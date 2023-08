Ugyan a hivatalos meghívókat még mindig nem küldte ki az Apple, a korábbi évek alapján könnyen kikövetkeztethető, hogy kevesebb mint egy hónapnyira vagyunk az iPhone 15-ös mobilok leleplezésétől.

Mint arról korábban már az Index is beszámolt, az idei az egyik legszignifikánsabb frissítés lesz az elmúlt évekből, az almás cég ugyanis mind a négy új készülékbe nagyszabású újításokat készül implementálni. Az alapmodellek – tehát az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus – megkapják az USB-C-csatlakozót, amelyet az EU tavaly megszavazott törvénye miatt kénytelen a készülékekbe helyezni az Apple, emellett azonban több funkciót is megörökölnek az iPhone 14 Próból.

Az egyik ilyen a Dynamic Island, az az interaktív felület, amely ügyesen elrejti az egész TrueDepth kamerarendszert, míg a másik a 48 megapixeles kamera. A csúcsmodellek – az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max – emellett teljesen új, lekerekített élekkel dolgozó dizájnt, titánházat és egy minden korábbinál erősebb chipet kapnak, sőt a Pro Max ezeken felül egy olyan periszkópos telefotó kamerával is rendelkezni fog, ami a korábbi három helyett már hatszoros optikai zoomolást tesz lehetővé.

Mindez remekül hangzik, a legfrissebb információk alapján azonban lesz egy tényező, ami bizonyára sokak számára csalódást fog okozni – ez pedig nem más, mint az elérhető színválaszték.

Tízéves hagyománnyal szakítanak

Azzal, hogy az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max milyen színekben debütálhat idén, korábban már mi is foglalkoztunk, az akkori információink alapján azt írtuk, hogy az Apple visszatér egy jól bevált klasszikushoz, és az iPhone 12-es családban debütáló sötétkék színt dolgozzák egy kicsit újra. A MacRumors grafikusa egy enyhén szürkés beütésekkel rendelkező variánst képzelt el, ami szerintünk remekül nézett ki – akkor azonban még nem lehetett tudni, hogy az egyik legnépszerűbb és legikonikusabb színvariánst kukázza a vállalat.

A legújabb pletykák szerint ugyanis az idei felhozatalból teljes egészében kimarad az aranyszín.

Az első ilyen készülék az Apple palettáján a 2013-ban bemutatott iPhone 5s volt, azóta pedig minden évben érkezett legalább egy aranyszínű variáns. Igaz, az iPhone X csak ezüstben és feketében volt elérhető, abban az évben azonban az iPhone 8 még megjelent aranyban is. Ezt követően a szín a csúcskategóriát jelentő Pro mobilok kiváltsága lett – mostanáig. Amennyiben hihetünk a híreszteléseknek, az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max a következő színekben kerül majd a boltok polcaira:

ezüst,

titánszürke,

asztroszürke/asztrofekete,

sötétkék.

Ugyancsak ezekre a színekre enged következtetni az a tény is, hogy az elmúlt napokban több kép is kiszivárgott az új készülékekhez járó USB-C kábelekről, amelyek színe az iMacekhez hasonlóan passzolni fog a készülékhez – arany azonban nem volt látható ezek között. Az Apple egyébként kissé újra is tervezte a kábeleket, azok a strapabíróság érdekében egy szövetborítást kaptak.

Már nem kell sokat várni

Ahogy arról már korábban az Index is beszámolt, az Apple előreláthatólag szeptember első felében tarthatja meg idei második termékdömpingjét – a hivatalos meghívók kiküldéséig azonban semmi sem biztos. Az esemény sztárja előreláthatólag az iPhone 15-ös termékcsalád lesz, de szinte biztosra vehető, hogy befut az Apple Watchok következő generációja is, a Series 9, de második generációs Apple Watch Ultrával is lehet majd számolni.

Azt, hogy ezeken felül milyen termékeket leplez le az almás cég, egyelőre nem tudni, az Unkownz21-hez hasonló szivárogtatóktól az elmúlt hetekben lehetett még második generációs Airtagről, új iPad Airről és iPad Próról, valamint M3-as chippel szerelt Mac miniről is olvasni – ezek debütálását azonban nem tartjuk valószínűnek a szeptemberi eseményen.