Évek óta várt funkciókat hozhat el az iOS 17

Kiadta legújabb Power On hírlevelét Mark Gurman, a Bloomberg újságírója, aki egyben az egyik legmegbízhatóbb, Apple-hírekkel kapcsolatos szivárogtatónak is számít. Mint arról korábban már az Index is beszámolt, az év elején még úgy lehetett tudni, hogy az idei iOS-frissítés egy viszonylag kisebb kiadás lesz, az ugyanis az új funkciók helyett inkább a hibajavításokra és a stabilitásokra fókuszál majd.

Most azonban úgy néz ki, hogy ez mégsem így lesz, Gurman szerint ugyanis az Apple év közben megváltoztatta a fókuszt, így az iOS 17, akárcsak az elődje, tele lehet újdonságokkal.

Ugyan Gurman nem részletezte, hogy pontosan ezek miben merülnek majd ki, annyit mégis elárult, hogy olyan „nice to have” funkciókra érdemes majd számítani, melyek után a felhasználók már évek óta sóvárognak.

Az Apple hivatalosan a júniusi WWDC-n jelenti be az iOS 17-et, valamint a többi nagyobb operációsrendszer-verziót, például a watchOS 10-et, a tvOS 17-et és a macOS 14-et. A pletykák szerint a nyár eleji eseményen hosszú idő után ismét számíthatunk egy „One more thing…” szintű bejelentésre, mely az Apple teljesen új, kiterjesztett és virtuális valóságot alkalmazó szemüvege lehet.

A kaliforniai gyártó nagyon komolyan veszi ezeket a szavakat, az elmúlt tíz évben ugyanis csak háromszor használták azt – 2014-ben, az Apple Watch bejelentése előtt, mely azóta a világ legnépszerűbb okosórája lett; 2015-ben, az Apple Music bejelentése előtt, mely azóta a világ második legnépszerűbb zenestreaming-felülete lett; illetve 2017-ben, az iPhone X bejelentése előtt, mely egy az egyben újraírta az iPhone-ok fogalmát.

Ennek fényében rendkívül kíváncsian várjuk, mit tartogat az Apple a 2023-as WWDC-re.