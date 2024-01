Kifejezetten erősen indul 2024 a techvilág szempontjából. Nemcsak a Las Vegas-i CES startol el napokon belül, de a dél-koreai Samsung is nagy bejelentésre készül, a napokban ugyanis kiküldték a hivatalos meghívókat az év első Galaxy Unpacked eseményére, amit magyarországi idő szerint január 17-én este hét órától lehet majd figyelemmel követni a vállalat YouTube-csatornáján.

A bemutató otthona ezúttal Dél-Korea helyett a kaliforniai San José lett, mely egyenesen a Szilícium-völgy közepében található. A helyválasztás persze nem véletlen: a Samsung a bemutató előzetesével nyilvánvalóvá tette, hogy valami forradalmira készülnek, a bemutatott készülékek pedig erősen alapoznak majd a vállalat saját fejlesztésű mesterséges intelligenciájára.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a Samsung még a 2023-as év vége felé leplezte le saját generatív MI-jét, ami a Samsung Gauss nevet kapta. A Samsung Research által fejlesztett MI három különböző eszközből épül fel, ezek a Samsung Gauss Language, a Samsung Gauss Code és a Samsung Gauss Image elnevezésekre hallgatnak. A jelek szerint ezek mindegyike fellelhető lesz majd a Galaxy S24-es mobilokban, ezek mellett azonban bőven szolgálnak még újdonságokkal is a készülékek. Mutatjuk, hogy nem hivatalos források szerint mire érdemes számítani az új, MI-vel megerősített mobilokkal kapcsolatban.

Ahogy a korábbi években, úgy várhatóan idén is három új mobilt leplez le a Samsung, ezek vélhetően a Galaxy S24, Galaxy S24+ és Galaxy S24 Ultra készülékek lesznek. Drasztikus dizájnváltozásokra nem érdemes számítani, a dél-koreai vállalat a pletykák szerint azonban több finomhangolást is eszközöl. A két alapmodell például nagyobb, 6,2 és 6,6 hüvelykes kijelzőt kap, a csúcsok csúcsát azonban ezúttal is az Ultra fogja képviselni. Az elődhöz hasonlóan ez a telefon is egy igazi szörnyeteg lesz,

nemcsak teljesítmény, hanem strapabíróság tekintetében is.

A készülékek belsejében a Qualcomm-féle Snapdragon 8 Gen 3-as lapkakészlet fut majd, aminél jelenleg nincs erősebb, androidos mobilokba szerelhető chipset. Hátrány, hogy a szivárogtatások szerint ez a kiváltság csak a Galaxy S24 Ultrát illeti majd, Európában a Galaxy S24 és Galaxy S24+ vélhetően a Samsung saját fejlesztésű Exynos 2400-as lapkájával érkezik majd. Az azonban, hogy teljesítmény és üzemidő tekintetében ez a lapka hogyan szuperál majd a mobilokban, csak a megjelenés után fog kiderülni.

Külső tekintetében a legnagyobb változások az Ultra modellt érintik majd. Először is az előlapon a kijelzőt körülölelő keret – végre – mind a négy oldalon szimmetrikus lesz, másodszor pedig elbúcsúzik a Samsung a fényesre polírozott alumíniumváztól; azt az iPhone 15 Prókhoz hasonlóan titán váltja majd. Ennek köszönhetően nemcsak strapabíróbb, hanem könnyebb is lesz a mobil, ami az Ultra esetében mindenképp örömmel látott fejlesztés lesz.

Az MI lesz a legnagyobb dobás

Mindezek ellenére a mobilok legnagyobb dobása egyértelműen az integrált mesterséges intelligencia lesz, a Samsung szerint a Galaxy AI egy az egyben új szintre emeli az okostelefonos élményt.

Készülj egy új, lehetőségekkel teli korszak felfedezésére a Galaxy legújabb vívmányaival, amelyeket arra terveztek, hogy megkönnyítsék az életünket, és kiszélesítsék a kapcsolatteremtés és az alkotás határait! Az új Galaxy S széria még magasabbra helyezi a mércét az eddigi legintelligensebb mobilélmény terén

– fogalmazott a vállalat a kiküldött meghívókban.

A pletykák szerint a technológiának köszönhetően a Galaxy mobilokon korábban nem elérhető funkciók nyílhatnak meg. Idetartozik például a generatív mesterségesintelligencia-alapú háttérkép-generátor, az új, zárképernyőn megjelenő, az aktuális időjárást tükröző effektek, de az Adobe Photoshophoz hasonlóan a beépített, már MI-alapú képszerkesztő is képes lesz kibővíteni a képeket, vagy éppen egy koppintással eltüntetni bizonyos részleteket.

Ezek mellett a Samsung Keyboard még nagyobb pontossággal szúrhatja ki a nyelvtani hibákat, de az ajánlások is relevánsabbak lehetnek. A szivárogtatók szerint a hangrögzítő app képes lesz automatikusan szöveggé alakítani a hangfelvételeket, a hívásokat pedig akár valós időben is lefordíthatja majd a készülék – biztosat azonban csak a bemutató után tudhatunk majd.

Érdekesség, hogy a Samsung oldalán már most elő lehet jegyezni az új Galaxy készülékeket, amennyiben ezt megteszi, egy 20 ezer forintos utalványt kap, amit a készülékek megjelenésekor tud majd beváltani. Ahogy írtuk, a 2024-es Galaxy Unpacked január 17-én, magyarországi idő szerint este hét órakor veszi kezdetét – a közvetítést a vállalat YouTube-csatornáján követheti majd figyelemmel.