Hosszú várakozás után hamarosan idehaza is elstartol a Google új generációs készülékkereső hálózata, amivel új korszakot nyitnak az androidos készülékek biztonságának és kereshetőségének világában – erről a napokban e-mailben tájékoztatta az érintetteket a Google. Ahogy arról korábban már az Index is beszámolt, a rendszer a tengerentúlon néhány hete már sikeresen üzemel, segítségével akár még az offline vagy kikapcsolt mobilok helyzete is láthatóvá válik, így egy rendkívül fontos fejlesztésről van szó.

A Készülékkeresővel jelenleg akkor tudja meghatározni eszközei helyét, ha azok csatlakoznak az internethez, az új Készülékkereső-hálózattal azonban akár már offline állapotú eszközeit is megkeresheti majd. Emellett a Gyors párosítást használó kompatibilis tartozékokat is meg tudja majd keresni, amikor azok nem csatlakoznak az eszközéhez. Ilyen tartozékok például a kompatibilis fülhallgatók és fejhallgatók, valamint a pénztárcákra, kulcsokra vagy kerékpárokra rögzíthető követőeszközök is.

Az offline állapotban lévő eszközei megkereséséhez a Készülékkereső az Android-közösséget alkotó több mint egymilliárd eszköz hálózatát használja – ez az, ami igazán különlegessé teszi a Google fejlesztését.

Hogyan működik?

A hálózaton lévő eszközök Bluetooth használatával keresnek közeli tárgyakat. Ha más eszközök észlelik az ön tárgyait, biztonságosan elküldik a tárgyak észlelésének helyét a Készülékkereső szolgáltatásnak. Az ön Android-eszközei ugyanezt fogják tenni, hogy segítsenek másoknak az offline eszközeik helyének meghatározásában, ha észlelik őket a közelben. Eszközei helyadatait titkosítja a rendszer az Android-eszközeihez tartozó PIN-kód, minta vagy jelszó használatával – azok csak az ön és azon személyek számára láthatók, akikkel megosztja eszközeit a Készülékkeresőben.

A Google kiemelte, hogy ők nem látják és nem is használják más célokra a helyadatokat.

Amikor a Készülékkeresővel online állapotban lévő eszközt keres, a Készülékkereső kommunikál az elveszett Android-eszközzel, és begyűjti az aktuális hely-, valamint egyéb adatait, például az eszköz akkumulátorának töltöttségi szintjét, a csatlakoztatott wifi-hálózat információit, valamint a wifi- és a mobiladat-kapcsolat jelerősségét. A Készülékkereső végül megjeleníti ezeket az információkat az alkalmazásban, hogy könnyebben megtalálhassa elveszett eszközét.

A Készülékkereső ezek mellett olyan adatokat is gyűjt, mint a csatlakoztatási események (például hogy mikor volt legutóbb csatlakoztatva a fülhallgató a telefonhoz), hogy segítsen megtalálni a tartozékokat annak az eszköznek a helyének a megjelenítésével, amelyhez a tartozék jelenleg csatlakozik.

Mit hoz a jövő?

A fejlesztés olyan nagy sikernek ígérkezik, hogy már több gyártó – köztük a Chipolo és a Pebblebee – is bejelentette, hogy májustól olyan bluetoothos nyomkövetőket dobnak piacra, amelyek egyaránt kompatibilisek lesznek a Google-féle Find My Device és az Apple-féle Find My hálózattal is. Hozzájuk csatlakozhat az év második felében az Anker, a Jio és a Motorola. Jó hír, hogy előreláthatólag az új készülékek mindegyike támogatni fogja a Google és az Apple nemkívánatos követésmeggátló funkcióját, így azok egyaránt androidos és iOS-es készülékekre is tudnak vészjelzést küldeni, amennyiben erre lenne szükség.

A Google emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az Apple ügyeiből tanulva nagy figyelmet fektettek a biztonságra is – a helyadatokat például a végpontok között titkosították, a privát helyszínek és az otthonok helyadatainak védelméről pedig egy külön protokoll gondoskodik. Fontos megjegyezni, hogy az Apple egyelőre még nem támogatja a nemkívánatos követés elleni védelmet harmadik féltől származó eszközök esetében – ez a funkció vélhetően valamikor az év második felében érkezhet meg a vállalat készülékeire.