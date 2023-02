Brutális árral és teljesítménnyel érkeznek az új S-szériás Samsung mobilok

Hosszas várakozás után február elsején végre bemutatta új, csúcskategóriás készülékeit a Samsung – név szerint a Galaxy S23-at, a Galaxy S23+-t és a Galaxy S23 Ultrát. Nem titok, hogy néhány nappal ezelőtt már lehetőségünk volt közelebbről is szemügyre venni a mobilokat, így hát nézzük meg, mivel kecsegtetnek a dél-koreai gyártó újdonsült ékszerei.

A készülékek egyértelműen az előző generáció dizájnvonalát viszik tovább, itt-ott kisebb nagyobb ráncfelvarrásokkal. Ezek közül a legszembetűnőbb a két alapmodell, az S23 és az S23+ kameraszigetének átdolgozása, a Samsung két év után elhagyta ugyanis a lencséket körülölelő szigetet, azok most már az S22 és S23 Ultrához hasonlóan önmagukban emelkednek ki a hátlapi mattított üvegborításból.

A Galaxy S23 megjelenésében szinte a megszólalásig hasonlít elődjére, a legszembetűnőbb változás a korábban is említett hátlapi kamerasziget újradolgozásában figyelhető meg. Ennek függvényében a kijelző egy 6,1 hüvelykes, 1080×2340 pixel felbontású, 120 hertzes képfrissítésre képes, Dynamic AMOLED 2X panel maradt, mely támogatja a HDR 10+ szabványt és a mindig ébren technológiát is. Újdonság, hogy az elő- és a hátlapot is a Corning Gorilla Glass Victus 2 üveg védi, amelyről korábban itt az Indexen is beszámoltunk.

Az igazi újdonság persze a készülékek belsejében található, azokban ugyanis már a Qualcomm 4 nanométeres eljárással készülő, Snapdragon 8 Gen 2-es chipje ketyeg, ráadásul a korábbi pletykáknak megfelelően annak is egy Galaxy mobilokra optimalizált változata – a még nagyobb teljesítmény érdekében. Az SoC teljesítményét 8 gigabyte memória egészíti ki, tárhelyből pedig 128 vagy 256 gigabyte áll rendelkezésünkre.

Kamerák tekintetében az előlapon egy 12 megapixeles (f/2.2, 25 mm, PDAF) nagylátószögű szenzort kapunk, míg a hátlapon a korábban is megszokott három lencse vár minket. Itt egy 50 megapixeles (f/1.8, 23 mm, 1/1.56", 1.0 µm, Dual Pixel PDAF, OIS) nagylátószögű, egy 10 megapixeles (f/2.4, 70 mm, 1/3.94", 1.0 µm, PDAF) háromszoros optikai zoomra képes telefotó és egy 12 megapixeles (f/2.2, 13 mm, 120 fokos, 1/2.55" 1.4 µm) ultra nagylátószögű kamerával találkozhatunk. A specifikációkat látva észrevehetjük, hogy azok nagyban megegyeznek az előző generációéval, ami nem véletlen – a kamerák tekintetében az alapmodellek nem hoztak sok újítást, a szoftveres fejlesztéseknek köszönhetően azonban meglehet, hogy szebb képeket készítenek majd a készülékek.

9 Galéria: Samsung Galaxy S23 széria Fotó: Gábor Zoltán / Index

Az S23+ nem meglepő módon ugyanazokkal a specifikációkkal rendelkezik, mint a kistesó, néhány egyértelmű változtatást leszámítva. A kijelző ezen mobil esetében már 6,6 hüvelykes, az egyéb, kijelzőt érintő specifikációk azonban változatlanok maradtak – például a felbontás, amely a nagyobb kijelző ellenére maradt 1080×2340 pixel, így a pixelsűrűség az S23+ esetében kisebb az alap S23-hoz viszonyítva, ez azonban a mindennapi használat során szinte teljesen észrevehetetlen.

Változás még az akkumulátor mérete is: az S23 esetében 3900, az S23+ esetében pedig 4700 milliamperórás. Végül, de nem utolsósorban a tárhelykapacitással is mókolt a Samsung, az S23+ ugyanis 256 gigabyte-ról indul, és 512 gigabyte-ig bővíthető, szemben az S23-as modell 128 és 256 gigabyte-os variációval.

