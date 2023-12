Hónapokon át tartó tesztidőszak után megérkezett a felhasználókhoz az iOS 17.2, az idén szeptemberben megjelent 17-es főverzió második nagyobb kiadása, ami számos új funkció mellett fontos biztonsági réseket is foltoz – mutatunk mindent, ami az új verzióval érkezik az iPhone-okra.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az új verzió egyik legnagyobb újdonsága a Napló app, amit az Apple még a 2023-as júniusi WWDC-n harangozott be – érkezéséig azonban mostanáig várni kellett. Az alkalmazás automatikusan települ a frissítéssel, így azt külön nem kell letöltnie, ha azonban úgy érzi, nincs rá szüksége, minden következmény nélkül törölheti. Az app – ahogy azt a neve is sejteti – egy olyan intuitív naplóalkalmazás, ami az eszközön lévő mesterséges intelligenciának köszönhetően elemzi, hogy mit csinált a nap folyamán.

A nap végén a Napló értesítést küld, hogy összegezze, mi történt a nap folyamán, ehhez azonban segítségét ad – megmutatja, milyen fotókat készítettünk, hol jártunk, milyen zenéket hallgattunk, vagy éppen azt, hogy kivel beszélgettünk. Az Apple azok után kezdte el az alkalmazás fejlesztését, hogy bizonyítottá vált, a naplóírás nagyban hozzájárulhat a kiegyensúlyozott mentális egészséghez.

Frissül továbbá a Music app is, amibe a tesztidőszak alatt egy ugyancsak hónapokkal ezelőtt beharangozott funkció érkezett: a több felhasználó által is szerkeszthető lejátszási listák – ezt azonban az utolsó pillanatban 2024-re halasztotta az Apple. Újdonság azonban a Kedvencek lejátszási lista bevezetése, ami a frissítés után automatikusan meg fog jelenni könyvtárában. A lejátszási listában azokat a dalokat fogja összesítve megtalálni, amiket korábban beszívezett, vagy becsillagozott.

A többi app sem marad újdonság nélkül

Ha úgy gondolta, ezzel véget ért az újdonságok sora, nem is tévedhetett volna nagyobbat. Az új iOS-en az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max tulajok már rögzíthetnek térhatású Spatial Videókat, amiket majd a jövőre debütáló Apple Vision Próban lehet visszanézni, emellett azonban frissül a telefonokon található Művelet gomb is – ezentúl azt lenyomva előhívhatjuk az iOS beépített Fordító alkalmazását is. Az alábbi újdonságok már mindegyik frissítésre jogosult iPhone-modellen használhatók lesznek:

Ezentúl lehetősége lesz a beállításokban megváltoztatni az alapértelmezett értesítéshangot;

Az Üzenetek appon belül már nem csak a korábban megadott hat reakcióval, hanem emojikkal és matricákkal is reagálhat az üzenetekre;

Az Üzenetek appba bekerült a Contact Key Verifaction is;

A fiatalokat védő Érzékeny tartalom filter a fotók mellett ezentúl már a matricákra és a Kontakt poszterekre is kiterjed;

Az Időjárás alkalmazás három, míg az Óra app egy új Widgetet kap.

Így tud frissíteni iOS 17.2-re

Mivel a frissítés már elérhető, annak telepítéséhez nem kell mást tennie, mint megnyitni a Beállításokat, majd az Általános, ezek után pedig a Szoftverfrissítés menüpontra koppintania, ahol rövid várakozás után már meg is kell jelennie az iOS 17.2-nek. A frissítés mérete készülékektől függően akár hat gigabyte is lehet, így amennyiben tárhely szűkében van, megeshet, hogy a telepítés előtt először törölnie kell néhány képet, videót, vagy alkalmazást.

Nem árt továbbá, ha a frissítés előtt készít egy biztonsági mentést az esetleges adatvesztések elkerülése érdekében, amire ugyan rendkívül csekély az esély, mégis jobb félni, mint megijedni. A letöltés után következik a telepítés, amely az eddigi tapasztalatok alapján körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. Ezidő alatt nem tudja majd készülékét használni, így célszerűbb lehet a telepítés később opciót választani – ekkor a rendszer az éjszaka folyamán fog frissülni, miközben alszik.

Ezek a készülékek támogatottak:

Az iOS 17.2-t a következő iPhone-okra fogja tudni letölteni: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPHone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone SE (3. generáció), iPhone SE (2. generáció).

Az iOS 17.2 mellett az Apple az iPadOS 17.2-t, a macOS Sonoma 14.2-t, a watchOS 10.2-t és a tvOS 17.2-t is kiadta, ezekről ide kattintva kaphat részletesebb tájékoztatást.