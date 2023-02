Több népszerű Samsung telefonra is frissítés került

A Samsung bejelentette, hogy a Galaxy S23 szériával egyidejűleg bemutatott One UI 5.1 szoftverfrissítést számos korábbi készülékére is kiterjeszti, így a Galaxy S22, S21 és S20 széria, valamint a Galaxy Z Fold4 és Z Flip4 okostelefonok esetében is elérhetővé válik.

A One UI 5.1 frissítésnek köszönhetően a felhasználók egy vizuálisan még vonzóbb kezelőfelülettel és számos új funkcióval találkozhatnak, amelyek több lehetőséget biztosítanak a kreativitás kifejezésére, miközben a kényelmesebb felhasználói élmény érdekében még inkább személyre szabhatóbbá válnak az eszközök.

A One UI 5.1 a legújabb bizonyítéka a Samsung elkötelezettségének, miszerint vállalatunk számára fontos, hogy a Galaxy-felhasználók a lehető legrövidebb időn belül érhessék el az újításokat

– mondta Janghyun Yoon, a Samsung szoftverekért felelős csapatának vezetője és alelnöke, aki később hozzátette, hogy az elmúlt hetekben szorosan együttműködtek szolgáltatóikkal és partnereikkel annak érdekében, hogy a Galaxy S23 széria bemutatását követő néhány héten belül világszerte elérhető legyen a One UI 5.1 szoftverfrissítés számos Galaxy okostelefonon és tableten.

Javul a kameraalkalmazás

A One UI 5.1 továbbfejleszti azokat a kamerafunkciókat, amelyeket nemrégiben a Galaxy S23 széria érkezése során jelentett be a Samsung. A Galaxy kameraalkalmazás részeként elérhető Profi RAW funkcióival a felhasználóknak több lehetőségük nyílik professzionális fotók készítésére. A Több ikonra kattintva a fényképezés során akár raw-formátumban is kiváló minőségű képeket készíthetnek.

Emellett a továbbfejlesztett, mesterségesintelligencia-alapú képfeljavító a fényerő korrigálásával automatikusan átdolgozza a kép rossz minőségű részleteit, amelyet az adott képkockák finomításával és színkorrekciókkal hoz helyre akár ellenfényben is. Sőt a nemkívánatos árnyékok és tükröződések eltávolíthatóvá válnak a tökéletes fotó érdekében.

Még jobb felhasználói élmény

A One UI 5.1 a felsoroltak mellett számos új és izgalmas funkciót kínál, amelyek lehetővé teszik a mobilélmény szinte minden aspektusának finomhangolását – a megjelenéstől kezdve a kommunikáción át egészen a használatig. A Samsung funkciók terén bemutatott újdonságai elemzik a készülék használatát, amelyek alapján tippeket ad felhasználóinak.

Az új dinamikus időjáráswidget például elemzi az aktuális helyzetet, és az adott időjárási viszonyhoz szabja megjelenését. A különböző üzemmódok és rutinok egyaránt kibővültek, így az egyéni háttérképekkel, csengőhangokkal, az érintésérzékenység, valamint a betűtípusok beállításával még inkább személyre lehet szabni az egyes tevékenységeket.

A One UI 5.1 szoftverfrissítés a Samsung Galaxy S22 sorozat, Z Fold4, Z Flip4, S21 sorozat és S20 sorozat készülékinek számára lesz először elérhető. A további Galaxy készülékekre, köztük a Galaxy Z Fold3-ra és a Z Flip3-ra vonatkozó szoftverfrissítések a következő hetekben lesznek elérhetők.