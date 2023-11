Szinte minden infó kiszivárgott a Galaxy S24-ről, igazi szörnyeteg lesz az új csúcsmobil

Számos szivárogtatás után úgy néz ki, elértünk arra a pontra, ahol már minden fontos információ nyilvánosságra került a Samsung következő nagy dobásáról. Ahogy azt megszokhattuk a dél-koreai vállalattól, a Galaxy S24-es mobilok ezúttal is a csúcsok csúcsát fogják képviselni, az elődökhöz képest pedig nemcsak a dizájn frissül, hanem egy manapság nagyon fontos területen is újítani fog a vállalat.

Egy jelentés szerint a Samsung 2024. január 17-én, a kaliforniai San Joséban, az Egyesült Államokban fogja megrendezni következő Unpacked eseményét, itt fogják leleplezni a Galaxy S24-et, a Galaxy S24+-t és a Galaxy S24 Ultrát. Ugyanezen információforrás szerint az előrendelés egy nappal később, január 18-án kezdődhet, a készülékek pedig valamikor január 26. és január 30. között kerülhetnek fel a boltok polcaira – tehát közel egy hónappal korábban, mint azt korábban megszokhattuk.

A készülékek árazása az egyetlen olyan pont, amivel kapcsolatban kevesebb információval rendelkeznek a bennfentesek, ez azonban még jó hír is lehet.

Mindez azt jelentheti, hogy a Samsung nem tervez az előző generációkhoz képest (nagyot) változtatni az árazáson, a Galaxy S24 tehát 899, a Galaxy S24+ pedig 999 dolláros ajánlott fogyasztói áron kerülhet a vásárlókhoz. Az S24 Ultra ezúttal is feláras készülék lesz, ezért 1199 dollárt kérhet el a vállalat. De mit tudnak majd az új mobilok? Mutatjuk!

Ahogy arról az Index is beszámolt, a készülékek belsejében kétféle chip lesz fellelhető, a Samsung saját fejlesztésű Exynos 2400-es lapkája és a Qualcomm-féle Snapdragon 8 Gen 3-as chip. Eddig nem volt teljesen világos, hogy ezek milyen felosztásban lesznek majd fellelhetők a telefonokban, mostanra azonban kitisztult a kép. A pletykák szerint a Galaxy S24 és Galaxy S24+ mobilokba kerül majd az Exynos, míg a Galaxy S24 Ultrába a Snapdragon lapka.

Nagy lesz a hangsúly az MI-n

Néhány héttel ezelőtt attól volt hangos a techsajtó, hogy a Samsung ledobta a bombát, és bemutatta saját fejlesztésű mesterséges intelligenciáját, a Gausst – a fejlesztésről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben. Hogy mindez pontosan milyen formában fog megjelenni a Galaxy S24-es mobilokban, azt egyelőre még nem tudni, az azonban mostanra szinte biztosra vehető, hogy a jövő évi széria lesz a Samsung első AI által támogatott mobilcsaládja.

Az Ultra jelzésű mobil ráadásul – ahogy az lenni szokott – a kamerák területén is nagyot villant majd, vélhetően ebben a készülékben debütál az a Zoom Anyplace nevezetű funkció, amit még októberben harangozott be a dél-koreai vállalat. A fejlesztés lényege, hogy a 200 megapixeles érzékelő ezúttal már képes a teljes látómező mellett egy nagyított részt is egyidejűleg rögzíteni – sőt, képes az alanyt automatikusan követni is. Ehhez hasonló funkciót láthattuk már gyártók készülékeiben is, a Samsung előnye azonban az, hogy mindezt 4K-s felbontás mellett tudja majd elvégezni a mobil, ami kifejezetten izmos hardverre enged következtetni.

Dizájnban is lesz változás

Nemrégiben az első renderek is elkészültek a kiszivárgott információk alapján a Galaxy S24-es mobilokról, melyeken jól látható, hogy a Samsung a korábbiaknál jóval szögletesebb dizájnt álmodott meg. A Galaxy S24 és Galaxy S24+ mobilok fehér színben leginkább az iPhone 14 Próra hasonlítanak, a fényesre polírozott alumíniumkeret és a matt üveghátlap egy az egyben az Apple készülékét idézi meg – legalábbis a nem hivatalos rendereken.

A Galaxy S24 Ultra külsején is csiszolt a Samsung, a jelek szerint pedig benne van a pakliban, hogy az iPhone 15 Próhoz hasonlóan ez a készülék is titánból készült készülékházat kap – az informátorok szerint ez azonban még nem tisztázott. Szintén egy, a Galaxy S24 Ultrát érintő újdonság lesz, hogy a mobil minden korábbinál vékonyabb kijelző körüli kereteket kap majd, melyek ezúttal már teljesen szimmetrikusak lesznek. A kijelző és a mobil teljes fizikai mérete a jelek szerint közel változatlan marad.

Mint írtuk, ez igaz lesz a telefonok árazására is, idehaza azonban nagy valószínűséggel olcsóbbak lesznek a Galaxy S24-es család tagjai. Ez annak lesz köszönhető, hogy tavalyhoz képest sokkal kedvezőbb a forint-dollár és a forint-euró árfolyam is, ami 2022-ben és 2023-ban nemcsak a Samsung, de minden más gyártóra is hatalmas súlyt helyezett. Idén bizonyos iPhone-modellek 50-100 ezer forinttal is olcsóbbak lettek az előző generációhoz képest, hasonlókra számítunk a Galaxy S24-es telefonok esetében is. Egy biztos: januárban minden kiderül.