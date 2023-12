Fontos frissítés érkezett az iPhone-okra

Megjelent az iOS 17 legújabb verziója, az iOS 17.1.2, emellett pedig a macOS Sonoma 14.1.2-es verzióját is kiküldte a készülékekre az Apple.

A frissítést egy fontos biztonsági foltozásként írja le az óriásvállalat, így annak telepítése mindenképp ajánlott. Az iOS új verziója a november 7-én megjelent iOS 17.1.1-et követi, amely a BMW-tulajdonosoknak hozott jó híreket, végre ismét használhatóvá váltak az autóikban található vezeték nélküli töltők az iPhone-okkal.

Az Apple mindezek mellett már javában dolgozik a következő verzión is.

Ahogy arról az Index is beszámolt, az iOS 17.2 több újítást is hoz majd az iPhone-okra. Ilyen lesz a Napló alkalmazás bevezetése, a közös lejátszási listák érkezése az Apple Musicban, ezek mellett pedig több Óra- és Időjárás-widget is érkezik majd a rendszerbe.

Így tud frissíteni iOS 17.1.2-re

A frissítés már elérhető. A telepítéshez nyissa meg a Beállításokat, majd koppintson az Általános, ezek után pedig a Szoftverfrissítés menüpontra, ahol rövid várakozás után már meg is kell jelennie az iOS 17.1.2-nek. A frissítés mérete készülékektől függően pár száz megabyte körül alakul.

Nem árt, ha a frissítés előtt készít egy biztonsági mentést az esetleges adatvesztések elkerülése érdekében, amire ugyan rendkívül csekély az esély, mégis jobb félni, mint megijedni. A letöltés után következik a telepítés, amely az eddigi tapasztalatok alapján körülbelül 10-15 percet vesz igénybe.

Ezek a készülékek támogatottak

Az iOS 17.1-et a következő iPhone-okra fogja tudni letölteni: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone SE (3. generáció), iPhone SE (2. generáció).