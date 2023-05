A legújabb iPhone-t is lealázza a Huawei zászlóshajója

Hamarosan a hazai piacra is megérkezik a kínai Huawei új csúcskategóriás készüléke, a P60 Pro, amely a méltán híres P-széria új tagja. Mint arról korábban az Index is beszámolt, a kínai cég meglehetősen nehéz időknek nézett elébe 2020 környékén, a kiszabott szankciók miatt ugyanis egy ideig úgy látszott, teljesen befellegzett a Huaweinek.

Mint az mostanra világossá vált, ez nem így történt, a kínai gyártónak sikerült megoldást találnia a problémákra – azóta mobiljaikat GMS, azaz Google-szolgáltatások nélkül kínálják, így a legaktuálisabb Android-verzió mellett olyan applikációkat sem találunk a telefonokon, mint a Gmail vagy a YouTube. Ez elsőre ijesztően hangozhat, a Huawei azonban számos megoldást kínál a hiányosságok enyhítésére; a nálunk járt P60 Pro például néhány bökkenő ellenére meglepően jól szuperált a mindennapok során; a kérdés csak az, hogy ki az, aki egy közel félmilliós telefon megvásárlása után még kompromisszumokat szeretne kötni.

A készülék a már-már Huawei-védjeggyé vált szokásos fehér dobozban érkezik, amelynek méreteiből egyből arra következtethetünk, hogy kiegészítőkből nem lesz hiány – és nincs is. A dobozban a készülék mellett találunk egy átlátszó szilikontokot, egy SIM-tűt, egy USB-A–USB-C-csatlakozókkal rendelkező adatkábelt, illetve egy 88 wattos adaptert, amely két bemeneti nyílással is rendelkezik, azaz USB-A-s és USB-C-s kábellel is használhatjuk – azonban csak külön-külön, két készüléket nem tudunk vele egyszerre tölteni.

A készülék kialakítására és összeszerelési minőségére nem lehet panasz, kézbe fogva a P60 Prót hamar egyértelművé válik, hogy egy csúcskategóriás készülékkel van dolgunk. A fényes alumíniumkeret masszívan tartja össze az elő- és hátlapi üvegfelületeket – utóbbiról mindenképp érdemes néhány szót ejteni. A Huawei minden évben előáll valamilyen különleges variációval, ez idén a Rococo Pearl nevezetű dizájnban nyilvánult meg, melynek különlegessége, hogy minden készülék teljesen egyedi lesz tőle – a hátlapi, gyöngyházfényű mintázatok ugyanis egy teljesen véletlenszerű folyamat során jönnek létre.

Az persze, hogy ez kinek nyerheti el a tetszését, abszolút ízlés kérdése, a mi meglátásunk szerint azonban a P60 Pro ezen színvariációja az egyik legszebb, amit manapság a mobilpiacon látni lehet.

A korábban említett, fényesre polírozott alumíniumkeret jobb oldalán egyébként a hangerő-szabályozót, valamint a ki- és bekapcsológombokat találjuk; a készülék alján a hangszórót, egy mikrofont, a töltőcsatlakozót és a SIM-tálcát; míg a készülék tetején egy második mikrofonnyílást és egy infravörös jeladót találunk, amely mindenképp örömmel látott funkció, akárcsak az IP68-as por- és vízállóság is.

Próbálják a maximumot nyújtani

A P60 Pro egy 6,67 hüvelykes, 1220 x 2700 képpontos, akár 120 hertzes képfrissítésre is képes LTPO OLED-technológiát alkalmazó panelt kapott, melyet a Huawei saját fejlesztésű Kunlun-üvege véd, ami négy irányban olvad rá az alumíniumkeretre. A kávák rendkívül vékonyak, a készülék 89,9 százalékos screen-to-body aránnyal rendelkezik, a lekerekített széleknek köszönhetően olyan érzésünk lehet, mintha semmi sem fogná közre a kijelzőt.

