Több héten át tartó bétatesztelési időszak után az Apple május 13-án hivatalosan is kiadta az iOS 17.5-ös frissítését, ami számos hibajavítás és biztonsági rés befoltozása mellett néhány új funkciót is hozott az iPhone-okra. Ilyen volt például az, hogy az EU-n belül a felhasználók most már ténylegesen letölthetnek appokat a fejlesztők weboldalairól, vagy az, hogy az Apple News+ kapott egy offline módot – a szolgáltatás hiányában a magyarországi felhasználókat azonban ez aligha érintette. Ami azonban már érintette őket, az nem egy új funkció, hanem egy rendkívül aggasztó bug vagy hiba volt,

amelynek következtében évekkel ezelőtt törölt képek kerültek vissza a felhasználók telefonjaira.

A hibára elsőként a Reddithez és az X-hez hasonló közösségi oldalakon figyeltek fel, a felhasználók beszámolói alapján bizonyos esetekben 5-6 évvel ezelőtt törölt képek is visszakerültek a fotókönyvtárukba, úgy, mintha azokat most készítették volna – tehát a legfrissebb képek közé lettek bekeverve. A visszakerült fotókat könnyedén törölni lehetett újból, a probléma azonban rengeteg kérdést felvetett – például azt, hogy hogyan tud egy évekkel ezelőtt törölt fájl egy frissítés után varázsütésszerűen visszakerülni egy iPhone-ra?

Az Apple semmilyen nyilatkozatot nem adott ki az üggyel kapcsolatban, csupán csöndben elismerték a jelenség létezését, néhány nappal később, az iOS 17.5.1-es frissítéssel pedig orvosolták is a problémát; ettől függetlenül azonban a felhasználók válaszokat követelnek. Bár konkrét válaszokkal nem tudunk szolgálni, megpróbáltuk összegyűjteni, hogy mi állhatott a furcsa jelenség hátterében.

Nem az ördög áll a háttérben

Először is érdemes tisztázni, hogy az Apple valamit tényleg nagyon elbaltázott, egy ilyen súlyú hibának semmilyen szinten nem lett volna szabad egy publikus iOS-verzióban maradnia – de mégis, hogyan történhetett ez meg? Egyesek szerint az Apple titokban az összes valaha készített képünkről egy titkos adatbázist vezet, ilyenről azonban szó sincs. Logikusan gondolkodva már csak egy ehhez hasonló botrány gyanúja is a vállalat jövőjébe kerülne, így biztosan nem kockáztatnának; arról nem is beszélve, hogy brutális mennyiségű erőforrásra lenne szükség egy ilyen adatpark fenntartásához, aminek tulajdonképpen semmi haszna sincs a vállalat számára. A „megoldást” három helyen kereshetjük.

Mint ismeretes, iOS-en törlés után a fényképek a kukába kerülnek, ahonnan harminc napig még gond nélkül visszaállíthatjuk őket, ha esetleg meggondolnánk magunkat – az előre megadott intervallum lejárta után azonban a képek véglegesen törlődnek. Jogosan gondolhatnánk, hogy az iOS 17.5-tel jelentkező hiba valószínűleg ebben a funkcióban rejtőzik, mivel azonban a felhasználók visszajelzése alapján évekkel ezelőtt törölt képek is visszakerültek a telefonokra, ezért érdemes másfelé is nézelődni.

Ekkor jön képbe az iCloud és a Files app, amely a szakértők szerint valójában a problémát okozhatta. Nagy valószínűséggel az történhetett, hogy azok a felhasználók, akiknél jelentkezett a bug, az ominózus képeket csak a készülékükről törölték, így azok a Files appban vagy az iCloud fotókönyvtárban továbbra is ottmaradtak. Az iOS 17.5-re való átállás után az iPhone-ok összezavarodhattak, ezért megpróbálták egyeztetni a készüléken tárolt képeket az iCloudban és Files appban tároltakkal – a hiányt pedig megpróbálták pótolni; ennek eredménye lehetett az, hogy hónapokkal, bizonyos esetekben évekkel ezelőtt „törölt” képek is visszakerültek a készülékre.

Hamarosan már az iOS 18-on lesz a reflektorfény

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, idén június 10. és 14. között rendezik meg a Worldwide Developer Conference-t, vagy röviden csak WWDC-t. Az esemény az Apple legnagyobb – elsősorban programozóknak szóló – programsorozata, számos ingyenes oktatóórával. Az átlagfelhasználók számára a legérdekesebb azonban a nyitónapon tartott Apple Keynote; itt leplezi le a vállalat ugyanis a legújabb szoftveres fejlesztéseit. Idén az iOS 18-on, az iPadOS 18-on, a watchOS 11-en, a macOS 15-ön, valamint a tvOS 18 és a visionOS 2-n lesz a hangsúly. Ha hihetünk Marg Gurmannek, a Bloomberg újságírójának, az Apple az elmúlt évek legnagyobb frissítését tervezi, olyan szintű változtatásokra érdemes számítani, mint amilyeneket az iOS 7-tel vezetett be a vállalat. Alább összegyűjtöttük, hogy mivel bővülhet az iOS 18:

újratervezett kezdőképernyő;

frissített kinézetű és szabadon rendezhető ikonok;

új, visionOS-szerű dizájnelemek;

új animációk;

teljesen újratervezett, MI által támogatott Siri;

MI-támogatás az Apple Musicban a személyre szabottabb ajánlások, válogatások és lejátszási listák létrehozásának érdekében;

MI-támogatás a jegyzetekben;

MI-támogatás a Safariban, a weboldalak tartalmának összegzése érdekében;

újabb testreszabhatósági lehetőségek a zárképernyőn;

további apróbb finomhangolások.

Ezek alapján tehát bőven lesz miről mesélni június 10-én – arról nem is beszélve, hogy ezek csak az iPhone-okra érkező újdonságok. Vélhetően ugyanezekkel a dolgokkal fog bővülni az iPadOS 18 is, néhány plusz-, kifejezetten iPadekre tervezett újdonság mellett, illetve minden bizonnyal a legújabb macOS-t is letarolja majd az Apple-féle mesterséges intelligencia. Érdekesség, hogy az Apple már az M3-as MacBook Airek és az M4-es iPad Prók leleplezésekor kiemelte, hogy a laptop és az új tablet tökéletes választás lesz AI-alapú munkavégzésre – ezzel is alátámasztva a pletykákat.