Néhány héttel a csúcskategóriás S23-as mobilok leleplezése után a Samsung március közepén a középkategóriára is ledobta a bombát, hivatalosan is bemutatták ugyanis a Galaxy A34 5G-t és a Galaxy A54 5G-t, előtte azonban még a barcelonai MWC-n is tettek egy kisebb bejelentést, ahol az alsó-közép kategóriás A14-é volt a főszerep.

Így lett tehát háromfős az A szériás mobilok tábora, melyek közül mindegyiket lehetőségünk volt kipróbálni az elmúlt napokban. Az előző generációhoz képest az előrelépés nem nagy, az újítások azonban mindenképp örömmel látottak – nézzük, hogy melyek is ezek.

Az első és talán legfontosabb változtatás a készülékek kinézetében figyelhető meg, melyek ezúttal már egy az egyben a Galaxy S23-as mobilokét idézik. A hátlapi kameralencsék különállóan, egymás alatt, jelzőlámpa-szerűen helyezkednek el mindhárom mobil esetében, az anyaghasználat, a kijelző és a teljesítmény tekintetében azonban már bőven találunk eltéréseket.

Az új mobilok közül a legszerényebb a Galaxy A14 lett, mely minden tekintetben az alsó kategóriát képviseli. A készülék egy 6,6 hüvelykes, 1080×2408 képpontos, 60 hertzes LCD-kijelzővel operál, melyet meglehetősen vaskos kávák fognak közre, ettől függetlenül azonban a betekintési szögek rendben vannak, a déli napsütésben viszont a fényerővel már nem biztos, hogy elégedett lesz. Az A14 műanyag keretet és egy kifejezetten érdekes, ugyancsak műanyagból készült, barázdált textúrával ellátott hátlapot kapott, mely tapasztalataink alapján nem biztos, hogy a legokosabb döntés volt, az ugyanis rendkívül könnyen koszolódik.

A keretbe beépítve, a bekapcsológombbal azonos helyen található az ujjlenyomat-olvasó, mely parányi méretének köszönhetően számos alkalommal nem tudta felismerni ujjunkat, és sajnos a hangerő-szabályozók elhelyezésével sem voltunk kifejezetten elégedettek, azok ugyanis túl magasra kerültek, így elérésük kényelmetlenné vált.

Jó hír viszont, hogy az A szériás mobilok közül az A14 egyedüliként még továbbra is rendelkezik jackcsatlakozóval, ahogy az is, hogy a készüléken az Android 13-alapú OneUI 5.1 fut, azaz a Samsung jelenlegi legfrissebb felülete – ez egyébként az összes 2023-ban bemutatott A szériás telefonra igaz. A teljesítményért egy 12 nanométeres MediaTek Helio G80-as chip és egy Mali-G52-es grafikus gyorsító felel, melyek teljesítménye döcögős, a 87 ezer forintos ajánlott fogyasztói árért cserébe azonban sokkal többet nem várhatunk. A teljesítményt ezen felül négy gigabyte memória egészíti ki, melynek háromnegyedét a legtöbb esetben maga a rendszer foglalja el, így több alkalmazás egyidejű futtatására csak ritkán van lehetőségünk.

3 A galériára kattintva a képek sorrendje a következő: nagy látószög (50 megapixel), ultranagy látószög (5 megapixel), nagy látószög (12 megapixelre tömörítve) Galéria: Samsung Galaxy A14 5G (Fotó: Gábor Zoltán / Index)

Ahogy az a fenti képeken is látható, az 50 megapixeles (f/1,8, PDAF) nagy látószögű szenzorral kifejezetten szép képek is készíthetők jó fényviszonyok mellett, az 5 megapixeles (f/2,2) ultranagy látószögű és a 2 megapixeles (f/2,4) makro kamera használatát azonban jobb, ha hanyagoljuk. Az előlapi 13 megapixeles (f/2,0) szenzorral kielégítő minőségű szelfik készíthetők, a nagy látószögnek köszönhetően pedig a csoportszelfiktől sem kell félnünk.

A készülék 5000 millliamperórás akkumulátorát természetesen egy USB-C csatlakozón keresztül tudjuk tölteni, maximum 15 wattos teljesítménnyel, így nagyjából két órát kell egy teljes töltésre szánni.