A színekre, a kontrasztra, a betekintési szögekre és a fényerőre a tesztidőszak alatt nem igazán tudtunk rosszat mondani, a P60 Pro minden tőle elvárhatót hoz, egyszerűen öröm volt ránézni – a teljes tökéletességet mindösszesen két dolog töri meg. Az egyik az előlapi szelfikamera kivágása. A Huawei fontosabbnak tartotta a minőséget, így lemondtak a kijelző alá beépíthető technológiáról. A második a kijelző alá rejtett ujjlenyomat-olvasó, amely tökéletesen teszi a dolgát, mivel azonban optikai megoldásról van szó, így minden egyes beolvasásnál vakító fehér fény fogja megvilágítani az ujjunkat. Ezzel napközben nincs is probléma, ha valaki azonban éjszaka szeretné feloldani a telefonját, és az ujjával nem fedi le teljes egészében a felvillanó kör alakzatot, a feloldás okozhat egy-két kellemetlen másodpercet.

A készülék teljesítményére ugyancsak nem lehet panasz, az EMUI 13.1-es felület animációi gördülékenyek voltak, de alkalmazásváltás vagy nagyobb erőforrást igénylő játékok futtatása közben sem tapasztaltunk különösebb hezitálást. Az persze némiképp ront az összképen, hogy egy 2023-ban bemutatott prémiumkategóriás mobilba egy tavalyi csip került. A készülékben a Qualcomm-féle Snapdragon 8+ gen 1-es csipjének 4G-s változata ketyeg, mely egy darab 3,19 gigahertzes Cortex-X2-es, három darab 2,75 gigahertzes Cortes-A710-es és négy darab 2,0 gigahertzes Cortex-A510-es magot foglal magába.

Ugyanezt a csipet találhatjuk meg egyébként a Samsung Galaxy Z Fold 4-ben, a Xiaomi 12 Ultrában, a Motorola Edge 30 Ultrában és az Asus ROG Phone 6-ban is, így a P60 Pro teljesítménye nagyjából ezekkel a tavalyi mobilokkal hozható egy szintre. Memóriából a 256 gigabyte-os tárhellyel szerelt változat esetében nyolc gigabyte-ot kapunk, ami papíron ugyan kevésnek tűnhet ebben a szegmensben, ha azonban az 512 gigabyte-os kiadást választjuk, már tizenkét gigabyte memóriával gazdálkodhatunk, így a vásárlásnál ezt mindenképp érdemes lesz figyelembe venni.

Különösebb melegedést a tesztidőszak alatt nem tapasztaltunk, huzamosabb videórögzítés, illetve gyorstöltés közben persze felmelegedik a készülék, a hőmérséklete azonban sosem vált kellemetlenné, illetve teljesítmény-visszafokozásról sem tudunk beszámolni. Pluszpont, hogy a tavalyi modellhez képest nőtt az akkumulátor kapacitása, egészen pontosan egy 4815 milliamperórás telepet kapunk, amely ugyancsak alulmarad a konkurenciával szemben, a remek szoftveres optimalizálásnak köszönhetően azonban egy-másfél napot probléma nélkül ki tudunk húzni a készülékkel – még intenzívebb használat mellett is.

Egy lépés hátra, három előre

Mint arról tavalyi tesztünkben is beszámoltunk, a P50 Pro nem kevesebb mint négy hátlapi kamerával támadott, amelyek közül az idei modellben három tért vissza – a monokróm egység, úgy látszik, nem nyerte el olyannyira a felhasználók tetszését, hogy a Huawei megtartsa. Ennek függvényében a P60 Pro egy 48 megapixeles (f/1,4–f/4,0, 25 mm, PDAF, Laser AF, OIS) főkamerát, egy 48 megapixeles (f/2,1, 90 mm, PDAF, OIS) periszkópos, 3,5-szeres zoomolásra képes telefotó-kamerát és egy 13 megapixeles (f/2.2, 13 mm) ultranagy látószögű kamerát vonultat fel.

