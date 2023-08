Egyszerűen beleszerettünk a Galaxy Z Flip5-be

Kevés olyan mobil található jelenleg a boltok polcain, mely legalább olyan sokszínű készülék, mint a Samsung nemrégiben bemutatott, Galaxy Z Flip5-ös telefonja – a széria ugyanis ezzel a generációval ért el oda, ahová azt a Samsung is szánhatta pár évvel ezelőtt. A Z Flip5 már egyértelműen képes kiváltani bármelyik hagyományos okostelefont, sőt, többet is képes azoknál nyújtani – mindezt úgy, hogy hellyel-közzel még olcsóbb is, mint a konkurencia csúcskategóriás készülékei.

11 Galéria: Galaxy Z Flip5 teszt Fotó: Németh Kata / Index

Mostanra már-már hagyománnyá vált, hogy az adott évi Sziget Fesztiválon letesztelünk egy telefont. Tavaly a Nokia X20 nevezetű mobiljáé volt a főszerep, amit strapabíró készülék révén egy percig sem kíméltünk; elejtettük, megtapostuk és le is öntöttük azt. Idén enyhén szólva más oldalról közelítettük meg a kihívást, azt próbáltuk ugyanis kideríteni, hogy melyik mobil lehet a legjobb társ nem csak a hétköznapok, de az olyan eseménydús pillanatok közben is, mint például egy koncert vagy egy fesztivál.

A nap során a Samsung készülékével jártuk körbe A szabadság szigetét, mellette pedig az ugyancsak a júliusi Unpackeden bemutatott Galaxy Watch6 is segített minket, hogy mindig tudjuk, épp merre járunk, és hogy hány lépés van a hátunk mögött.

A Galaxy Z Flip5 legnagyobb előnye egyértelműen az, hogy rendkívül kis helyen is elfér, mely egy fesztiválon valljuk be, hatalmas bónusz. Míg kinyitva 165,1 x 71,9 x 6,9, addig összecsukva már csak 85,1 x 71,9 x 15,1 milliméteres dimenziókkal rendelkezik, így nem csak zsebben, de egy kis táskában is kényelmesen elfér – az pedig, hogy mindösszesen 187 grammot nyom, már csak a hab a tortán.

Mint azt a Z Fold5-ről készült tesztünkben is írtuk, a nyári Unpacked legérdekesebb terméke egyértelműen a Flip lett, köszönhetően annak, hogy az előlapi kijelző közel háromszorosára nőtt az előző generációhoz képest. Ennek hála még több információt jeleníthetünk meg widgetek formájában a felületen, de arra is lehetőségünk van, hogy teljes értékű alkalmazásokat futtassunk rajta – így mostantól még az sem feltétlenül szükséges, hogy felnyissuk a mobilt, ha például csak gyorsan válaszolni szeretnénk egy üzenetre.

11 Galéria: Galaxy Z Flip5-teszt Galéria: Galaxy Z Flip5 teszt (Fotó: Németh Kata / Index)

Persze ha mégis így döntenénk, a 6,7 hüvelykes, 1080 x 2640 képpontos, 120 hertzes képfrissítésre és maximálisan 1750 nites fehérfényerő kibocsátására képes AMOLED 2X panel továbbra is a rendelkezésünkre áll, mely egyértelműen a csúcskategóriát képviseli.

Szintén újdonság, hogy a Fold5-höz hasonlóan már a Flip5 is képes teljesen összezáródni, csukott állapotban a két fél között a lehető legminimálisabb a hézag,

mely ugyancsak sokat hozzátesz ahhoz, hogy még kompaktabb legyen a mobil.

Bárkiből kreátort csinál

A napot a fesztivál színesebbnél színesebb dekorációinak felfedezésével kezdtük, ha azonban már itt jártunk, természetesen a Samsung Kontent Konténerébe is benéztünk, ahol a dél-koreai vállalat lehetőséget szeretne adni a wannabe kreátoroknak, hogy sokkal jobb minőségben készíthessék el az „epic tartalmaikat”. Ezért létrehoztak egy tartalomgyártó ministúdiót, ahol három egyedi díszletben, egy-egy Samsung Galaxy Z Flip5 készülékkel lehet rögzíteni teljesen egyedi felvételeket.

