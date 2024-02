A Samsung Galaxy AI funkciói az új One UI 6.1 frissítéssel a korábbi Samsung Galaxy készülékeken is elérhetővé válnak – a frissítés a Galaxy S23 szériát, az S23 FE, Z Fold5 és Z Flip5 készülékeket, valamint a Tab S9 termékcsaládot is érinti. A Samsung közlése szerint az új szoftververzió valamikor márciusban érkezik meg a készülékekre.

A Galaxy AI esetében nemcsak az volt a célunk, hogy elhozzuk a mobil AI korszakát, hanem az is, hogy még több felhasználóhoz eljuttathassuk a mesterséges intelligenciát. Ez csupán a Galaxy AI kezdete, ugyanis azt szeretnénk, hogy 2024-ben több mint 100 millió Galaxy-felhasználó átélhesse ezt a mobilélményt, miközben továbbra is igyekszünk kihasználni az AI-mobiltechnológiában rejlő határtalan lehetőségeket

– mondta TM Roh, a Samsung MX (Mobile eXperience) üzletágának vezetője és elnöke.

Ahogy arról a Galaxy S24 Ultráról készült tesztünkben is írtunk, az új AI-funkciók közé tartozik az üzenetek hangnemének finomítása, valamint azok 13 különböző nyelvre történő lefordítása a Chatsegéd alkalmazással. Az Élő fordítás a telefonbeszélgetések során biztosít azonnali hang- és szöveges fordítást, míg a Tolmács segítségével utazás során közvetlenül elbeszélgethet a helyi lakosokkal, mivel az osztott képernyős funkció szöveges fordításokat generál az élő társalgásokhoz.

A keresési funkciók lehetőségeit a Bekarikázással keresés fokozza, ami egy gyors körkörös mozdulattal intuitív keresési eredményeket kínál, míg a a Jegyzetsegéd például lehetőséget kínál a felhasználóknak, hogy összefoglalókat és előre elkészített formátumokat hozzanak létre, összefoglalókat generáljanak és lefordítsák jegyzeteiket.

A Böngészési segéddel még gyorsabban képbe kerülhet az aktuális hírekkel, míg az Átírósegéd könnyedén írásos szöveggé formálja a megbeszéléseken rögzített hangfelvételeket, amely alapján összefoglalót és fordítást is készít. Ezek mellett pedig még számos más AI-alapú fejlesztés is érkezik a fentebb említett készülékekre. A Galaxy AI-funkciókkal kapcsolatos további információk a Samsung weboldalán érhetők el.