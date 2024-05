Az elődhöz viszonyítva jóval korábban, ezúttal már május elején bemutatkozott a Honor számozott telefonszériájának jóárasított változata, a Honor 200 Lite, ami kifejezetten érdekes szituációt keltett a mobilpiacon – jogosan merülhet fel ugyanis a kérdés, hogy mégis hol van a Honor 200? A kérdésre sajnos még mi sem tudjuk a választ, az új belépő szintű készülék azonban a kelleténél is több okot ad arra, hogy úgy gondoljuk, már nem kell olyan sokat várni a vállalat idei közép-felső kategóriás mobiljának leleplezésére.

7 Galéria: Honor 200 Lite Fotó: Németh Kata / Index

Addig is azonban itt van nekünk a kistesó, ami május 13-án hivatalosan is felkerült a magyar boltok polcaira. A Honor 200 Lite-ban látszatra minden megvan, amit egy ilyen szintű mobiltól elvárhatunk, sőt a készülék papíron olyan extrákat is kínál, mint például a 108 megapixeles kamera – használat során azonban hamar kiderül, hogy bármennyire is szeretne, csodát még a Honor sem tud csinálni. Mutatjuk, hogy mit érdemes tudni a vállalat legújabb telefonjáról, a Honor 200 Lite-ról.

A mobil egy, a vállalattól már megszokható vékony fehér dobozban érkezik, aminek formatervezése rendkívül árulkodó – a kompakt csomagolás ugyanis annyira kompakt lett, hogy abba a készüléken és egy USB-C–USB-C-s adatkábelen kívül jóformán semmi sem fért bele. Nincs tehát hálózati adapter és az extra védelemért felelős tok sem, ami az olyan modellek esetében, mint a 200 Lite is kifejezetten nagy hátrány, a kevésbé ismert telefonokra ugyanis egyszerűen alig lehet idehaza tokot találni. Ennek ellenére pluszpont, hogy a kijelző védelméről egy előre telepített fóliával gondoskodott a Honor.

És ha már a kijelzőnél tartunk: az előlapot egy 6,7 hüvelykes, 1080 x 2412 képpontos, akár 2000 nites csúcsfényerő kibocsátására és akár 90 hertzes képfrissítésre is képes eye-comfort AMOLED-panel borítja, ami a DCI-P3-as színskála 100 százalékát lefedi – tehát az árkategória ellenére egy első osztályú kijelzővel van dolgunk, ami cseppet sem túlzás; a Honor 200 Lite-ban található panel egyszerűen remek. Kár, hogy az ujjlenyomat-olvasó nem itt, hanem a készülék oldalán található bekapcsoló gombban kapott helyet, az ugyanis emiatt közel sem működik annyira pontosan, mint ha a kijelző alá lett volna beépítve. Ennek oka elsősorban az, hogy a gomb mérete túl keskeny ahhoz, hogy a szenzor kellő méretű mintát vegyen ujjunkról, így könnyen megeshet, hogy a leolvasó nem ismeri fel ujját, még akkor sem, ha azt alaposan beszkennelte.

A Honor 200 Lite kialakítása viszont teljesen rendben van – egy kifejezetten könnyű, kézbe illeszkedő telefont kapunk, rendkívül vékony, kijelző körüli kávákkal, kapszula formájú előlapi kamerával és méretes hátlapi kameraszigettel.

A készülék belsejében egy nyolcmagos (2 × Cortex-A76 2,4GHz és 6 × Cortex-A55 2GHz) MediaTek Dimensity 6080-as lapka kapott helyet, ami sajnos már hagy némi kivetnivalót, a Honor 200 Lite teljesítménye enyhén szólva sem napsütéses, inkább borongós, legnagyobb hátránya, hogy a MagicOS 8.0-ban barangolás közben is hajlamos az animációk meg-megakasztására. Pluszpont azonban, hogy az operációs rendszer Android 14-re épül, tehát a készüléken a legfrissebb Android-verzió fut, beleértve ebbe a biztonsági foltozásokat is. Memóriából nyolc gigabyte-ot kapunk, ami bőven elegendő a chip mellé, míg tárhelyből már a belépő szinten is 256 gigabyte-ot ad a Honor, ami pedig már egyenesen sok – kiindulva azonban abból, hogy a tárhely utólag nem bővíthető, már sokkal logikusabb a vállalat döntése.