Az igazi sztárok

A különálló bejelentésnek köszönhetően egészen hamar egyértelművé vált, hogy az A széria „igazi” tagjai továbbra is a 3-as és 5-ös előtaggal ellátott készülékek lesznek, hiszen az összes marketinganyagban is ezeket a mobilokat szerepelteti a Samsung. A Galaxy A34 és A54 minden téren jobb mobilok, mint az A14, ezáltal sokoldalúbb készülékek is, utóbbival akár az S23-as telefonok is kiválthatók, ha valakinek nincs feltétlenül szüksége az azokban a mobilokban fellelhető extrákra.

Az A34 az A14-hez hasonlóan ugyancsak egy 6,6 hüvelykes, 1080×2340 képpontos kijelzővel operál, az azonban már nem LCD, hanem Super AMOLED, 60 hertz helyett pedig 120 hertzes másodpercenkénti képfrissítésre is képes – igaz, mindezt nem adaptívan. A kijelző alá építve találjuk még az optikai ujjlenyomat-olvasót, mely tökéletesen teszi a dolgát, mindezt pedig egy Gorilla Glass 5-ös üveg védi, így a karcokkal és a törésekkel szemben is kifejezetten ellenálló a mobil.

A keret és a hátlap ez esetben is műanyag, matt megjelenésének köszönhetően azonban egy kifejezetten elegáns megjelenésű mobilról beszélhetünk, még az olyan extravagáns színopciók ellenére is, mint a zöld vagy a lila. Az összeszerelési minőség teljesen rendben van,

továbbá hatalmas pluszpont az is, hogy az A34 már megkapta az IP67-es por- és vízállósági tanúsítványt, aminek köszönhetően egyméteres mélységig akár 30 percen keresztül is kibírja a mobil beázás nélkül.

A készülék belsejében egy MediaTek Dimensity 1080-as SoC ketyeg, mely két ARM Cortex-A78-as és hat ARM Cortex-A55-ös processzormagot foglal magában egy ARM Mali-G68-as grafikus egység kíséretében. Memóriából hat gigabyte-ot kapunk a 128 gigabyte-os tárhellyel szerelt, és nyolc gigabyte-ot a 256 gigabyte-os tárhellyel szerelt modell mellé, mely már az éppen elég kategóriába esik.

3 A galériára kattintva a képek sorrendje a következő: nagy látószög (48 megapixel), ultranagy látószög (8 megapixel), nagy látószög (12 megapixelre tömörítve) Galéria: Samsung Galaxy A34 (Fotó: Gábor Zoltán / Index)

Ugyan papíron itt „csak” egy 48 megapixeles (f/1,8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS) főkamerát kapunk, az azzal lőtt képek mégis szebbek, mint az A14 esetében. Az A34-ben továbbá találunk még egy 8 megapixeles (f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12 µm) ultranagy látószögű kamerát és egy 5 megapixeles (f/2.4) makro kamerát is, melyek használatát ezen telefon esetében sem ajánljuk – azok minősége és színhűsége ugyanis egyszerűen nem jó. Az előlapon egy 13 megapixeles (f/2.2, 1/3.1", 1.12 µm) szenzor figyel minket, mely U alakban türemkedik be a kijelzőbe, az ezzel lőtt képek pedig nagyjából az A14-gyel megegyezők.

A széria legjobbja

A Samsung Galaxy A54 5G mindent tud, amit a korábban említett készülékek, és még annál is többet. Érdekesség, hogy minél inkább növekedik az ár, úgy megy össze a készülékek mérete, a Galaxy A54 ugyanis már csak egy 6,4 hüvelykes, szintén 1080×2340 képpontos, de már 120 hertzes adaptív képfrissítésre és akár 1000 nites fehérfényerő kibocsátására képes Super AMOLED-panelt kapott, melyet Gorilla Glass 5 véd. Az optikai ujjlenyomat-olvasót itt is a kijelző alá építve találjuk, a keret pedig ez esetben is műanyag, az A54 esetében a hátlap azonban már üveg, mely teljes mértékben prémiumérzetet ad a készüléknek – akárcsak az, hogy az előlapi kamera már egy különálló kis szigetben kapott helyet.

