Kukázhatták az iPhone 15 egyik legnagyobb újítását

Az utolsó pillanatban dizájnfrissítést hajthatott végre az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max készülékeken az Apple, minek következtében a két készülék nem rendelkezik majd azzal a nyomás- és érintésérzékeny hangerőszabályzó gombbal, amelyről az elmúlt hetekben pletykáltak – ehelyett a korábban is bevált, kétgombos kialakítást kapják majd meg a készülékek. A váltás mellett az információk szerint azért döntött az Apple, mivel a gombok működését nem sikerült a tökéletességig fejleszteni a határidő lejárta előtt.

Ugyanakkor a némítógombon továbbra is fejleszteni szeretne az Apple, a jelek szerint ez szintén egy nyomás- és érintésérzékeny felület lenne. Ennek okán új nevet is kapna Akciógomb néven, az ugyanis hasonló feladatokat látna el, mint az Apple Watch Ultrából már megismert gomb – írja a MacRumors szakportál.

Emellett azonban egy új funkciót is kaphat, a nyomásérzékenységnek köszönhetően ugyanis akár dedikált fotógomb is válhat belőle – enyhén lenyomva a fókuszt rögzíthetjük, erősebben rányomva pedig elsüthetnénk magát a képet.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az iPhone 15-ös széria valamikor szeptember első felében mutatkozhat be. Ahogy azt már megszokhattuk, idén is négy új iPhone-t kapunk az iPhone 15, az iPhone 15 Plus, az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max személyében. Arról, hogy a most felsoroltakon kívül milyen újdonságokkal kecsegtetnek még a mobilok, ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.