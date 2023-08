Tökéletlenül is tökéletes lett a Samsung új hajlíthatója

Az idén néhány héttel előrébb hozott Galaxy Unpacked miatt még csak egy teljes évet sem kellett várnia a Fold és Flip széria szerelmeseinek arra, hogy a dél-koreai Samsung bemutassa hajlítható kijelzővel szerelt mobiljainak új generációját. A Galaxy Z Fold5 és a Galaxy Z Flip5 pár nappal ezelőtt, augusztus 11-én került fel a boltok polcaira, a bemutató után azonban lehetőségünk adódott arra, hogy még a megjelenés előtt kipróbáljuk a készülékeket.

A Z Fold5 és a Z Flip5 közül egyértelműen az utóbbi volt az, amely többet fejlődött, ez azonban nem jelenti azt, hogy a mini tabletté alakítható készülék unalmas lenne: a Fold is hozza a tőle elvárhatókat, a konkurencia készülékeihez hasonlítva azonban még mindig kitűnik a sorból – és ez kivételesen nem biztos, hogy a legjobb. Nézzük, mit tud a Galaxy Z Fold5, a Samsung legújabb, hajlítható kijelzővel szerelt telefonja.

A készülék doboza megörökölte a februárban bemutatott Galaxy S23-as készülékek dizájnját, továbbra is nagyon minimalista jegyekkel dolgozik a Samsung. A teljesen fekete csomagolás előlapján csak egy, a készülékről készült grafikát láthatunk, mely egyben azt is jelzi, hogy milyen színű telefon fog a dobozban lapulni. Kiegészítők terén sem kell sokra számítani: egy USB-C-s adatkábelen kívül csak a kötelező használati utasítást mellékeli a Samsung a mobilhoz, így tokról, hálózati adapterről vagy S-Penről fölösleges ábrándozni, ezeket mindenképp külön kell megvenni a Fold5-höz.

A fedőt levéve a mobil kinyitott formában tárul elénk. Ebben a formájában kézbe véve a telefont szinte lehetetlen megmondani, hogy nem az előző szériát csomagolták újra – egyedül a hátlapi villanó újrapozicionálása árulkodik arról, hogy ez már bizony a Fold5 –, amint azonban összecsukjuk a készüléket, megtörténik az első csoda:

a két oldal teljesen összeér.

Így van, öt generáció után a Samsungnak végre sikerült elérnie oda, ahová a konkurencia már legalább két éve befutott, a teljesen újratervezett zsanérnak köszönhető újítás azonban mégis nagy örömmel látott fejlesztés – jobb később, mint soha, szól a mondás. Mindennek köszönhetően a készülék jóval karcsúbb is lett, összecsukott állapotban a következő dimenziókkal rendelkezik: 154,9 x 67,1 x 13,4 milliméter – utóbbi érték a Fold4 esetében még 15,8 milliméter volt.

A Samsungnak továbbá a súlyból is sikerült faragnia, a Fold5 már csak 253 grammot nyom, mely elsőre soknak tűnhet, érdemes azonban észben tartani, hogy az Apple-féle iPhone 14 Pro Max például csak 13 grammal könnyebb, azt a mobilt pedig semmilyen formában nem lehet sem kisebbre csukni, sem nagyobbra nyitni. Mindettől függetlenül zsebre vágva a Fold továbbra is húzni fogja a nadrágot, az előrelépés azonban abszolút észrevehető és örömmel látott.

Még mindig nem tökéletes

A készülék kijelzőinek terén ugyancsak alig történt előrelépés. Az előlapi, 6,2 hüvelykes AMOLED 2X kijelző maradt 904 x 2316 képpontos, mellyel semmi probléma sincs, a 23:1:9-es képaránnyal azonban már annál több – belátásunk szerint a Fold előlapi kijelzője még mindig kényelmetlen, egyszerűen túl magas és keskeny ahhoz, hogy önmagában megállja a helyét. A tesztidőszak alatt nemegyszer kaptam magam azon, hogy csak gyorsan válaszolni szerettem volna egy üzenetre, a képernyőbillentyűzet azonban olyan kicsi volt, hogy inkább kinyitottam a telefont.

Mindez persze nem a világ vége, jelenlegi formájában azonban a Fold5 előlapi kijelzője a legtöbb esetben csak kompromisszumokkal használható,

ami a 770 ezer forintos indulóár fényében egyesek számára bicskanyitogató lehet. Pluszpont azonban, hogy a karcok és törések ellen már Gorilla Glass Victus 2 védi a panelt, csakúgy, ahogy a matt felületű hátlapot is.

A belső kijelző is maradt változatlan, a 7,6 hüvelykes, 1812 x 2176 képpontos, 120 hertzes képfrissítésre képes AMOLED 2X panelt ezúttal is műanyag borítja. A két oldal közötti törés továbbra is érezhető és jól látható, ahogy a belső előlapi kamerát eltakaró kijelzőfelület mássága is – ezek azonban huzamosabb használat után mind megszokottá válnak. Félreértés ne essék egyébként, kijelzők terén a Samsung továbbra is a csúcsot nyújtja, se a színekre, se a betekintési szögekre és a fényerőre sem lehetett panaszkodni a tesztidőszak alatt.

Ugyancsak pluszpont, hogy a mobil támogatja a Foldhoz készült S-Pent, így az S23 Ultrához hasonlóan könnyedén jegyzetelhetünk vagy rajzolhatunk, az azonban még mindig kényelmetlen, hogy a tollnak nincs dedikált helye a készülékházban, azt csak egy külön megvásárolható tokban tudjuk elrejteni.