A készülék belsejében a Samsung nemrégiben bejelentett, saját fejlesztésű, 5 nanométeres gyártási technológiával készülő Exynos 1380-as chipje ketyeg, minek teljesítménye a tesztek alapján körülbelül a Snapdragon 778G-vel hozható egy szintre. Mindezt nyolc gigabyte memória egészíti ki egyaránt a 128 és 256 gigabyte-os tárhelyopciók esetében, így több alkalmazás egyidejű futtatása miatt sem kell aggódnunk. Ugyan Exynos chipről beszélünk, melegedéssel vagy teljesítmény-visszafokozással nem találkoztunk, ahogy a különösebb akadásokkal sem a rendszerben való navigálás során.

3 A galériára kattintva a képek sorrendje a következő: nagy látószög (50 megapixel), ultranagy látószög (12 megapixel), nagy látószög (12 megapixelre tömörítve) Galéria: Samsung Galaxy A54 (Fotó: Gábor Zoltán / Index)

Kamerák tekintetében itt is hármat kapunk, egy 50 megapixeles (f/1.8, PDAF, OIS) nagy látószögű szenzort, egy 12 megapixeles (f/2.2, 123˚, 1.12 µm) ultranagy látószögű szenzort és egy 5 megapixeles (f/2.4) makro szenzort, melyek a széria legjobb képeit készítik – azonban akárcsak korábban, az ultranagy és a makro kamerákat itt is jobb, ha hanyagolja. Az előlapi kamera szintén javult, a Galaxy A54 esetében ugyanis már egy 32 megapixeles (f/2.2, 26 mm, 1/2.8", 0.8 µm) szenzort kapunk, mely dinamikatartomány és színhűség tekintetében is meglepően jó képeket készít.

Az A34 és A54 egyaránt egy 5000 milliamperórás telepet kapott, minek köszönhetően az üzemidőre nem igazán lehet panasz, tapasztalataink szerint egy napot mindenképp ki lehet húzni a mobilokkal, még intenzív használat mellett is. Pluszpont, hogy ezen telefonok esetében már támogatott a gyorstöltés is, egészen 25 wattig, így nulláról 100 százalékra körülbelül 1,5 óra alatt tölthetjük fel őket.

Összegezve

A Samsung új A szériás készülékcsaládja egy egész széles skálát lefed, melyek számos felhasználó igényeit kielégíthetik. Ugyan a legkedvezőbb árral az A14 rendelkezik, azt ajánlani mégsem tudjuk a gyengébb teljesítmény, a felemás kamerás képességek és összeszerelési minőség miatt, az A34 és A54 azonban már remek társ lehet a mindennapok során – utóbbi ráadásul akár egy Galaxy S23 Lite-ként is elfuthatna, kialakítása ugyanis rendkívül hasonlít a dél-koreai gyártó csúcskategóriás készülékére.

A Galaxy A54 5G, a Galaxy A34 5G és a Galaxy A14 5G már elérhetők a Samsung weboldalán és a viszonteladóknál a következő színekben, valamint tárhely- és memóriaméretekben:

Galaxy A14 5G – 4 GB + 64 GB: Világoszöld, Fekete, Ezüst

Galaxy A14 5G – 4 GB + 128 GB: Világoszöld, Fekete, Ezüst

Galaxy A34 5G – 6 GB + 128 GB: Király Grafit, Király Lime, Király Lila és Király Ezüst

Galaxy A34 5G – 8 GB + 256 GB: Király Grafit és Király Lime

Galaxy A54 5G – 8 GB + 128 GB: Király Grafit, Király Lime, Király Lila és Király Fehér

Galaxy A54 5G – 8 GB + 256 GB: Király Grafit és Király Fehér

Mint azt korábban említettük, a sereghajtó A14 5G-t 86 990 forintért szerezhetjük be, ha a 64 gigabyte-os verzióra pályázunk, míg 96 990 forintért, ha a 128 gigabyte-osra. A Galaxy A34 5G modellek 128 és 256 gigabyte-os verziója 169 990 és 194 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkezik, míg a Galaxy A54 5G modellek 128, illetve 256 gigabyte-os verziójáért 209 990 és 229 990 forintot kell majd kipengetni.