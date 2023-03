Brutális teljesítménnyel érkezhetnek az iPhone 15 Pro telefonok

A vártnál is nagyobb teljesítménynövekedéssel kerülhet fel a boltok polcaira az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max, amely az elemzők szerint olyannyira szignifikáns lehet, hogy még az iPhone 14 és iPhone 14 Pro mobilok tulajdonosait is azonnali váltásra késztetheti.

Mint arról korábban már az Index is több ízben beszámolt, a 2022-es iPhone-ok teljesítmény tekintetében továbbra is az élmezőnyben vannak, sőt mi több, az A16 Bionic csip csúnyán lekörözi a Snapdragon 8 Gen 2-t, az előző generációhoz mérten azonban nem volt nagy az előrelépés, ráadásul az egész világot sújtó csiphiány sem tett jót a fejlesztési időszaknak. Többek között ennek köszönhető az is, hogy csak a drágább, Pro modellek kaptak tavaly új csipet, az iPhone 14-ben és az iPhone 14 Plusban ugyanaz az A15 Bionic csip ketyeg, mint az iPhone 13 Próban.

Idén azonban már más lesz a helyzet, a jelek szerint ugyanis az A17 Bionic igazi szörnyeteg lesz, még elődjéhez, az A16 Bionichoz hasonlítva is.

Ennek hátterében az áll, hogy az új SoC-ket már a TSMC teljesen új, három nanométeres eljárásával készítik, az új technológia a források szerint pedig jelentős specifikációs fejlesztéseket tesz majd lehetővé a következő iPhone-sorozatban.

Az első generációs három nanométeres eljárás (más néven N3) állítólag 35 százalékos energiahatékonysági javulást biztosít a TSMC öt nanométeres N4-es gyártási eljárásához képest,

amelyet az iPhone 14 Pro és Pro Max modellekbe szánt A16 Bionic csip gyártásához használtak. Az N3-technológia emellett jelentősen jobb teljesítményt nyújt majd a jelenlegi, öt nanométeren gyártott csipekhez képest.

A jelentések szerint az Apple az első generációs három nanométeres technológiára vonatkozó kezdeti megrendelések 100 százalékával rendelkezik, annak ellenére is hogy a gyártás magasabb költségekkel jár majd. Mindez arra utal, hogy a rivális okostelefon-gyártók, mint például a Samsung, hajlandók várni, amíg az árak csökkennek – írja a MacRumors nevezetű szakportál.

A magasabb gyártási költségeknek köszönhetően szinte biztosra vehető, hogy a gyorsabb, A17-es csipek csak az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max készülékekben lesznek fellelhetők, míg az iPhone 15 és iPhone 15 Plus mobilokban az A16-os csip fog ketyegni. Arról, hogy milyen újdonságokkal kecsegtetnek majd az idei iPhone-ok, ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.