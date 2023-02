Három új mobillal robbant be az MWC-re a Nokia

Egy év várakozás után február 27-én hivatalosan is kezdetét veszi a 2023-as Mobil Világkongresszus Barcelonában, ahol természetesen az Index is jelen lesz. Nem titok, hogy nagy bejelentésekkel készül többek között a Honor és a Xiaomi is, a sort azonban mégis a Nokia indította, akik ma délután nem egy, nem kettő, hanem egyenesen három új mobilt lepleztek le.

Bemutatkozott a Nokia G22, a Nokia C32 és a Nokia C22-is, amelyek a gyártó szerint akár három napig is bírják majd egy töltéssel, ezek mellett azonban más egyedi tulajdonságokkal is rendelkeznek.

A Nokia G22 a finn gyártó első olyan okostelefonja, amelyet célzottan a javíthatóság jegyében terveztek, a következő szintre emelve ezzel a Nokia telefonok élettartamát. A cég az iFixit csapatával együttműködve tervezte meg a mobilt, minek köszönhetően az új telefon otthon is javíthatóvá vált, egy sérült kijelzőt, egy elhajlott töltőbemenetet, vagy egy elhasználódott akkumulátort a Nokia szerint a felhasználó is cserélni tud majd, kevesebb mint öt perc alatt.

Mivel egyre nagyobb a fenntartható és hosszú élettartamú készülékek iránti fogyasztói igény, az okostelefonok egyszerű és megfizethető javításának lehetősége kulcsfontosságú megkülönböztető tényezővé fog válni a mobilpiacon. A CCS Insight végfelhasználói kutatása is ezt tükrözi: a nyugat-európai mobiltelefon-felhasználók mintegy fele azt mondta, hogy szeretné, ha a készülékét a garancia lejárta után is észszerű áron tudná megjavíttatni

– nyilatkozta Ben Wood, a CCS Insight vezető elemzője.

A megújult C32 a Nokia elmondása szerint a C-széria eddigi legjobb képalkotó képességeivel érkezik, a telefon legfőbb jellemzője egy új, 50 megapixeles kamera. Persze mivel mindhárom készülék esetében az alsó kategóriából beszélünk, csodát nem kell várni, az alumínium külső és a hátlapi üvegborítás azonban egyértelműen pozitívan látott újdonságok. A C22 ezzel szemben továbbra is teljes egészében műanyagborítással operál, cserében azonban az ára is jóval kedvezőbb.

A Nokia G22 meteorszürke és lagúnakék színekben lesz elérhető, 79 990 forintos ajánlott fogyasztói áron – ezért cserébe négy gigabyte memóriát és 128 gigabyte tárhelyet kapunk. A Nokia C32 valamivel olcsóbban, 64 990 forintért kerül majd a boltok polcaira rózsaszín és szénszürke színekben, négy gigabyte memória és 64 gigabyte tárhely társaságában. Az új mobilok közül a legolcsóbb a C22 lett, 49 990 forintos ajánlott fogyasztói árával abszolút a belépőszintet képviseli, ennek függvényében sokat nem is várhatunk tőle – mindösszesen két gigabyte memóriát és 64 gigabyte tárhelyet kapott. A C22 homokbarna és éjfekete színekben lesz kapható.

Mint azt korábban említettük, a 2023-as Világkongresszuson az Index is jelen lesz, a legfrissebb bejelentésekről első kézből értesítjük önöket.