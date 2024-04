Tavaly szeptemberben az iPhone 15-ös mobilcsalád, az Apple Watch Series 9 valamint az Ultra 2 leleplezése mellett az Apple mást is tartogatott a tarsolyában – méghozzá azt, hogy egy az egyben megváltoztatták a korábban elképesztő népszerűségnek örvendő kiegészítő felhozatalukat. A vállalat eddig szilikon mellett bőrből készítette az iPhone-okra pattintható tokokat és az Apple Watch szíjakat, a környezetvédelem – vagy inkább az annak álcázott költségcsökkentés – miatt azonban egy teljesen új, újrahasznosított szövetanyagra álltak át, ami egyáltalán nem hozta a tőle elvárható minőséget.

Az Apple szerint a FineWoven tokok strapabíró mikrotwill szövésüknek köszönhetően puha, a velúrhoz hasonló érzetet keltenek, amit teljes egészében a környezetvédelem jegyében terveztek. Elmondásuk szerint a tervezési és gyártási folyamat részeként a tokok több ezer órányi tesztelésen estek át, így azok nemcsak remekül mutatnak, de az ütődésektől és karcolásoktól is megvédik az iPhone-t. Ezzel nehezen lehet vitatkozni, a legfontosabb azonban az a néhány mondat, amelyet a vállalat még tavaly tüntetett fel a weboldalán, azok után, hogy felhasználók ezrei kezdtek el panaszkodni a FineWoven tokok minősége miatt.

Ez a kiváló minőségű tok strapabíró kialakítással készült, hogy megvédje az iPhone‑odat. A FineWoven szövet idővel a kopás jeleit mutathatja. A MagSafe kiegészítők használata pedig csekély nyomot hagy rajta. Ha aggódnál emiatt, érdemes inkább szilikontokot vagy átlátszó tokot választanod az iPhone-odhoz

– olvasható az Apple webáruházában. A vállalat tehát elismerte, hogy a tokok minősége nem feltétlenül hozta az elvárt szintet, valódi megoldással viszont azóta sem tudtak szolgálni. Most úgy néz ki, a problémát azzal szeretnék orvosolni, hogy egy az egyben leállítják a FineWowen-kiegészítőket előállító gyártósorokat, és egy teljesen új megoldást próbálnak ki; a bőrből készült kiegészítők tehát továbbra sem fognak visszatérni.

De miért kellett váltani?

Mint ismeretes, az Apple-nek van egy terve, amelynek a leírása rendkívül egyszerű, végrehajtása azonban már annál kevésbé – a vállalat 2030-ra száz százalékban karbonsemleges szeretne lenni, ami azt jelenti, hogy környezeti lábnyomukat a nullával tennék egyenlővé; ez vonatkozik az ellátási láncra és az általuk értékesített termékek töltésére is.

A terv első szakasza az volt, amikor 2020-ban, az iPhone 12-es széria bevezetésével a vállalat felhagyott az iPhone-ok hálózati adapterekkel való felszerelésével. Döntésüket akkor azzal indokolták, hogy a töltők elhagyásával éves szinten 861 ezer tonna rezet, cinket és ónt takaríthatnak meg. Az Apple második érve az iPhone-dobozok méretének csökkentése volt, amelynek köszönhetően közel kétszer annyi telefont tudnak a teherszállító autók, hajók és repülők csomagterébe pakolni, mint korábban.

A vállalat emellett folyamatosan csökkenti környezeti lábnyomát is, egyre kevesebb vizet használnak, számos erdőt ültettek a bolygó több kontinensén, a teherszállításokat pedig amennyiben lehetséges, hajókkal oldják meg. Ennek tudatában csak idő kérdése volt, hogy az Apple mikor hagy fel a bőrkiegészítők értékesítésével, a nap pedig tavaly el is érkezett.

Könnyen jött, könnyen mehet

Amilyen könnyen jöttek azonban az új anyagból készülő Apple-kiegészítők, valószínűleg olyan gyorsan is mennek majd – egy friss szivárogtatás szerint ugyanis az Apple már most leállította a FineWowen tokokat, pénztárcákat és óraszíjakat készítő gyártósorokat, a 2024-es iPhone-okkal és Apple Watchokkal ugyanis ismét egy új anyagból készülő kiegészítőcsaládot mutatna be. Azzal kapcsolatban, hogy a javarészt újrahasznosított szövetszálakat milyen anyag váltja majd, még nincsenek konkrét információk, bennfentesek azonban úgy vélik, hogy az Apple választása az Alcantara márkanéven elhíresült „luxus” textilanyagra eshet majd.

Az Alcantara egy csiszolt bőrhöz hasonló, igen kiváló használati tulajdonságokkal rendelkező textilanyag márkaneve, amelyet luxus ruházati termékek és nagy értékű bútorok, járművek kárpitozására használnak. Bár a hirdetésekben gyakran bőrnek tüntetik fel, valójában nem bőrből, hanem szintetikus szálasanyagból, textilipari eljárással készül – emiatt tökéletesen kiválthatná a FineWowen kiegészítőket, hiszen az Apple 2030-as tervébe is beépíthető lenne a termék. Az Alcantarát legnagyobb mennyiségben az autóipar használja fel a nagy értékű személygépkocsik üléseinek bevonataként és az utastér belső kárpitozására. Emellett azonban más járművekben, például jachtokon és repülőgépeken is használják hasonló célra.

Telefontokok és óraszíjak tehát eddig még nem készültek tömeggyártásban a textíliából, nagy strapabíró képessége miatt azonban ezeken a területeken is megállná a helyét.