Ekkor mutatja be következő nagy dobását a Honor

Vészesen közeleg a barcelonai Mobile World Congress – vagy röviden csak MWC – időpontja, ahol a legnagyobb telefongyártók idén is leleplezik új készülékeiket – a Samsung és az Apple kivételével, előbbi ugyanis február elsején, míg utóbbi csak valamikor szeptemberben fogja ezt megtenni – a Honor azonban úgy döntött, hogy kivár, és az MWC-n dobja le a bombát.

Mint az a kiküldött meghívókból kiderült, a kínai Honor a barcelonai MWC keretein belül rántja le a leplet új, csúcskategóriás készülékeikről, méghozzá február 27-én, magyarországi idő szerint 13 óra 30 perckor.

Az eseményt az „Engedd szabadjára a varázslat erejét” címmel látták el, a meghívóból pedig az is kiderült, hogy a Magic5 széria és a Honor saját fejlesztésű hajlítható mobiljának új generációjának, a Honor Magic Vs-nek európai bejelentésére számíthatunk.

A mobil elődjét, a Magic V-t – mely valóban V, és nem egy római számmal írt ötös – korábban az Indexen is szemügyre vettük, rövid betekintésünk során pedig arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyik legjobb hajlítható mobilt rakta össze a Honor. Ennek függvényében rendkívül izgatottan várjuk, mire lesz képes az új készülék, ahogy azt is, hogy az előddel szemben egyáltalán elérhető lesz-e a magyar piacon is.

A 2023-as barcelonai Mobil Világkongresszuson az Index is jelen lesz, a legfontosabb bejelentésekről természetesen azonnal tájékoztatjuk olvasóinkat.