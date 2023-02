A csillagokat is lehozza az égről a Honor új zászlóshajója

Február 27-én sem unatkoztak azok, akik kilátogattak a 2023-as barcelonai MWC-re, kora délután ugyanis a Xiaomi után a Honor is megtartotta saját sajtóeseményét, ahová bár nagyon szerettünk volna, végül hosszas várakozás, állás, ülés, és tanakodás után sem tudtunk bekerülni. Igaz, néhányszor felcsillant előttünk a remény biztató fénye, az utolsó pillanatban azonban mégis hoppon maratunk – ez azonban nem gátolt meg minket abban, hogy közelebbről is megnézzük a kínai gyártó legújabb készülékeit.

Szinte napra pontosan egy évvel a Magic4-széria bemutatása után február 27-én leleplezte a Honor prémiumkategóriás mobiljainak következő generációját, mely rendkívül kreatívan a Magic5-széria nevet kapta. Az eseményen több telefonról is szó esett, a magyarországi felhasználók számára ezek közül azonban csak kettő lehet igazán érdekes: a Magic5 Pro és a Magic Vs, a Honor újgenerációs hajlítható mobilja, mely nyíltan a Samsung-féle Galaxy Fold4 kihívója szeretne lenni.

A Magic5 Pro többé-kevésbé ugyanazt kínálja, mint a mai csúcskategóriás mobilok többsége. Az előlapot egy meglehetősen nagy, 6,81 hüvelykes, 1312 x 2848 pixel felbontású, 120 hertzes, maximálisan 1800 nites fehérfényerő kibocsátására képes LTPO-technológiás OLED-panel borítja, mely az alumíniumkeret mind a négy oldalára ráhajlik. Akárcsak a Magic4 Pro esetében, a 12 megapixeles szelfikamerát ezúttal is a kijelző bal felső sarkában találjuk majd, mely kiegészül egy TOF kamerával is, ezzel lehetővé téve a háromdimenziós arcfeloldást, a kijelző alatt azonban egy ujjlenyomat-olvasóval is találkozhatunk.

A mobilban a Qualcomm-féle Snapdragon 8 Gen 2-es chipje ketyeg, annak azonban csak az alapváltozata, a Honoronak ugyanis nem sikerült – vagy nem is állt szándékukban – olyan együttműködést kötni a Qualcommal, mint ahogyan azt a Samsung tette. A készülék dizájnja egyébként számos területen hasonlít az elődre, a legszembetűnőbb változtatás a kamerasziget ráncfelvarrása illetve a mattított hátlapi üvegborítás. És ha már a kameráknál tartunk – a Magic5 Pro hármat is kapott a hátlapjára, illetve négyet, ha szigorúan vesszük a kamera szó fogalmát.

Először egy 50 megapixeles (f/1.6, 23mm, 1/1.12" 1.4µm, multi-directional PDAF, lézeres AF, OIS) nagy látószögű, majd egy 50 megapixeles (f/2.0, 13mm, 122˚, 1/2.5", AF) ultra nagy látószögű, végül pedig egy szintén 50 megapixeles (f/3.0, 90mm, PDAF, OIS) periszkópos, 3,5-szeres optikai zoomra képes telefotó-kamerával találkozhatunk. Érdekesség, hogy a Honor az új modell esetében visszaredukálta a megapixelek számát, a Magic4 Próban ugyanis még egy 64 megapixeles szenzor csücsült. A három kamerát egészíti ki egy az előlapihoz hasonló TOF 3D kamera, mely a portréfotók minőségében és a gyorsabb fókuszálásban segít.

A HONOR Magic5 Pro első helyezést ért el a DXOMARK nemzetközi kamerabesorolásán is 152-es pontszámmal, amivel a valaha vizsgált készülékek közül a legmagasabb értéket érte el,

Ennek függvényében pedig alig várjuk, hogy első kézből is megtapasztaljuk az új mobil kamerás képességeit.

Szintén plusz, hogy nőtt az elődhöz képest nőtt akkumulátor mérete, melyre kifejezetten nagy szükség is volt, a Magic4 Pro ugyanis egyáltalán nem remekelt üzemidő terén. A korábbi 4600 helyett ezúttal már egy 5450 milliamperórás telep pihen a telefonban, mely egy igazán szignifikáns ugrásnak tekinthető, akkorának, hogy a Honor szerint a Magic5 Pro még az iPhone 14 Pro Max-ot, az aktuális akkumulátorbajnokot is felülmúlja üzemidőben.

Magyarországra is behajtogatják a Magic Vs-t.

Tavaly már lehetőségünk volt közelebbről is megnézni a Honor hajlítható mobilját, a Magic V-t, melyet akkor az egyik legjobb ilyen képességekkel felvértezett készüléknek neveztünk, ez a generáció azonban nem volt kapható Magyarországon – a kora délutáni eseményen viszont befutott a mobil második generációja, a Magic Vs, melyet már a hazai piacra is behajtogat a Honor.

Az elődhöz képest a mobil egy karcsúbb, szögletesebb dizájnt kapott, a zsanérnak köszönhetően pedig tökéletesen, hézagmentesen összecsukódik. Az előlapot egy 6,45 hüvelykes, 1080 x 2560 pixel felbontású, 120 hertzes, 1200 nites OLED-panel borítja, ha azonban kinyitjuk a készüléket már egy 7,9 hüvelykes, 1984 x 2272 pixeles, 900 hertzes, 800 nites ugyancsak OLED-panel köszön vissza ránk, melyben bizony továbbra is jól látható a kijelző közepén végigfutó “törés”. Összecsukott állapotban a készülék mindösszesen 12,9 milliméter vastag, súlya pedig csak 267 gramm, a Honornak azonban ennek ellenére is sikerült a Magic Vs-be egy 5000 milliamperórás akkumulátor beleszuszakolni. A teljesítményért egy Snapdragon 8+ Gen 1-es chip felel, 12 gigabyte memória társaságában, tárhelyből pedig 512 gigabyte-ot kapunk, akárcsak a Magic5 Pro esetében.

Az új készülékeknek egyelőre még nem ismert a forintosított, magyarországi ajánlott fogyasztói ára, a Honor euróban azonban már közzétette, mennyibe is kóstálnak majd az új készülékek. A Magic5 Pro 12 + 512 gigabyte-os változata 1199 euróba, tehát jelenlegi árfolyamon körülbelül nettó 450 ezer forintba kerül majd. A Magic5 Lite-ért, melyet már az esemény előtt bemutatott a kínai gyártó 159 990 forintot kell majd fizetnünk, míg a Magic Vs-ért 1599 eurót, azaz körülbelül nettó 605 ezer forintot.