Hamarabb befuthatnak a Samsung új csúcskészülékei, mint gondolná

Még három hónapja sincs, hogy a boltok polcaira kerültek a Galaxy S23-as mobilok, a legfrissebb pletykák mégis a Samsung új csúcskészülékeiről szólnak. Igaz, a középpontban ezúttal nem az S24-es készülékek állnak, hanem a dél-koreai gyártó hajlítható kijelzővel szerelt mobiljai, amelyeket néhány éve már rendszerint a nyári hónapokban – általában augusztusban – mutatnak be, idén azonban ez másképp lehet.

A legfrissebb értesülések szerint a gyártó előrébb hozhatja a Fold5 és Flip5 telefonok megjelenését, és már júliusban bemutatnák. Ez elsőre logikátlannak tűnhet, jobban átnézve azonban a konkurens gyártók bejelentéseit hamar értelmet nyerhet a Samsung lépése. Mint arról korábban már az Index is beszámolt, a Google május 10-én rendezi meg Google I/O-ra keresztelt éves konferenciáját, amelynek keretén belül két új telefont is bemutathatnak.

Az egyik a már többszörösen kiszivárgott, jóárasított Pixel 7a lesz, a második pedig a gyártó első hajlítható telefonja – amelyről már szintén mindent tudni lehet –, a Pixel Fold. Annak ellenére hogy utóbbi teljesen új versenyző lesz a hajlítható mobilok egyre kiforrottabb piacán, a konkurens gyártóknak van félnivalójuk a Pixel Foldtól, az ugyanis a kiszivárgott marketinganyagok alapján az egyik legjobban összerakott foldable lesz, a Google árazási stratégiáját ismerve pedig simán benne van a pakliban, hogy indulóára alacsonyabb lesz, mint a Galaxy Fold5-é.

Persze aki mindenképp Samsung-féle hajlítható mobilt szeretne venni, az probléma nélkül ki fogja várni a gyártó új készülékét, a Google májusi és a Samsung szokásos augusztusi bejelentése között azonban egyszerűen túl sok idő telik el. Értesülések szerint a dél-koreaiak attól tartanak, hogy az említett időszakban a vásárlók inkább a Google mobiljával kezdenének szemezgetni, szimplán csak azért, mert az már elérhető lesz – ezt azonban a Samsung mindenképp meg akarja akadályozni, így egy teljes hónappal előrébb hozhatják a bemutató időpontját.

Érkezik a Flip5 és a Fold5 is

A Samsung két hajlítható kijelzővel szerelt készülékcsaládot épített fel az elmúlt években. Az egyik a Galaxy Fold, mely egy hagyományos okostelefon méreteivel rendelkezik, kinyitva azonban egy tablet méretű kijelző fogad minket; míg a második a Galaxy Flip, mely a 2000-es évek összecsukható mobiljait idézi. A mobilok hatalmas népszerűségnek örvendenek, így nem meglepő, hogy a Samsung új verziókat tervez belőlük kiadni – nézzük, mivel újíthat a Galaxy Fold5 és a Flip5.

Az eddigi információk alapján a készülékek formatervei maradnak változatlanak, a Samsung csak kisebb-nagyobb finomhangolásokat fog eszközölni. Ilyen lesz például a Flip5 megnövekedett hátlapi kijelzője, mely a korábbi téglalap helyett már egy jóval méretesebb négyzet alakot ölthet – ami jóformán a hátlap felső részének teljes egészét kitöltené. Ennek köszönhetően a gyártó még nagyobb teret kaphatna a különböző animációk és interakciók megjelenítésére, mely egy abszolút plusz pont, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a nagyobb kijelző milyen hatással lesz majd a készülék üzemidejére.

Ugyancsak változni fog a hátlapi kamerák elrendezése is, a nagyobb kijelző miatt ugyanis a Samsung kénytelen volt a korábbi vertikálisról egy horizontális elrendezésre váltani – ezzel pedig a jelenleg ismert újdonságok végére is értünk, már ami a külsőt érinti. A készülék belsejében vélhetően egy Snapdragon 8+ Gen 2-es chip fog majd ketyegni nyolc gigabyte memória társaságában, így a teljesítményre semmiképp sem lehet majd panasz. Ami a Fold5-öt illeti, már kevesebb információval tudunk szolgálni, mely kiindulva abból, hogy mennyi minden szivárgott ki a Flip5-ről vélhetően annak köszönhető, hogy a Fold5 inkább csak teljesítmény tekintetében lesz előrelépés az előző generációhoz képest. Ebben a mobilba is a Snapdragon 8+ Gen 2-es chip fog kerülni, azonban már nem nyolc, hanem tizenkét gigabyte memória társaságában.

Nem csak telefonokat mutathatnak be

A pletykák szerint a Samsung az eseményen más készülékeket is leleplez majd. Itt debütálhat például többek között a gyártó új csúcskategóriás táblagépe, a Galaxy Tab S9, a gyártó új okosórája, a Galaxy Watch 6 és egy új fülhallgató is, vélhetően a Buds Pro következő generációja. Mint említettük, az eseményt 2023. júliusában rendezheti meg a Samsung, a pletykák szerint 25. és 27-e lehetnek a legvalószínűbb dátumot.

Ennek függvényében a következő hetekben bármikor befuthatnak az eseményre szóló meghívók, addig is azonban minden tekintet a Google bemutatójára szegeződik majd, hiszen mint írtuk, május 10-én ők készülnek a szokásosnál nagyobb bejelentést tenni.