Hasít, mint a rakéta

Míg a külső jegyekre lehetett megjegyzéseket tenni, addig a belsőkre egy szavunk sem lehet. A Galaxy Z Fold5 belsejében a Qualcomm-féle Snapdragon 8 gen 2-es, kifejezetten a Galaxy-mobilokra optimalizált változata fut, mely jelenleg a legerősebb chip, ami androidos mobilba kerülhet, így a teljesítményre semmiképp sem lehet panasz – ahogy a hővezetésre sem. Míg a Fold4-nek voltak problémái a melegedéssel, addig a legújabb modell esetében ezek már sokkal kevesebbszer, vagy egyáltalán nem jelentkeznek, így a teljesítmény-visszafokozástól sem kell tartani.

Memóriából 12 gigabyte-ot kapunk, mely ugyancsak elegendő akár több alkalmazás egyidejű futtatásához is – melyre szükség is van, a kinyitott kijelzőn ugyanis továbbra is remekül működik a multitasking. Tárhelyből az alapmodell esetében 256 gigabyte áll a rendelkezésünkre, mely a legtöbb felhasználó számára minden bizonnyal elegendő lesz, felár ellenében azonban 512 gigabyte és 1 terabyte-os készüléket is választhatunk. A tárhely típusa fejlődött egyébként, a korábbi UFS 3.1 helyett már UFS 4.0-s szabványt alkalmaznak a Fold5-ös mobilok, mely röviden és tömören annyit tesz, hogy nőtt a sebességük.

Ahogy sok minden más, úgy az akkumulátor mérete is maradt 4400 milliamperórás, mellyel továbbra is szinte garantált az egynapos üzemidő, ennél többel azonban nem nagyon érdemes számolni. Tölteni a mobilt maximum 25 wattal tudjuk, mellyel fél óra alatt érhetjük el az ötvenszázalékos töltöttséget – ezen a téren is van még mit fejlődnie a Samsungnak.

Még egy dolog, ami nem változott

Mint azt a cikk elején is említettük, első pillantásra nagyon nehezen lehet különbséget tenni a Galaxy Fold4 és a Galaxy Fold5 között, az egyetlen árulkodó nyom – a zsanért leszámítva – az újrapozicionált hátlapi villanó. Nos, mint az a részletes specifikációk ismertetése után kiderült, tényleg csak ennyi változtatás történt a kamerákat illetően, azok ugyanis egy az egyben azok, melyek a Fold 4-ben is helyet kaptak.

A hátlapon egy 50 megapixeles (f/1.8, 23mm, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS), nagy látószögű, egy 10 megapixeles (f/2.4, PDAF, OIS) háromszoros optikai zoomolásra képes telefotó és egy 12 megapixeles (f/2.2, 123˚, 12mm, 1.12µm) ultranagy látószögű szenzorral találkozunk, melyek hozzák a kötelezőt, a felhozatal csúcskategóriásnak azonban semmiképp sem mondható. Az előlapon egy 10 megapixeles (f/2.2, 24mm, 1/3", 1.22µm) szenzor figyel minket, míg a belső kijelző alatt egy 4 megapixeles (f/1.8, 26mm, 2.0µm) kamera bújik meg, mely csak akkor válik láthatóvá, amikor épp fotózni szeretnénk vele.

Szelfik tekintetében a külső kamera lesz a legjobb választás, ezzel érhetjük el a legtisztább felvételeket. Ugyan a belső kamera is elfogadható minőségben fotóz, azért érezhető még, hogy a kijelző alá rejtett megoldásnak megvannak a maga hátulütői, így hiába a szoftveres utómunka, az élesség semmiképp sem lesz a topon.

Összegezve

Ahogy azt a hivatalos bemutatóról szóló cikkünkben is kiemeltük, a Samsung idén végre megcsinálta azt, amire mindenki várt – a Fold5 legnagyobb újítása ugyanis egyértelműen az, hogy összecsukott állapotban a két oldal hézagmentesen tud záródni, ezzel pedig kompaktabbá vált a mobil. Nagy lépés ez a Samsung számára, a kérdés már csak az, hogy mekkora lépés lesz mindez a vásárlóknak, a hajlított kijelzővel szerelt mobilok piaca ugyanis kezd egyre telítettebb lenni.

Borsos, 770 ezer forintos ajánlott fogyasztói árának köszönhetően a Fold ráadásul továbbra is luxustermék marad, egy olyan exkluzív mobil, mely számtalan extrával rendelkezik egy hagyományos okostelefonnal szemben, a technológia újdonsága miatt azonban még mindig kompromisszumot kell kötnünk bizonyos területeken, ami az ár tekintetében sokak számára kedvrontó lehet. Az összeszerelési minőség azonban részben kárpótol, a Fold5 fogása és használata valódi prémiumérzetet kelt, az olyan extrák pedig, mint például az IPX8-as cseppállóság, pedig csak hozzáadnak ehhez.

Ugyancsak a Samsung malmára hajtja a vizet, hogy jelenleg a OneUI 5.1-es felület a legoptimalizáltabb, ha a többkijelzős mobilokat nézzük – mostanra minden korábbinál gördülékenyebbé vált az elülső és a belső kijelző közötti váltás szinte minden alkalmazás tekintetében, így felhasználói élmény tekintetében továbbra is tarol a Samsung. Az alagút végén lévő fény tehát már bőven látható, így alig várjuk, hogy a jövőben hogyan fejleszti tovább a Fold szériát a dél-koreai cég.