Akárcsak az elődök, úgy a Huawei idei csúcskategóriás mobilja is rendkívül jó képeket készít, továbbra is a kamerarendszer marad a P-széria egyik legnagyobb erőssége. A főkamerával és a periszkópos telefotó-kamerával lőtt képek részletgazdagok, a fehéregyensúly és a kontraszt is rendben van, a színeket azonban hajlamosabb sokkal élénkebben megjeleníteni a készülék. Szintén fontos megjegyezni, hogy a végeredmény nem 48, hanem 12 megapixeles lesz, a képfeldolgozó egység ugyanis 4:1 arányban binningeli a képpontokat.

Az ultranagy látószögű kamerával készített képekre is hasonlók mondhatók el, annyi különbséggel, hogy ha nem vagyunk elég szemfülesek, a világosabb részek e kamera használata esetében sokkal könnyebben kiéghetnek.

Maga a kameraalkalmazás egyébként villámgyors, használata könnyen megszokható, és természetesen olyan funkciókat is találhatunk benne, mint az éjszakai, a portré-, a pro- vagy a szupermakrómód. A promód egyik nagy előnye, hogy minden egyéb érték mellett a Mate 50 Próhoz hasonlóan itt is lehetőségünk van a főkamera rekeszértékének fizikai változtatására, így ha elmosottabb háttért szeretnénk, nem feltétlenül kell a szoftveres turpisságokra hagyatkoznunk.

Ugyancsak levett minket a lábunkról a szupermakrómód, azzal ugyanis olyan képeket tudtunk készíteni, melyek a konkurencia készülékeivel, például egy Galaxy S23 Ultrával vagy egy iPhone 14 Próval egyszerűen nem kivitelezhetők – alább szemügyre is veheti, hogy pontosan mire gondolunk:

5 Galéria: Huawei P60 Pro Fotó: Gábor Zoltán / Index

Az előlapi szelfikamerát 13 megapixelre lőtte be a Huawei, ami teljesen átlagosnak számít, pont úgy, ahogy a vele készített képek is. Félreértés ne essék, a P60 Pro kifejezetten szép szelfiket készít, különösebb extrát, érdekességet azonban nem tartogat a felhasználók számára a kamera.

Összegezve

A Huawei P60 Pro május végén, 479 990 forintos indulóárral kerül a boltok polcaira, ami első blikkre kifejezetten jó árnak tűnhet, főleg abból kiindulva, hogy egy iPhone 14 Próért 570 ezer, míg egy Galaxy S23 Ultráért 610 ezer forintot kell alsó hangon kifizetni. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a Huawei készülékét nem használhatjuk kompromisszumok nélkül, már teljesen más lesz a helyzet.

Ugyan a legtöbb Google-szolgáltatást helyettesíti a HMS, a Huawei saját megoldása, és az App Gallerybe is napról napra több alkalmazás kerül fel, mégis látható, hogy három év után is vannak olyan helyzetek, amelyek galibát okozhatnak a hétköznapok során. Szintén nem szabad megfeledkezni arról, hogy a telefon elsősorban adatkommunikációs eszköz, manapság pedig alapelvárás például egy 5G-modem jelenléte, ami hiányzik a Huawei készülékéből.

Persze ahogy a GMS-t, úgy az 5G-modemeket sem saját akaratából mellőzi a gyártó, a helyzet azonban az, hogy a nap végén mindez a felhasználók java részét nem fogja érdekelni. Mint írtuk, a Huawei 480 ezer forintot kér el a készülékéért, amely az egyik legszebb dizájnt, az egyik legjobb mobilos kijelzőt és az egyik, ha nem a legjobb mobilos kamerát vonultatja fel, a szankciók miatt azonban a mindennapi használat során pontosan azokban a feladatokban botlik meg a P60 Pro, amiért az emberek általában okostelefont vesznek.