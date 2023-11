Olyan videókat csinál majd az új Samsung csúcsmobil, amitől leesik az álla

Ugyan a megjelenésig még több mint három hónap van, a Samsung következő generációs csúcskészülékeiről már most meglehetősen sokat tudni. A legfrissebb értesülések szerint a készülékek új dizájnt kapnak, a két alapmodell például a korábbi lekerekített alumíniumkeret helyett az iPhone-ok kialakítását idéző szögletes kialakítással érkezik majd.

Mondhatni az is biztosra vehető, hogy a készülékek belsejében a Qualcomm-féle Snapdragon 8 Gen 3-as lapka fog ketyegni, abban azonban már nincs egyetértés, hogy ez mindenhol így lesz-e. Mint ismeretes, a Samsung idén szakított a hagyományaival, és minden egyes Galaxy S23-as mobilt Snapdragon chippel szereltek, amit hatalmas örömmel fogadtak a rajongók, korábban ugyanis bizonyos régiókba – többek között Európába is – a Samsung saját fejlesztésű Exynos lapkáival érkeztek a telefonok, amelyek teljesítménye nem érte el a snapdragonos modellekét.

Idén megeshet, hogy a Samsung visszatér ehhez a szokásához, bennfentesek szerint Európába Exynos 2400-as lapkával fog érkezni a széria, ami már most kiverte a biztosítékot egyeseknél. Szerencse, hogy a Samsung több területen is kárpótolni készül, az S24-es mobilok két szegmensben is nagyot mutathatnak.

Durván jó videókat csinál majd

A Samsung a napokban egy teljesen új, ISOCELL Zoom Anyplace nevezetű funkciót mutatott be, amely a vállalat nagy felbontású, 200 megapixeles érzékelőit használja a videózoom egy teljesen új szintre emelésére. A funkció képes egyszerre rögzíteni a teljes látómezőt és egy nagyított területet a videón, valamint automatikusan követni és filmre venni egy mozgó témát a képkockán belül.

Bár a gyártó nem árulta el, hogy pontosan mely készülékek kapják meg az új Zoom technológiát, nem nehéz kikövetkeztetni, hogy minden bizonnyal ez lesz a jövő évi Galaxy S24 Ultra egyik nagy újdonsága – ez a mobil fog ugyanis 200 megapixeles érzékelővel rendelkezni.

A Samsung promóciós videója megemlíti, hogy a funkciót a Qualcomm AI Engine segíti, miközben a sarokban a Snapdragon 8 Gen 3 chip logója is feltűnik. Érdekesség, hogy nem ez az első vállalat, amely ehhez hasonló technológiát kínál mobiljában: a Honor például a Honor 90-nel mutatott be hasonló funkciót, de míg a kínai gyártó készüléke mindkét videó felbontását Full HD-ra korlátozza, addig a Samsung szerint az ő verziójuk akár négyszeres zoomolás esetén is képes lesz 4K-ban rögzíteni.

Az ISOCELL Zoom Anyplace mellett a Samsung az „End-to-End (E2E) AI Remosaic” elnevezésű funkcióról is beszélt, amely segítségével a 200 megapixeles képek képfeldolgozási ideje akár a felére is csökkenhet.

A műholdakkal is kommunikál majd

Ha mindez nem lett volna elég, a 2023-as SEDEX-en tartott beszédében Park Yong-in, a Samsung System LSI elnöke megerősítette, hogy a Galaxy telefonok a jövő évtől támogatni fogják a műholdas szolgáltatásokat, hozzátéve, hogy a technikai előkészületek már megtörténtek a műholdak segítségével történő kommunikáció lehetővé tételére. A funkciót még 2022-ben az iPhone 14-es széria tette népszerűvé,

amely azóta életeket is mentett,

így az, hogy az Apple mellett más gyártók is implementálni kezdik a technológiát, abszolút örömmel látott hír. A Samsung előreláthatólag 2024 januárjában vagy februárjában fogja megtartani következő Unpacked eseményét, a Galaxy S24-es mobilok ekkor debütálhatnak majd.