Hosszú várakozás és megannyi szivárogtatás után szerda este a Pixel Fold mellett a Google bemutatta a közép-felsőkategóriás mobilok új királyát, a Pixel 7a-t – mely az elődhöz képest jobb kijelzővel, jobb kamerákkal és erősebb chippel szeretné levenni a felhasználókat a lábukról.

A Pixel 7a-t szintén a 2023-as Google I/O-n leplezte le az amerikai vállalat, a specifikációkat elnézve pedig

nem túlzás ezt a készüléket a középkategóriás mobilok új királyának nevezni.

A 499 dolláros, azaz körülbelül nettó 170 ezer forintos indulóár miatt a mobil olyan telefonokkal versenyzik, mint a 2022-es iPhone SE , a Samsung Galaxy A54 , vagy a Xiaomi Redmi Note 12 Pro .

A Pixel 7a egy 6,1 hüvelykes, Full HD felbontású, 90 hertzes képfrissítésre képes OLED-panelt kapott, melyet a Corning-féle Gorilla Glass 3 véd. Ezek mellett a mobil fémből készült keretet és kamerasávot, valamint műanyag hátlapot kapott, mely egy keveset elvesz a prémiumérzetből, az IP67-es por- és vízállósági tanúsítvány azonban sokakat kárpótolhat.

A készülék belsejében ugyanaz a Tensor G2-es chip ketyeg, mely a Pixel Foldot is hajtja, így a teljesítményre semmiképp sem lehet panasz. Memóriából nyolc gigabyte-ot kapunk, tárhelyből pedig 128-at az alapmodell esetében.

Kamerák tekintetében három szenzorral büszkélkedhet a Pixel 7a – ebből egyet az előlapon, kettőt pedig a hátlapon találhatunk. A szelfikamera 13 megapixeles lett, az igazi érdekességeket azonban a hátoldalon találjuk. A főkamera felbontása 12-ről 64 megapixelre nőtt, az ultranagy látószöggel rendelkező kamera pedig 13 megapixeles lett. A főkamera esetében kapunk optikai képstabilizálást is, ami azonban igazán kiemelkedővé teszi a Pixel 7a-t a kategóriájában, az a Google saját képfeldolgozó algoritmusa, mellyel kevés gyártó tudja felvenni a versenyt.

Az egész napos üzemidőért egy 4385 milliamperórás telep felel, melyet maximum 18 wattal tölthetünk – most először azonban egy A szériás Google-telefon is megkapta a vezeték nélküli töltési képességet. A Pixel 7a már most előrendelhető, hamarosan pedig a boltok polcaira is felkerül.