Az igazi szörnyeteg

Az est sztárja persze az S23 Ultra volt, mely a Note-család szellemiségét viszi tovább. A készülék egy az egyben úgy néz ki, mint az előd, jelentősebb változtatások egyedül az elérhető színvariációk terén történtek – már ami a külsőt érinti. Belsőleg ugyanis az S23 Ultra is megkapta a Snapdragon 8 Gen 2-es, Galaxy mobilokra optimalizált chipjét, ráadásul az alapmodellekkel szemben itt már nem 8, hanem 12 gigabyte memória gondoskodik a zökkenésmentes működésről.

Érdemes azonban résen lenni, a 12 gigabyte memória ugyanis csak az 512 gigabyte, illetve az 1 terrabyte tárhellyel szerelt modellek kiváltsága. ha a belépőszintű, 256 gigabyte-os S23 Ultrát választjuk, kénytelenek leszünk 8 gigabyte memóriával beérni.

A Dynamic AMOLED 2X panel az elődhöz hasonlóan 6,8 hüvelykes és 1440×3088 pixeles maradt, és természetesen megtartotta a 120 hertzes képfrissítést és a HDR10+ szabványt is. Az elő- és a hátlapot ez esetben is Corning Gorilla Glass Victus 2 védi, így az S23 Ultra elméletben már sokkal strapabíróbb. Ettől függetlenül az üveg az üveg, így ha nem akarunk tartós kárt okozni a mobilunkban, egy tok beszerzése ezúttal is ajánlott lesz.

9 Galéria: Samsung Galaxy S23 széria Fotó: Gábor Zoltán / Index

A legnagyobb változás a kameráknál figyelhető meg, a korábbi 108 megapixeles nagylátószögű szenzort ugyanis egy 200 megapixeles egység váltotta. Ennek függvényében a következőképp néznek ki a specifikációk: 200 megapixeles (f/1.7, 23 mm, 1/1.3", 0.6 µm, PDAF, Lézeres AF, OIS) nagylátószögű kamera, 10 megapixeles (f/2.4, 70 mm, 1/3.52", 1.12 µm, dual pixel PDAF, OIS), háromszoros optikai zoomra képes telefotó-kamera, 10 megapixeles (f/4.9, 230 mm, 1/3.52", 1.12 µm, dual pixel PDAF, OIS), tízszeres optikai zoomra képes periszkópos telefotó-kamera és egy 12 megapixeles (f/2.2, 13 mm, 120 fokos, 1/2.55", 1.4 µm, dual pixel PDAF) ultranagy látószögű kamera. Az előlapon egy 12 megapixeles (f/2.2, 25 mm, PDAF) kamera figyel ránk.

Az egész napos üzemidőért egy 5000 milliamperórás telep felel, emellett pedig 45 wattig a gyorstöltés is támogatott. Akárcsak korábban, az S-Pen ezúttal is a készülékházban kapott helyet, amit egy finom nyomással rendkívül egyszerűen elő tudunk venni, ezután egyből jegyzetelhetünk is.

A Samsungot sem kímélte az infláció

Mint arról korábban már az Index is beszámolt, az euró- és dollárárfolyamok drasztikus változása miatt tavaly rendkívüli mértékben emeltek árat a telefongyártók. Példának okáért az Apple-nél bizonyos modellek esetében a több mint 150 ezer forintos áremelés sem volt ritka, ez a tendencia pedig most a Samsung új készülékeinél is folytatódik.

Az S22 tavaly 335 ezer forintról indult, ehhez képest idén már 410 ezret kell kifizetnie annak, aki az egyik legújabb Samsung mobilt szeretné használni. Hasonló a helyzet az S23+-szal is, ez a modell tavaly 410 ezer forintról indult, idén azonban már 525 ezer forintot kell kifizetni az utódért. A legnagyobb dráguláson nem meglepő módon a csúcskategóriás mobil, az S23 Ultra esett át, míg ugyanis az S22 Ultrát tavaly 490 ezer forintért szerezhettük be, addig ez idén az S23 Ultra esetében már 610 ezer forintunkba fog fájni. Memória- és tárhely-variációk tekintetében így alakul az új Samsung készülékek ajánlott fogyasztói ára:

Galaxy S23, 8/128 GB – 409 990 forint

Galaxy S23, 8/256 GB – 439 990 forint

Galaxy S23+, 8/256 GB – 524 990 forint

Galaxy S23+, 8/512 GB – 574 990 forint

Galaxy S23 Ultra, 8/256 GB – 609 990 forint

Galaxy S23 Ultra, 12/512 GB – 689 990 forint

Galaxy S23 Ultra, 12 GB / 1 TB – 789 990 forint

A felsorolt készülékek még februárban megjelennek a hazai viszonteladóknál, fekete, fehér, rózsaszín és zöld színekben.