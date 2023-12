Bár időtálló külsejének köszönhetően még ma is egy modern készüléknek néz ki, bőven több mint hat éve már, hogy az Apple bemutatta az első, Face ID-val szerelt telefonját, az iPhone X-et. Az iPhone jubileumi, tizedik születésnapját ünneplő készülék – innen az elnevezés is, az X a római tízest jelöli – egy teljesen új jövőképet állított fel az Apple előtt, amit a vállalat azóta is követ.

Nem titok, hogy az Apple célja egy olyan készülék létrehozása, amelynek előlapját csak egy tökéletesen szimmetrikus kijelző fedi, amibe semmi sem zavar bele. Az első lépés ennek eléréséhez a Home gomb selejtezése volt, aminek köszönhetően már a készülék aljáig le tudott nyúlni a kijelző. A mobil tetejénél azonban már jóval nehezebb dolga van az Apple-nek – bár szépen lassan itt is el fogják érni, amit szeretnének.

Az iPhone X az első generációs Notchcsal debütált, ami magába foglalta a Face ID működtetéséhez szükséges teljes TrueDepth kamerarendszert, illetve a hangszórót is. Szépnek nem volt mondható, hiszen meglehetősen nagy volt – de legalább tette a dolgát. Ezt váltotta az iPhone 13-akban egy második generációs, kisebb kiadás, az iPhone 14 Próban pedig debütált a ma is használatos Dynamic Island, amely a TrueDepth kamerarendszer bizonyos elemeit (például a közelségérzékelőt) már a kijelző alá rejtette. A Dynamic Island ráadásul nemcsak kisebb, de praktikusabb is lett, az Apple ugyanis egy teljes szoftveres felületet épített a pirula alakú kivágás köré.

Ezzel azonban még mindig nincs megelégedve a vállalat. A legfrissebb pletykák szerint az iPhone 17-be egy második generációs Dynamic Island kerülhet, ami már csak kör alakú lesz, az iPhone 19-ben pedig a szelfikamera is a kijelző alá költözik, ezzel elérve az iPhone-ok jelenlegi generációjának csúcsát – de ne szaladjunk ennyire előre.

Miért nem csinálják meg mindezt már most?

A pletykákat olvasva természetesen sokakban felmerülhet a kérdés, hogy az Apple miért nem valósítja meg mindezeket már most – hiszen a technológia jelenleg is elérhető, sőt kijelző alá ültetett előlapi kamerával rendelkező mobilokkal is találkozhatunk, elég csak a Samsung-féle Galaxy Z Fold5-re gondolni. A 9to5mac szerint az Apple-nek is több szabadalma van, ami ezt megvalósíthatóvá tenné, ám jelenleg mindez egyszerűen túl sok kompromisszummal járna,

különösen egy olyan készülék esetében, amelyet elsősorban a kamerás képességeivel reklámoznak.

Mint ismert, a kijelző alá épített szelfikamerák minősége még nem üti meg a hagyományos kialakítással rendelkezőkét, az Apple pedig tipikusan az a cég, amelyik nem enged meg magának egy ilyen szintű hátralépést. Éppen ezért a vállalat a pletykáknak megfelelően elsősorban csak a Face ID-ért felelős infravörös kamerát és dot projectort helyezi majd a kijelző alá, hogy a lehető legtöbb idejük legyen tökéletesíteni a technológiát.

Az iPhone 19-ben debütálhat

Ahogy azt említettük, az első, teljes előlapot lefedő iPhone-kijelző a 19-es szériával debütálhat, amit a TheElec értesülései is alátámasztanak. A lap egy teljesen új, az ellátási láncokról kapcsolatos jelentésében azt írja, hogy az LG Innotek belekezdett egy olyan „underpanel camera” (UPC) előzetes fejlesztésébe, ahol a kamera lencséjének lyukai nem láthatók. Mivel az Apple és az LG között rendkívül szoros a kapcsolat, nem hülyeség feltételezni, hogy a dél-koreai vállalat az amerikaiaknak fejleszt – főleg azok után, hogy előbbiek évekkel ezelőtt véglegesen kiléptek a telefonos piacról.

A lap azt is megemlíti, hogy az Apple egy másik beszállítóval (feltételezhetően a Samsunggal) is felvette a kapcsolatot. a cupertinóiak azonban nem voltak elégedettek az általuk vázolt technológiával, így egyelőre csak az LG-re támaszkodhatnak.

A jövőre érkező iPhone 16 vélhetően egy kisebb frissítés lesz, a nagy dizájnváltásra ugyanis az idei, 15-ös szériával került sor. Ahogy írtuk, az iPhone 17 lehet az a telefoncsalád, ami elhozza a második generációs Dynamic Islandet, az igazi áttörés pedig – a jelenlegi álláspontok alapján – az iPhone 19-es szériával várható; addig viszont rengeteg víz lefolyik még a Dunán.