Üzemidő tekintetében ugyancsak remekel a Honor 200 Lite. A készülék egy 4500 milliamperórás telepet kapott, amelynek köszönhetően tapasztalataink szerint még intenzívebb használattal is garantált az egész napos üzemidő, ha azonban kicsit visszafogja magát, akár a másfél nap is kivitelezhető – bár nem nagyon találkoztunk még olyannal, aki szívesen hagyja el nap elején az otthonát 20-30 százalék körüli töltöttséggel. Tölteni a mobilt maximum 35 wattal tudjuk, tehát egy teljes töltés körülbelül 50-60 percet fog igénybe venni. A vezeték nélküli töltés nem támogatott.

Megapixelkirály

A Honor 200 Lite előlapján egy 50 megapixeles szelfikamerával találkozhatunk, ami, ahogy említettük is, a kijelző közepén, egy kapszula alakú kivágásban figyel minket. A kialakítás persze nem véletlen, ugyanis a 200 Lite is megkapta a Magic6 Próban debütáló Magic Capsule elnevezésű fejlesztést, ami lényegében egy az egyben az Apple-féle iPhone-okon található Dynamic Island másolása. Ennek értelmében az éppen aktív időzítők, stopperek vagy a lejátszott zene a kamera mellett fog megjelenni, ahonnan egy koppintással elérhetjük őket. Ami viszont magát a kamerát illeti: az előlapi egység kielégítő önképeket készít, kevésbé optimális fényviszonyok között azonban már zajosak lehetnek a fotók.

7 Galéria: Honor 200 Lite Fotó: Németh Kata / Index

Hasonló jellemzi a hátlapi kamerákat is. Itt egy 108 megapixeles (f/1.8, PDAF) főegységgel, egy 5 megapixeles (f/2.2) ultra nagy látószögű kamerával és egy mindösszesen 2 megapixeles (f/2.4) makrokamerával találkozhatunk. Utóbbi kettő nagyon könnyen elvérzik, a velük készített képek még jó fényviszonyok között sem elég részletgazdagok, a színek javarészt fakók, a kontraszt pedig nem elég erőteljes. Ezzel szemben azonban a 108 megapixeles főkamera már sokkal használhatóbb, bár az ultra magas felbontásnak nem teljesen látjuk értelmét. Mindent összevetve egy olyan kamerarendszert kapunk, mint amit a készülék árkategóriája is sugall: belépő szintűt. Videózás tekintetében egyébként 1080p@30fps a maximum mind az elő-, mind a hátlapon – a Dimensity 6080-as lapka csak ennyit bír el.

Összegezve

A Honor 200 Lite tehát egy kifejezetten erős induló a kategóriájában, köszönhetően a kiemelkedő minőségű kijelzőnek, a megbízható kialakításának és a remek szoftvernek, az olyan negatívumok miatt, mint a gyenge chip, a mono hangszóró vagy éppen a kamerarendszer azonban megkérdőjelezhetővé válik a 130 ezer forintos ajánlott fogyasztói ár. Igaz, ezért cserébe 256 gigabyte-nyi tárhelyet kap, ami hosszú ideig elegendő lesz, a versenyképesség megtartása miatt azonban mindenképp érdemesebb lett volna 100 ezer jó magyar forint környékén tartani a telefon árát – néhány hónapon belül egyébként vélhetően erre a szintre csökken majd a mobil ára. A készülék idehaza ciánkék és fekete színekben lesz kapható, a náluk járó csillámló kék modell hivatalosan nem kerül forgalomba Magyarországon.