A konténerekben három téma várja a fesztiválozókat minden nap reggeltől estig: ének, tánc és smink. A Let's dance és Let's sing térben színes neoncsövek hangulatában, menő hátterek előtt lehet slágerekre táncolni és énekelni, a Let's glow térben pedig budoárhangulatban lehet sminkvideót készíteni. Ezek mellett azonban workshopokkal is készül a Samsung – ottjártunkkor például Herczeg-Kis Bálint, az Exatlon harmadik évadának győztese beszélgetett a kreatív tartalomgyártás titkairól. Augusztus 13-án 15:00 órától a Carson Coma adott akusztikus koncertet, míg augusztus 14-én ugyancsak 15:00 órától Szabó Timi tartott smink workshopot.

11 Galéria: Galaxy Z Flip5 teszt Fotó: Németh Kata / Index

Nem lehet ráunni

És ha már a tartalomgyártásnál tartunk: a Flip5 ebben tényleg remekel. A FlexCamnak és a bármely szögben kényelmesen rögzíthető zsanérnak köszönhetően teljesen új élmény a fotó- és videókészítés, melyre egyszerűen nem lehet ráunni. Koncertek közben például sokkal kényelmesebb úgy felvételeket készíteni, hogy félig behajtjuk a készüléket, és mint kvázi egy kézikamerát, úgy használjuk – de a szelfikészítés is sokkal intuitívabb a FlexCammal. Mindezek mellett egyébként a teljesítményre sem lehet panasz,

a Galaxy Z Flip5 belsejében a Qualcomm-féle Snapdragon 8 gen 2-es, kifejezetten a Galaxy-mobilokra optimalizált változata fut, mely jelenleg a legerősebb chip, ami androidos mobilba kerülhet.

Memóriából 8 gigabyte-ot kapunk, mely ugyancsak elegendő a legtöbb feladat kényelmes elvégzéshez. Ami azonban még ennél is fontosabb, hogy tárhelyből már az alapmodell esetében is 256 gigabyte áll a rendelkezésünkre, így jó ideig biztosan nem kell majd attól tartania, hogy zenéinek, képeinek és videóinak nem marad több hely. Újdonság ráadásul, hogy a tárhely típusa fejlődött, a korábbi UFS 3.1 helyett már UFS 4.0-ás szabványt alkalmaznak a Flip5-ös mobilok, mely röviden és tömören annyit tesz, hogy nőtt a sebességük.

Fotózni még mindig tud

Ugyan az előző generációhoz képest a kamerák nem fejlődtek, azok ennek ellenére sem okoznak csalódást – a Szigeten sétálva nappal és éjszaka is bőven akadt látnivaló, amit a 12 megapixeles (f/1.8, 24mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS) nagy látószögű és a szintén 12 megapixeles (f/2.2, 123˚, 1.12µm) ultra nagy látószögű kamerával meg lehetett örökíteni, ezeket alább veheti szemügyre:

9 Galéria: Egyszerűen beleszerettünk a Galaxy Z Flip5-be Fotó: Gábor Zoltán / Index

Barangolás közben persze nagy szerepet játszott a Galaxy Watch6 is, mely rendületlenül rögzítette lépéseimet és gyakorlatperceimet, melyből akadt bőven, a nap végére több mint 20 kilométernyi megtett távot jelzett az óra. A Watch idei legnagyobb újítása az új, 30 százalékkal vékonyabb fekete keret és a 20 százalékkal nagyobb kijelző, mely a széria eddigi legnagyobbja. Kialakítása egyébként teljesen víz- és porálló, így a fesztivál gyötrelmei egyáltalán nem tudtak rajta kifogni, ahogy a zafírkristály üvegen sem fog valószínűleg jó ideig semmi sem.

A család tagja továbbá még a Watch6 Classic is, mely nevéből eredően sokkal inkább hajaz a klasszikus órákra, természetesen megtartva az okosfunkciókat. Hamarosan az erről készült tesztünket is elolvashatja.

Bírta szuflával

A nap végéhez közeledve nem meglepő módon meglett az eredménye az egész napos fotózásnak és videózásnak, az alacsony töltöttségű módnak köszönhetően azonban simán kibírt egy teljesen napot a Z Flip5. Az összesítve kicsivel több mint 5,5 órás képernyőidő a kategóriában egyértelműen kiemelkedőnek számít, főleg úgy, hogy a telep mindösszesen 3700 milliamperórás.

Mint azt már a bejelentésről készült cikkünkben is említettük, a Z Flip5-öt grafit, krém, rózsaszín és menta színekben adta ki a Samsung, a készülék ajánlott fogyasztói árát pedig idehaza 489 ezer forintra lőtték be. A hivatalos megjelenést augusztus 11-re időzítették, így mostanra a legtöbb elektronikai szaküzlet polcaira minden bizonnyal már felkerült a készülék.