt néhány fejlesztést az Apple a 2024-es évre csúsztatott, és bár az iOS 18 megjelenéséig még több mint 1,5 év van hátra, a funkciókról meglehetősen sokat tudni – azok egy része ugyanis a tervek szerint már idén bemutatkozott volna. Idetartozik a zárképernyő után a főképernyő ráncfelvarrása, az iOS-en és macOS-en fellelhető alkalmazásikonok egyesítése, valamint a Control Center még testre szabhatóvá tétele.

A 2023-as Wordwide Developer Conference-nek egyelőre nincs hivatalos dátuma, a korábbi évek példájából kiindulva azonban szinte biztosra mondható, hogy júniusban rendezik meg.