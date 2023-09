Az elsők között vehettük kézbe az iPhone 15-ösöket

Az Árkádban tartott még a hivatalos rajt előtt egy exkluzív sajtóeseményt a magyarországi iStyle, amin idehaza az elsők között vehettük kézbe és nézhettük meg közelebbről az Apple legújabb telefonjait. Ahogy arra számítani lehetett, a minőségből idén sem adott alább az almás cég, az új készülékek élőben is ugyanolyan jól néznek ki, mint a reklámanyagokban.

A megnyitón Gyarmati Csaba, az iStyle közép-európai vezetője mondott beszédet, aki szerint az Apple által most piacra dobott készülékek ismét újradefiniálják azt, hogy mit tudhat egy okostelefon napjainkban.

Az elmúlt év során a többi kereskedelmi szereplőhöz hasonlóan mi is komoly kihívásokkal néztünk szembe. Az infláció és a magas költségek nekünk sem kedveztek, de továbbra is folytatjuk, amiben hiszünk és amiben a legjobbak vagyunk: a legmegfelelőbb helyet biztosítjuk vásárlóinknak, hogy felfedezzék az Apple világát

– fogalmazott Gyarmati, később hozzátéve, hogy mindemellett optimistán tekintenek a következő időszakra, hiszen az új iPhone-szériát határozottan nagyobb érdeklődés övezi, mint az előző generációt: körülbelül 50 százalékkal több előrendelés érkezett be hozzájuk, ami elsősorban annak köszönhető, hogy bizonyos esetekben 15 százalékkal csökkent az új készülékek ára.

Ahogy arról az Index is beszámolt, az iPhone 15-ös család számos területen újít. Az iPhone 15-ös modellek frissített dizájnt kaptak, ennek köszönhetően kényelmesebb lett a fogásuk – a legnagyobb előrelépés azonban nem ebben a szegmensben történt.

Az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus ugyanis megkapta a tavaly még csak a Pro mobilokban elérhető Dynamic Islandet, illetve kamerájuk is frissült, ami ezúttal már 48 megapixeles. Mindennek köszönhetően az elemzők úgy látták, hogy idén először talán nagyobb lehet a kereslet az alapmodellekre, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a felhasználók java részének a szíve továbbra is a drágább modellek felé húz.

A csúcsok csúcsát természetesen idén is az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max képviseli az Apple kínálatában. A készülékek teljesen új dizájnt kaptak: a tükörsimára polírozott nemesacél keretet űrtechnológiai minőségű titán váltotta, így még prémiumabb és strapabíróbb lett az iPhone.

A kijelzőt körülölelő keret minden korábbinál vékonyabb lett, a telefonokba pedig az Apple új, már 3 nanométeres technológiát alkalmazó A17 Pro chipje került, amelynek teljesítménye az előzetes mérések alapján bizonyos esetekben meghaladhatja az ugyancsak Apple-fejlesztésű M1-es lapkákét, ami egészen parádés eredmény – főleg, ha azt nézzük, hogy utóbbiakat az Apple a MacBookokba, a Mac minikbe és az iMacekbe szánta.

Ezek mellett az iPhone 15 Pro Max egy periszkópos telefotó-kamerával is újít, ami a korábbi hárommal ellentétben már ötszörös optikai zoomolásra képes.

Pórul járhat, ha nem rendelt elő

A hatalmas kereslet miatt jelenleg szinte lehetetlen beszerezni az új iPhone-okat, főleg a Pro modelleket – ezekre bizonyos esetekben akár 7-8 hetet is várni kell még. Az alapmodellek javarészt elérhetők, ezen készülékek esetében csak a rózsaszín variánsból került fel kevesebb a boltok polcaira.

A telefonok mellett mától már az Apple Watch Series 9-et és az Apple Watch Ultra 2-t is beszerezheti, ezekről ide kattintva olvashat részletesebben.