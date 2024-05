Napról napra közelebb kerülünk az iPhone 16-os készülékcsalád bemutatásához, előtte azonban még a 2024-es Worldwide Developer Conference-en lesz a reflektorfény, ahol az új iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS és visionOS lesz terítéken. Ennek ellenére folyamatosan szivrágonak ki az újabb és újabb információk a legújabb iPhone-okkal kapcsolatban.

Korábban például már kiderült, hogy minden bizonnyal nagyobb kijelzővel érkeznek az idei Pro modellek, ahogy az is, hogy egy teljesen új Capture gomb is helyet kaphat a készülékeken – néhány héttel ezelőtt pedig a mobilok konkrét mérete is napvilágot látott egy kiszivárgott CAD-fájlnak köszönhetően.

Ha ez nem lett volna elég, a bemutató előtt durván négy hónappal azt is tudjuk már, hogy milyen színekben érkezhetnek az idei telefonok – most pedig még az is kiderülhetett, hogy milyen kamerás újdonságok érkezhetnek az iPhone 16 Próba és az iPhone 16 Pro Maxba. Egyszóval szépen, lassan minden kiderül a telefonokkal kapcsolatban.

A 9to5Mac gyűjtése alapján négy területen várhatunk fejlesztéseket a csúcskategóriás iPhone-okat illetően. Az első ilyen az ultranagy látószögű kamerára vonatkozik – a híresztelések szerint a 12 megapixeles szenzort egy minden területen továbbfejlesztett 48 megapixeles váltja, ennek köszönhetően részletesebb képeket valamint jobb színeket és kontrasztot kaphatunk, Emellett az is benne van a pakliban, hogy a készülékek képesek lehetnek a 4K-s Spatial-videók rögzítésére is.

Az iPhone 16 Próban a nagyobb fizikai méret miatt felszabadult helyet az Apple egy, az iPhone 15 Pro Maxban már bemutatkozott ötszörös optikai zoomolásra képes telefotókamerával tölti ki – ezzel egy szintre hozva a Pro és Pro Max modellek képességeit.

Emellett a vállalat egy tükröződésgátló bevonatot is tesztelhet, ami erős napsütésben lehet hasznos – az új fedőréteg ugyanis elméletben segíthet csökkenteni vagy bizonyos esetekben teljesen eltüntetni a lens flare jelenséget, ami akkor következik be, amikor a fény visszatükröződik a kamera lencséin.

Végül, de nem utolsó sorban a lap úgy látja, hogy az iPhone 16 Pro és iPhone 16 Pro Max egy frissített főkamerát is kap majd – a megapixelek száma marad 48, a szenzor azonban egy új, a Sony által gyártott egység lesz, aminek köszönhetően javulni fog a kedvezőtlen fényviszonyok között készített képek minősége.

Az iPhone 16-os telefonokat, valamint az Apple Watch Series 10-et és Apple Watch Ultra 3-at valamikor az év második felében leplezheti le az Apple.